Невероятное шоколадное мороженое с острым перцем

Ингредиенты:

Как приготовить:

Шаг 1

Молоко, сливки, соль, перец и семена ванили смешайте в сотейнике. Доведите до первых признаков кипения. Сразу снимите с огня.

Шаг 2 В миске соедините желтки с сахаром и аккуратно влейте в них молочную смесь. Варите, постоянно помешивая и не давая закипать, до загустения, около 15 мин.

Шаг 3 Снимите с огня, протрите через сито и вылейте в миску с немного растопленным на водяной бане шоколадом.