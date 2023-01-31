Умение говорить «нет» тому, что вам не подходит

Если человек что-то жгуче не принимает в себе или своей жизни — очень может быть, что это сигнал внутреннего ревизора научиться говорить «нет» тому, что конфликтует с внутренней гармонией. Тема принятия себя и своей жизни сейчас часто поднимается и обсуждается. Иногда принятие чего-либо в себе или жизни срабатывает. В других случаях (что чаще), на долго его не хватает. Происходит откат, и неудовлетворенность снова возвращается.

Внутри человека есть образ себя и жизни, то каким бы человек хотел быть и как жить. Этот идеальный образ зовет к себе. И если что-то выбивается из этого образа — из внутреннего пространства человека идут сигналы дискомфорта, боли, страдании, а в случае крайнего непринятия — ненависти. Стоит ли ломать себя, пытаясь уговорить, усыпить сигнальную систему? Как можно принять то, с чем борется и чему сопротивляется все внутреннее пространство? Нельзя уговорить себя принять то, что категорически отвергается всем существом. Нельзя так же надеяться что принятие придет через кого-то со стороны и облегчит внутренний дискомфорт.

Умение говорить «нет»

Возможен временный эффект, но рано или поздно, ревизор снова обнаружит внутреннюю поломку, и доложит о ней в центральный отдел психики. И психика снова выведет проблему на повестку дня. Окажется что принятие было временным плацебо.

Выход - не заниматься принятием. А идти в непринятие. Что если перестать убегать от внутреннего ревизора, остановиться и послушать что он хочет сказать? Может быть он о чем-то кричит уже? Например, о том что не нужно тешить себя надеждами что проблемы сами собой решатся, уйдут болезни, стройность и красота придут сами собой и тому подобное. Может быть непринятие себя таким каким человек есть на этот момент, или его жизненных условий и есть внутренняя помощь, попытка двинуть человека в сознательность, открыть глаза, пробудить и показать истинное положение вещей.

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И не нужно пытаться принять то против чего бунтует душа. Нужно принять непринятие и пойти в него. Пойти в эмоцию, чувство, мысль, которая настойчиво сигнализирует о дискомфорте. Признать их и испытать их.

Принятие непринятия чего-либо позволяет научиться говорить «нет» этому. Например, вместо того, чтобы принимать пьющего мужа, женщина позволяет себе его и алкоголизм не принять, и тем самым говорит «нет» такому порядку вещей. Вопрос для такого примера будет в другом - хочет ли женщина сказать «нет»? Или все игры в «принятие» есть желание не видеть как есть, страх перемен, страх одиночества и т.п.

Попытки принять то, что отторгается изнутри, очень часто являются побегом от реальности.

Приведу еще несколько примеров.

Человек упорно не хочет заниматься своим здоровьем, пытаясь принять болезнь. Если бы он признал сигнал непринятия, у него была бы возможность сказать «нет» болезни и тому образу жизни и мыслей, который к ней привел. Если человек сможет пойти в непринятие, услышав сигнал страха изнутри, это отрезвит его и заставит действовать. Но самое важное - поможет сказать «нет».

Человек хочет быть стройным и вместо того, чтобы признать непринятие своего веса, он пытается принять свой вес, безрезультатно зачастую. Диссонанс между тем, что хочу и тем, что есть вызывает глубинную реакцию ненависти к себе.

Есть хороший выход - позволить себе себя ненавидеть. Не бороться с ненавистью к себе. А дать ненависти сказать «нет» большому весу, непринятию его, конфликту с собой в этом, и образу жизни, который не позволяет заниматься своим здоровьем.

Человек боится признать что состоит в паразитирующих отношениях. Пытается принять партнера, что приводит к постоянной неудовлетворенности. Если бы человек сумел пойти в непринятие, он бы увидел о чем говорит ему внутренний критик. Что есть вещи, с которыми внутреннее пространство категорически не согласно, и не нужно придумывать иллюзию, пытаясь уговорить себя в обратном.

Если бы человек позволил себе знать, что конкретно ему не подходит, и позволил себе утвердиться в этом - он бы сумел сказать «нет». Понять, что же подходит, что нужно, с чем не будет конфликта.

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Если пытаться принимать все что отторгается изнутри, можно потерять способность отсекать не нужное. Лишить себя трезвого взгляда и сознательности, умения говорить «нет», отсекая и выбирая лучшее для себя.

Опасно не слышать себя и попытки психики донести о проблеме. Человек существо ранимое и часто боится испытывать болезненные эмоции. А так же, иногда ленивое. Но именно болезненные эмоции и чувства могут исцелить нас. Если позволить себе знать, что говорит и о чем просит раздражительность, боль, ненависть — можно, во-первых, освободиться от них, во-вторых, обрести способность отсекать то, что идет в разрез с внутренним пространством.

Например, чувство ненависти к себе, неудовлетворенности собой, раздражения на себя. Но если позволить себе быть собой не довольным? И посмотреть, на что именно выражено это недовольство? Может быть давно пора конкретно обратить внимание на себя или свое проявление? Могут тут же появится ответы на многие вопросы. Что делать, как выйти из положения, чего не надо делать, от чего стоит отказаться, что выбрать.

Бежать от болезненных ощущений и пытаться принять «себя таким какой я есть» — это не принять себя вовсе. Не послушать внутренний голос, пытающийся сделать лучше для нас. Предлагающий научиться быть требовательным к себе, не попускать себя или не позволять попустительству искажать жизнь.

Человек очень часто боится болезненных эмоций, потому что они могут разрушить и показать вещи такими какие есть. Хочу сказать очень важное: от эмоций и чувств не умирают!

Не умирают ни от страха, ни от боли, ни от горя, ни от раздражения. Умирают (раньше времени) от скопления их в сознании и теле, а также попыток бегства от них. Нужно принимать эмоции, чувства и внутренние сигналы конфликта и диссонанса, которые дает подсознание. Не пытаться аффирмациями заглушить их, одев неудобную маску или одежду, не бежать от них, пытаясь принять себя или обстоятельства, а дать внутреннему целителю с их помощью отсечь то, что конфликтует с ним.

Пост сложился после работы с клиентом. Клиент разрешил озвучить ход этой работы как пример.

Клиент испытывал чувство неприязни и неуважения к себе, которые со временем превратились в ненависть. Эти чувства вспыхивали периодически, запрещая радость жизни. Иногда их не было слышно, и клиент жил, не будучи обременен ими. И вот, в очередной конфликт с самим собой, он решил просить помощи.

В ходе работы, вместо побега от болезненных эмоций, разрешил себе себя ненавидеть. Я не могу озвучить, что конкретно клиент в себе так не любил, но когда он позволил себя за это ненавидеть, став этой ненавистью, он смог отказаться от того, что так ненавидел.

Ненависть, которую он направил на себя как энергию отсечения, раскрыла ему глаза на попытки бегства от действительности. На страх признать проблему и увидеть ее последствия. Вместо этого он пытался «принять себя таким какой есть», что давало временный результат.

Его внутренняя гармония требовала двигаться к себе, меняться, изменить кое-что в жизни. Он был не доволен собой и некоторыми своими качествами. Но пытался принять их, вместо того чтобы сказать «нет». И отсечь. Как только клиент обрел свою ненависть, он обрел силу зажатую в ней. И эта сила освободила его.

Когда эмоция была признана, принята и пропущена внутрь себя, когда клиент перестал воевать с ней, эффект стал двусторонним. Мало того, что он перестал бояться себя и эту эмоцию к себе, он перестал испытывать ее к окружающим. Он и правда принял. Но не себя, который ему в упор не нравился, а себя того, которым он хотел бы быть. Энергия высвобожденная из внутреннего конфликта, позволила ему выбирать и делать шаги по направлению к цели.

Таким образом, человек обретает умение говорить «нет» тому, что не подходит для него. Не только в случае конкретного вопроса, но и на будущее. Нужно уметь отсекать. Без этого в жизни накапливается множество старого хлама, который кушает много энергии. опубликовано econet

Автор Антонина Жартовская

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