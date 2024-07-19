50 мелочей, которые ежедневно крадут у нас радость жизни

Писательница и психолог Сара Хансен считает, что несчастье имеет множество оттенков. Она лично обнаружила 50 — это те факторы, которые всегда влияют на нас отрицательно.

Предлагаем всем ознакомиться со статьей Сары. Здесь все просто и понятно, но почему-то в нашей ежедневной борьбе мы так легко забываем об этом.

Мелочи, которые мешают радоваться жизни

Вы все время беспокоитесь

Беспокойство — это как кресло-качалка, которое лихорадочно движется, но никуда не едет. Вы просто не в состоянии управлять своими действиями. Расслабьтесь и сконцентрируйтесь. Спокойствие поможет вам принять правильное решение. В конце концов, очень верно поется в известной песне: «Don’t worry, be happy».

Вы хотите держать все под контролем

Иногда люди думают, что они выпрыгнули прямиком из комиксов про супергероев. Они считают, что способны контролировать абсолютно все. Любой их план должен немедленно осуществляться. Знаете, такая задача едва ли под силу даже Супермену. Реальность же такова, что мы не имеем возможности контролировать ничего, кроме себя. Смиритесь с этим, и вы сможете наслаждаться происходящим, не стараясь постоянно совершать невозможное.

Вы обижаетесь

Обижаться — это все равно что выпить яд и ждать, что другой человек умрет. Вы вредите только себе, накапливая отрицательную энергию. Отпустите ситуацию — это пойдет вам на пользу. Поймите, ваш обидчик, скорее всего, наслаждается жизнью и вообще о вас не думает, в то время, как вы тратите свои драгоценные часы на то, чтобы мысленно посылать ему лучи смерти.

Вы думаете, что все должны играть по вашим правилам

Новость дня: мир понятия не имеет о ваших правилах. Чем раньше вы это осознаете, тем счастливее будете. Ни один другой человек не получил ваш меморандум о том, как надо жить, относиться к вам, делать свою работу и выстраивать отношения. Люди часто злятся на то, что кто-то никак не хочет соответствовать их внутренним идеалам. И, естественно, решение непосильной задачи — заставить всех жить по своей мерке — приносит много разочарований. Примите людей такими, какие они есть, и оцените весь спектр идей и точек зрения.

Вы сравниваете себя с другими

Мы все играем в эту игру — берем какую-то крохотную часть жизни другого человека и сравниваем со своей. Например, я могу сравнить себя с Плющенко и сделать вывод, что я очень плохо катаюсь на коньках. Но кто знает, может быть, я лучше него пою или вожу машину? Вот почему такое разглядывание под микроскопом себя и других — бессмысленное занятие. Целое всегда будет больше той части, которую вы рассматриваете, но вы постоянно будете недовольны, сравнивая лишь отдельные элементы. Если вы никак не можете отказаться от сравнения, направьте его внутрь: вы сегодня стали лучше, чем были вчера?

Вы думаете, что исполнение мечты сделает вас счастливым

Один говорит: «Я буду счастлив, когда заработаю сто миллионов долларов», а второй: «Я буду счастлив, когда сегодня за вкусным ужином соберется моя семья». Кто из них счастливее? Конечно, иметь большие цели — это здорово. Но когда вы связываете свое счастье только с будущими успехами — которые, кстати, могут и не случиться, вы не можете наслаждаться сегодняшним днем. Найдите то, что порадует сегодня, и позвольте завтрашнему дню удивить вас.

Вы — «стакан, который наполовину пуст»

Если вы пессимист, то замечаете только плохое в вашей жизни. Ваше восприятие становится вашей реальностью. Попробуйте сосредоточиться на лучших качествах людей и на том хорошем, что есть вокруг. Чем больше вы будете видеть солнечного света, тем меньше теней вы станете замечать.

Вы одиноки

Человек — социальное существо, и от этого никуда не денешься. Если однажды в субботнюю ночь вы обнаружите себя одиноким и подавленным, сделайте попытку изменить это. Как вы обычно находите друзей? Попробуйте посещать общественные места, где есть люди, разделяющие ваши интересы и убеждения. Улыбнитесь, протяните руку и будьте по-настоящему заинтересованы в собеседнике. Вы удивитесь, как здорово это поможет вам в построении долговременных отношений.

Вы придаете слишком большое значение деньгам

Деньги делают жизнь лучше и проще, что уж скрывать, но они не приносят счастья. Подумайте, если бы завтра был последний день вашей жизни, вы действительно потратили бы оставшееся время на зарабатывание денег? Скорее всего, вы захотели бы провести эти часы с близкими людьми или занимаясь любимым делом. Жизнь в соответствии с внутренними целями приносит больше удовольствия, чем все деньги мира.

Вы не находите времени для правильных вещей

Иногда мы все чувствуем себя потерянными. Но только построение своей деятельности в соответствии с внутренними ценностями делает нас счастливее. Есть простое упражнение: составьте список ценностей и расставьте их по степени важности для вас. Затем сравните, сколько ваших ежедневных действий соответствуют вашим ценностям. Есть ли отклонения? Что вы можете сделать, чтобы изменить это?

Вы окружены несчастливыми людьми

Вы — это сумма пяти человек, с которыми вы проводите больше всего времени. Если ваши друзья являются постоянным источником негатива, то настал час поискать более позитивных людей.

Вы не нашли своего предназначения

Множество людей подписались под той ложью, что смысл их существования — дожить до выходных. Неудивительно, что в мире так много несчастных прожигателей жизни. Перестаньте существовать и начните жить. Найдите свое предназначение и стремитесь к нему со всей страстью. Иногда вам будет трудно, иногда — страшно, но поверьте — это станет самым захватывающим приключением на вашем пути.

Вы актер, а не автор

Вы оказываете миру медвежью услугу, когда пытаетесь быть тем, кем на самом деле не являетесь. Играя чужую роль, вы никогда не сможете соответствовать собственным ожиданиям. Какая-то часть вашего сознания всегда будет знать, что вы подавили себя для того, чтобы читать строки, которые вы не писали и — что еще хуже — в которые вы не верите.

Вы застряли в своем прошлом

Многие люди становятся продуктом своего прошлого — суммой сожалений, печалей и разнообразных «что если». Да, на ошибках прошлого можно учиться, но его нельзя изменить или пережить заново. Живите в настоящем — это единственный способ добраться до будущего.

Вы живете мыслями о будущем

Некоторые думают, что счастье — это пункт назначения, хотя на самом деле только дорога к нему дает нам ощущение полноты жизни. Воспринимайте все происходящее как приключение. Если вы этого не сделаете, то так и будете несчастны, ожидая своего прекрасного «завтра». Но ведь жизнь — это одно бесконечное «сегодня», верно?

Вы нездоровы

Да-да, занятия спортом, правильное питание и здоровый сон напрямую влияют на ваше ощущение счастья. Эмоции зависят от многих физических факторов. Связь ума и тела настолько прочна, что иногда парочка упражнений, прогулка на свежем воздухе и дополнительный час сна могут здорово улучшить ваше настроение.

Вы перфекционист

Есть три типа перфекционизма: перфекционизм по отношению к себе — когда вы ожидаете совершенства от себя, социальный перфекционизм — когда вам кажется, что другие ожидают от вас совершенства, и перфекционизм по отношению к другим — когда вы ожидаете совершенства от других. Все три типа делают вас несчастным. Давайте просто смиримся с тем, что совершенство недостижимо — а если честно, то еще и скучно — и жить станет намного легче.

Вы боитесь неудачи

Некоторые люди так боятся совершить ошибку, что предпочитают ничего не делать. Представьте, что вы поступили бы так, когда только учились ходить. Вы бы до сих пор ползали. К сожалению, взрослея, мы иногда теряем мужество и боимся пробовать что-то новое. Если вы смиритесь с таким образом мышления, ваша жизнь никогда не будет полной — соответственно, не видать вам счастья, как своих ушей.

Вы цепляетесь за привычное

Рост происходит за пределами нашей зоны комфорта. Если вы не решитесь выйти за рамки привычного, вы никогда не узнаете радости победы над страхами и обретения крыльев. Однажды птице приходится прыгнуть, чтобы научиться летать. Вы не можете оставаться в гнезде и быть счастливым, наблюдая за полетом других.

Вы кому-то должны

Долги провоцируют стресс, разрыв отношений и финансовые трудности. Разработайте план, как вы будете рассчитываться с кредиторами, и вам сразу станет намного спокойнее.

Вы жаждете оценки

Если вы ждете, что другие будут оценивать вас по достоинству, вы всегда будете несчастны. Никто, кроме вас самих, не в праве определять ваши значимость и ценность.

Вы пренебрегаете близкими отношениями

Знаете, о чем жалеют люди на смертном одре? Нет, вовсе не о том, что они заработали мало денег и провели недостаточно времени в офисе. Большинство людей вспоминает об отношениях, которые были разрушены в погоне за ненужными вещами. Не пренебрегайте семьей и друзьями. В конце концов, любовь все еще остается величайшей ценностью в мире.

Вы прокрастинируете

Прокрастинация — это бесконечная спираль разочарования. Вы откладываете дела на потом, и чем больше вы поступаете таким образом, тем тяжелее ваш груз. Это все равно что пытаться бежать марафон и по пути собирать камни. В конце концов вес становится просто неподъемным.

Вы должны закончить начатое и выбросить эти камни, чтобы оставаться легким и готовым к маневру, не перетаскивая в завтрашний день 20 дел из вчерашнего.

Вы не учитесь

Изучение новых вещей приносит радость открытия. Найдите себе хобби, поищите новый интерес в жизни. Обучаясь, вы познаете мир заново — а значит, остаетесь молодым, способным удивляться и счастливым.

У вас есть нереализованные мечты

Призраки несбывшихся желаний могут преследовать нас. К счастью, мы всегда можем вдохнуть жизнь в наше мироощущение, если сумеем найти мужество двигаться за новыми возможностями.

Вам скучно

Жизнь многих людей протекает без изменений, и это может вести к скуке. У нас есть новейшие достижения науки и техники, мир вокруг прост и относительно безопасен, и в нем не остается места приключениям. Рутина засасывает. Но есть много способов привнести разнообразие в жизнь. Поставьте перед собой цель делать то, что выбивает вас из привычной колеи и даже пугает — поверьте, найдется очень много того, что сможет вас разбудить, встряхнуть, удивить и очаровать.

Вы слишком заняты

Вы все время заняты, поэтому не успеваете чувствовать себя живым. О каком счастье тут может идти речь? Пересмотрите свое расписание. Вы наверняка обнаружите там множество вещей, которые отбирают у вас время, но ничего не дают взамен.

Вы мало спите

У людей, страдающих от бессонницы, в 10 раз больше шансов впасть в депрессию, чем у тех, кто хорошо спит. Высыпайтесь — и будет вам счастье.

Вы проводите недостаточно времени в одиночестве

Иногда нужно дать своим ушам отдых от шума жизни и сосредоточиться на внутреннем монологе. Проводить время наедине с собой — естественно и нормально. Неважно, будет ли это чашечка кофе на скамейке в парке или недельная поездка в горы для занятия альпинизмом. Ваша психика будет очень признательна вам за такие моменты уединения.

У вас нет цели

Бесцельная жизнь — это бесконечный источник разочарования. Вместо того, чтобы просто позволять вещам происходить с вами, создавайте свое будущее, устанавливая цели и достигая их. Видеть, что цель успешно достигнута, — одна из величайших радостей в жизни.

Вы зависимы

Зависеть от других проще, но независимость — это черта взрослого человека. Те, кто цепляется за других и не планирует быть свободными, обречены на борьбу с заниженной самооценкой. Невозможно взлететь на собственных крыльях, если вы отягощены необходимостью постоянно «тащить» с собой кого-то еще.

Вы думаете, что не заслужили счастья

Некоторые имеют искаженные представления о том, что они не заслуживают счастья. Их гложет чувство вины за прошлые поступки или они просто считают, что недостойны такой эмоции. Но счастье — это опыт, который должен испытать каждый. Зачеркните «не» в своем «я не заслуживаю» и посмотрите, что изменится.

Вам всегда чуть-чуть не хватает

Для ощущения полноты жизни вам всегда не хватает еще чего-то. И еще. И еще вот этого — немножко, самую малость. Если вы постоянно находитесь в шаге от удовлетворения, ваши шансы на счастье существенно снижаются. Это никогда не закончится, монстр жадности так и будет грызть вас изнутри. Вы все время будете врать себе, что вот-вот найдете последнюю вещь, которая сделает вас счастливым. На самом деле, эта яма не имеет дна. Попробуйте почувствовать радость каждого момента, и вы ощутите небывалый подъем.

Вы игнорируете возможности

Когда возможность стучится в дверь, многие из нас просто делают звук телевизора погромче и устраиваются на диване поудобнее. Еще бы, ведь эта возможность выглядит как работа или выталкивает вас из зоны комфорта, а вам это ни к чему. Проще отсидеться, верно? Но если такое поведение войдет в привычку, однажды вы проснетесь в глубоком разочаровании, когда поймете, что упустили все шансы. Трудно быть счастливым, если вы не даете хорошим вещам происходить в вашей жизни.

Вы самодовольны

Самодовольство дает иллюзию спокойствия. Все идет отлично, жизнь вас не бьет, вы прекрасны, как бог — что еще нужно? На самом деле, вы просто плывете по течению, и в один день оно может вынести вас на очень недружелюбный берег. Боритесь, преодолевайте себя, не позволяйте себе закостенеть в пассивном существовании.

Вы ненавидите свою работу

Как ни крути, на работе вы проводите большую часть своей жизни. Трудно сохранить счастливую улыбку, если вы всеми фибрами души ненавидите это место и людей, которых встречаете там ежедневно. Все-таки работа должна приносить радость и удовлетворение, а не только возможность платить по счетам.

Вы гоняетесь за ненужными вещами

Иногда мы забываем, что действительно важно для нас. Просто подумайте — так ли вам нужен этот новый автомобиль, если ради этого необходимо работать на трех работах и жертвовать временем, которое вы могли бы провести с семьей?

У вас нет духовной жизни

Современные исследования показывают взаимосвязь между духовностью и счастьем. Это объясняется тем, что медитация или молитва, а также общение с позитивно настроенными единомышленниками, успокаивают, помогают расслабиться и настроиться на перемены к лучшему.

У вас нет настоящих друзей

Вас могут окружать сотни приятелей и знакомых, но если среди них нет ни одного близкого друга, который был бы с вами даже в самую сильную бурю, то вы будете несчастливы. Жизнь — это постоянное взаимодействие с людьми, и если вы не уверены, что ваши связи прочны, возможно, вам стоит поискать друзей. Вы будете чувствовать себя более уверенно, зная, что у вас всегда есть поддержка.

Вы боитесь себя

Это странно, но многие боятся себя и не доверяют своим инстинктам. Но если вы не доверяете даже себе, то кому вообще вы можете доверять? Научитесь верить в свои решения и не сомневаться в собственном жизненном пути. Именно это и называется «гармонией».

Вы слишком обеспокоены тем, что думают другие

Как только вы примете тот факт, что всем понравиться невозможно, жизнь сразу заиграет яркими красками. Попытки угодить всем и каждому однажды сведут вас с ума. Нет смысла жить, постоянно пытаясь подстроиться под кого-то.

Вы не расслабляетесь

Все-таки жизнь — это игра, и всем нам время от времени нужен тайм-аут. Если вы не позволяете себе отдыхать, стресс и разочарование будут сопровождать вас постоянно. Научитесь расслабляться и восстанавливать силы, и тогда ваше психическое и физическое здоровье заметно улучшится.

Вы не рискуете

Многие люди не используют их жизненные возможности по максимуму. Если вы чувствуете, что способны на большее, рискните, бросьте вызов судьбе. Вы можете почувствовать восторг первооткрывателя, в то время как ваши знакомые будут по-прежнему будут лениво барахтаться в болоте повседневности. Преодоление границ делает жизнь намного привлекательней.

Вы нетерпеливы

Ох, как же трудно быть терпеливым, как тяжело ждать, но иногда это все, что вы можете сделать. Порой обстоятельства заставляют нас замедляться и выжидать, нужно просто смириться с этим. В конце концов, вы можете выбрать — успокоиться и не торопиться с решением.опубликовано econet