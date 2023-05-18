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Очень хорошая простая практика для родителей

Источник: facebook.com 18 мая 2023 6096
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Представьте, что есть некое "всевидящее око", которое наблюдает за вами день и ночь. Оно где-то над вами, довольно высоко

Очень хорошая простая практика для родителей

Есть очень хорошая практика, которую можно рекомендовать родителям.

Представьте, что есть некое "всевидящее око", которое наблюдает за вами день и ночь. Оно где-то над вами, довольно высоко.

А теперь проанализируйте, как оно на вас смотрит: с любовью и принятием, или критично?

Если последнее, то вам следует перейти на уровень выше.

Туда, где только чистая, безусловная любовь. Где нет оценивания и критичности.

Где вас принимают такими, как вы есть: с ошибками, недочетами и грехами.

Всем тем, что заслуживает "розги" вместо подарка. Как вы себя чувствуете в этот момент? 

Очень хорошая простая практика для родителей

Правда, это прекрасное ощущение? 

Очень важно, чтобы именно такими глазами вы смотрели на ребенка, пусть иногда, строго, но с любовью. опубликовано econet

Автор Светлана Ройз

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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