Уверенные в себе люди верят в собственный успех. Если ты не веришь в себя, почему кто-то другой должен? В этой статье вы узнаете 13 вещей, которые не делают уверенные люди.

Уверенные люди знают, чего они ценят и хотят. Их привычки и модели поведения помогают достичь поставленных целей. И они никогда не делают того, что может отбросить их назад.

13 вещей, которые не совершают уверенные люди

Они не считают себя менее значимыми, чем другие

Они не боятся сомнений

Они не колеблются слишком долго

Они не ждут, когда судьба повернется к ним лицом

Они не путают уверенность с высокомерием

Они не боятся обратной связи или конфликтов

Они не боятся провала

Они не стремятся все сделать идеально

Они не верят всему, что говорят в рекламе

Они не верят всему, что видят в социальных сетях

Они не избегают пробовать новое

Они не сосредоточены на самих себе

Они не позволяют окружающим определять их цели

1. Они не считают себя менее значимыми, чем другие.

Это фундаментальное убеждение, которое лежит в основе уверенности в себе: «Моя ценность как человека равна ценности любого другого». Это не значит, что вам не нужно стараться, чтобы получить желаемое, и конечно не означает, что жизнь поровну осыпает всех своими дарами. Но это значит, что у вас равные права с кем-то еще, и вы имеете право отстаивать свою точку зрения, стремиться к цели и наслаждаться жизнью!

2. Они не боятся сомнений.

Уверенные люди осознают, что сомневаться в себе не всегда плохо. Иногда страх – это сигнал, что вы недостаточно готовы к важной презентации, концерту или интервью. Голос сомнений даст вам верный совет: получить больше информации, двигаться в другом направлении или сделать перерыв.

3. Они не колеблются слишком долго.

Обратная сторона пункта 2 заключается в том, что вы тратите часы на подготовку, забывая о необходимости действовать. Уверенные в себе люди не зацикливаются на том, что может пойти не так.

4. Они не ждут, когда судьба повернется к ним лицом.

Как вы представляете уверенного человека? Это не обязательно тот, кто делает что-то грандиозное, например, претендует на высокую должность. И в маленьких шагах есть своя смелость. И для них необходима отвага. Небольшие, но постоянные достижения определяют нашу личность.

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5. Они не путают уверенность с высокомерием.

Некоторые люди боятся уверенности, потому что не хотят покушаться на права других людей, занимая слишком много места в пространств, и превращаясь в самодовольных наглецов. Истинная уверенность в себе не имеет ничего общего с нарциссизмом. Когда вы уверены в себе, вы становитесь менее эгоцентричным и погруженным в себя. Когда вы перестаете беспокоится о том, как вас воспринимают окружающие, вы можете уделять больше внимания тем, кто рядом с вами.

6. Они не боятся обратной связи или конфликтов.

Уверенные люди могут принимать полезную обратную связь, не начиная защищаться и оправдываться. Когда ваше чувство собственного достоинства не стоит на кону, вы можете справиться с критикой и даже прямым отказом, не позволяя ему сломать вас. Уверенные люди не унижают других, если начинается конфликт. Можно смело высказать свою точку зрения, но при этом выслушать чужое мнение и даже прийти к компромиссу.

7. Они не боятся провала.

Уверенность не означает, что вы никогда не потерпите неудачу. Это не означает, что вы должны всегда улыбаться, не зная, что такое тревога или сомнения в себе. Напротив, вы знаете, что такие чувства есть, но вы можете справиться с ними и преодолеть их, бросив себе вызов.

8. Они не стремятся все сделать идеально.

Перфекционизм – это форма ошибочного мышления, которая является причиной неуверенности в себе. Если вы считаете, что необходимо все досконально выяснить, прежде чем перейти к действиям, это убеждение мешают вам действовать.

9. Они не верят всему, что говорят в рекламе.

Многие рекламные объявления разработаны специально, чтобы вселить в нас сомнения. Компании повышают продажи, заставляя нас чувствовать себя неполноценными, а потом предлагая продукт, которые якобы решит нашу «проблему» - которую мы до этого даже не замечали!

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10. Они не верят всему, что видят в социальных сетях.

Этот пункт тесно связан с предыдущим. Листая ленту новостей в социальных сетях, легко поверить, что у всех окружающих идеальный брак, карьера мечты и внешность супермодели. Но помните: все, что люди размещают в интернете, сильно ретушируется и редактируется. У всех есть физические несовершенства и бывают плохие дни. Но никто не публикует это в Facebook!

11.Они не избегают пробовать новое.

Продолжая пробовать что-то новое, вы поймете, что неудачи и ошибки ведут к личностному росту. Принятие ошибок как части жизни станет вашим мировоззрением. Парадоксально, но чем лучше вы готовы к поражению, тем ярче ваш успех. Чем больше вы сделаете выстрелов, тем выше шанс поразить мишень!

12. Они не сосредоточены на самих себе.

Это может показаться нелогичным, но когда вы уверены в себе, то меньше сосредоточены на себе. Входя в комнату, многие думают: «Они все посмотрели на меня. Все решили, что я выгляжу глупо. Каждое слово, которое я скажу, звучит по-идиотски!». Но правда в том, что люди заняты собственными мыслями и чувствами. Перестав слушать разговор в своей голове, вы сможете искренне заинтересоваться общением с другими.

13. Они не позволяют окружающим определять их цели.

Никто не должен указывать вам, что для вас важнее. Конечно, культурная среда и реклама пытаются убедить вас в том, что престижная работа, большой дом или модная машина – это то, что сделает вас счастливым. Нужно много внутренней силы и убежденности, чтобы не следовать социальным ожиданиям. Уверенность в себе не всегда воплощается в головокружительной карьере. Иногда это просто готовность сказать: «Нет, этот вариант сейчас мне не подходит».опубликовано econet

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