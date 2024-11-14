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Невероятное шоколадное мороженое с острым перцем

Источник: gastronom.ru 14 ноября 2024 6436
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Предлагаем Вашему вниманию способ приготовления превосходного холодного десерта из самых оригинальных продуктов.

Невероятное шоколадное мороженое с острым перцем

Предлагаем Вашему вниманию способ приготовления превосходного холодного десерта из самых оригинальных продуктов.

 

Ингредиенты:

  • 450 мл молока жирностью 3,5%
  • 150 мл сливок жирностью от 33%
  • 6 желтков
  • 60 г мелкого сахара
  • 50 г молочного шоколада
  • 190 г горького шоколада
  • семена 1 стручка ванили
  • 0,3 ч. л. соли
  • свежемолотый красный перец, лучше сорта эспелет

Как приготовить:

Шаг 1

Молоко, сливки, соль, перец и семена ванили смешайте в сотейнике. Доведите до первых признаков кипения. Сразу снимите с огня.

Шаг 2

В миске соедините желтки с сахаром и аккуратно влейте в них молочную смесь. Варите, постоянно помешивая и не давая закипать, до загустения, около 15 мин.

Шаг 3

Снимите с огня, протрите через сито и вылейте в миску с немного растопленным на водяной бане шоколадом.

Шаг 4

Подождите 5–7 мин. и взбейте блендером до однородности. Переложите готовую массу в чашу машинки для мороженого. Приготовьте мороженое, следуя инструкции.

Готовим с любовью, econet! Приятного аппетита!

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Источник: https://econet.by/

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