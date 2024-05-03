Уверенные в себе люди верят в собственный успех. Если ты не веришь в себя, почему кто-то другой должен? В этой статье вы узнаете 13 вещей, которые не делают уверенные люди.
Уверенные люди знают, чего они ценят и хотят. Их привычки и модели поведения помогают достичь поставленных целей. И они никогда не делают того, что может отбросить их назад.
Это фундаментальное убеждение, которое лежит в основе уверенности в себе: «Моя ценность как человека равна ценности любого другого». Это не значит, что вам не нужно стараться, чтобы получить желаемое, и конечно не означает, что жизнь поровну осыпает всех своими дарами. Но это значит, что у вас равные права с кем-то еще, и вы имеете право отстаивать свою точку зрения, стремиться к цели и наслаждаться жизнью!
Уверенные люди осознают, что сомневаться в себе не всегда плохо. Иногда страх – это сигнал, что вы недостаточно готовы к важной презентации, концерту или интервью. Голос сомнений даст вам верный совет: получить больше информации, двигаться в другом направлении или сделать перерыв.
Обратная сторона пункта 2 заключается в том, что вы тратите часы на подготовку, забывая о необходимости действовать. Уверенные в себе люди не зацикливаются на том, что может пойти не так.
Как вы представляете уверенного человека? Это не обязательно тот, кто делает что-то грандиозное, например, претендует на высокую должность. И в маленьких шагах есть своя смелость. И для них необходима отвага. Небольшие, но постоянные достижения определяют нашу личность.
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Некоторые люди боятся уверенности, потому что не хотят покушаться на права других людей, занимая слишком много места в пространств, и превращаясь в самодовольных наглецов. Истинная уверенность в себе не имеет ничего общего с нарциссизмом. Когда вы уверены в себе, вы становитесь менее эгоцентричным и погруженным в себя. Когда вы перестаете беспокоится о том, как вас воспринимают окружающие, вы можете уделять больше внимания тем, кто рядом с вами.
Уверенные люди могут принимать полезную обратную связь, не начиная защищаться и оправдываться. Когда ваше чувство собственного достоинства не стоит на кону, вы можете справиться с критикой и даже прямым отказом, не позволяя ему сломать вас. Уверенные люди не унижают других, если начинается конфликт. Можно смело высказать свою точку зрения, но при этом выслушать чужое мнение и даже прийти к компромиссу.
Уверенность не означает, что вы никогда не потерпите неудачу. Это не означает, что вы должны всегда улыбаться, не зная, что такое тревога или сомнения в себе. Напротив, вы знаете, что такие чувства есть, но вы можете справиться с ними и преодолеть их, бросив себе вызов.
Перфекционизм – это форма ошибочного мышления, которая является причиной неуверенности в себе. Если вы считаете, что необходимо все досконально выяснить, прежде чем перейти к действиям, это убеждение мешают вам действовать.
Многие рекламные объявления разработаны специально, чтобы вселить в нас сомнения. Компании повышают продажи, заставляя нас чувствовать себя неполноценными, а потом предлагая продукт, которые якобы решит нашу «проблему» - которую мы до этого даже не замечали!
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Этот пункт тесно связан с предыдущим. Листая ленту новостей в социальных сетях, легко поверить, что у всех окружающих идеальный брак, карьера мечты и внешность супермодели. Но помните: все, что люди размещают в интернете, сильно ретушируется и редактируется. У всех есть физические несовершенства и бывают плохие дни. Но никто не публикует это в Facebook!
Продолжая пробовать что-то новое, вы поймете, что неудачи и ошибки ведут к личностному росту. Принятие ошибок как части жизни станет вашим мировоззрением. Парадоксально, но чем лучше вы готовы к поражению, тем ярче ваш успех. Чем больше вы сделаете выстрелов, тем выше шанс поразить мишень!
Это может показаться нелогичным, но когда вы уверены в себе, то меньше сосредоточены на себе. Входя в комнату, многие думают: «Они все посмотрели на меня. Все решили, что я выгляжу глупо. Каждое слово, которое я скажу, звучит по-идиотски!». Но правда в том, что люди заняты собственными мыслями и чувствами. Перестав слушать разговор в своей голове, вы сможете искренне заинтересоваться общением с другими.
Никто не должен указывать вам, что для вас важнее. Конечно, культурная среда и реклама пытаются убедить вас в том, что престижная работа, большой дом или модная машина – это то, что сделает вас счастливым. Нужно много внутренней силы и убежденности, чтобы не следовать социальным ожиданиям. Уверенность в себе не всегда воплощается в головокружительной карьере. Иногда это просто готовность сказать: «Нет, этот вариант сейчас мне не подходит».опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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