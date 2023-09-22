Дети, которых много стыдят, чувствуют себя неудачниками

Родители должны постоянно корректировать свои стандарты и ожидания, чтобы они соответствовали естественным задаткам ребенка. Способности ребенка изменяются с возрастом. У разных детей способности различны.

Родители должны постоянно корректировать свои стандарты и ожидания, чтобы они соответствовали естественным задаткам ребенка. Способности ребенка изменяются с возрастом. У разных детей способности различны.

Если ребенок слаб в какой-то сфере, ему требуется больше помощи, вплоть до того, что родителям иногда придется вести его за руку. Нельзя, чтобы у малыша создавалось ощущение, будто бы с ним что-то не в порядке, когда он совершает ошибки.



Если вы слишком часто стыдите ребенка, у него создается впечатление, будто он плох, ни на что не годен или с ним что-то не так. Он чувствует себя неудачником и утрачивает свою естественную мотивацию к действию и уверенность в себе.

Малыши до девятилетнего возраста еще не могут не винить себя, когда их стыдят. Любое наказание, неодобрение или недовольство в ответ на ошибки ребенка в итоге вызывает в нем чувство стыда. Если возникает какая-то проблема и никто другой не берет на себя ответственность за нее, ребенок принимает вину на себя.

До девятилетнего возраста ребенок не видит разницы между «я сделал что-то плохое» и «я плохой». До девяти лет человек еще не способен мыслить логически. Малыш реагирует на ситуации следующим образом: «Если я сделал что-то плохое, значит, я плохой» или «Если я сделал что-то нехорошее, значит, я нехороший».

Если ребенок, еще не развивший чувство собственного «я», совершает ошибку, ему пока еще не на что опереться. Если он совершил ошибку, значит, он сам — ошибка. Когда ребенок берет на себя слишком большую ответственность за что-то, родители могут исправить положение, взяв ответственность на себя. Если родители возьмут ответственность за что-то, что произошло с ребенком, на себя, сам он не почувствует вины.

Многие взрослые страдают от заниженной самооценки и чувства собственной несостоятельности именно потому, что они сами до сих пор еще не научились видеть это различие. Если им случается совершать ошибки, такие люди приходят к заключению, будто они недостаточно хороши.

У этих людей уже развита способность к логическому мышлению, но их просто не научили чувствовать себя невинными до девятилетнего возраста. Они могут даже понимать разумом, что не плохи, но в глубине души все-таки чувствуют себя плохими или недостойными.

Взрослый человек со здоровой самооценкой отвечает на собственные ошибки приятием и желанием извлечь уроки из этих промахов. Ниже я привожу несколько примеров того, как здоровый взрослый человек реагирует на свои ошибки:



- Если я сделал что-то плохое, это не означает, что я плох, поскольку я не знал, как сделать лучше.



- Если я сделал что-то плохое, это не означает, что я плох, поскольку кроме этого я сделал и много хорошего.



- Если я сделал что-то плохое, это не означает, что я плох, поскольку теперь я могу извлечь урок из своей ошибки и в будущем действовать лучше.



- Если я сделал что-то плохое, это не означает, что я плох, поскольку я могу возместить ущерб или исправить сделанное.



- Если я сделал что-то плохое, это не означает, что я плох, поскольку старался сделать все как можно лучше. Другие тоже совершают ошибки, и при этом они не плохи.



- Если я сделал что-то плохое, это не означает, что я плох, поскольку я не хотел, чтобы так получилось.



- Если я сделал что-то плохое, это не означает, что я плох, поскольку это произошло случайно.



- Если я сделал что-то недостаточно хорошо, я все равно хороший, поскольку учусь на своих промахах и скоро буду делать все намного лучше.



- Если я сделал что-то недостаточно хорошо, я все равно хороший, поскольку никто не ждет от меня совершенства.



- Если я сделал что-то недостаточно хорошо, я все равно хороший, поскольку сегодня я просто себя плохо чувствую или у меня был тяжелый день.



- Если я сделал что-то недостаточно хорошо, я все равно хороший, поскольку эта задача была слишком сложна для меня.



- Если я сделал что-то недостаточно хорошо, я все равно хороший, поскольку никто не бывает всегда на высоте.



- Если я сделал что-то недостаточно хорошо, я все равно; хороший, поскольку признаю свою ошибку и смогу исправить ее в будущем.



- Если я сделал что-то недостаточно хорошо, я все равно хороший, поскольку и другие люди могли бы совершить ту же ошибку.



В каждом из этих случаев человек использовал логическое мышление, чтобы провести различие между «я сделал что-то плохое» и «я плохой». Исследования по развитию детского сознания однозначно свидетельствуют, что малыши до девяти лет не обладают способностью к логическому мышлению.

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Если вы обращаете слишком много внимания на ошибки ребенка, тот в итоге начинает чувствовать, будто он плох или не соответствует вашим требованиям. Вместо того чтобы обращать слишком много внимания на саму ошибку, позитивное воспитание сосредоточивается на исправлении ошибки, решении ситуации.



Если ребенок знает, что он хороший, он остается открытым для вашего руководства и сотрудничества; дети, которых много стыдят, ругают, одёргивают, критикуют просто закрываются.опубликовано econet

Из книги Джона Грея "Дети с небес"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet