У одиночества нет причин

Одиночество. Состояние, которое редко зависит от внешнего окружения. Одиноко может быть и в многотысячной толпе на концерте, и в тесной компании друзей, и в браке.
Одиночество. Состояние, которое редко зависит от внешнего окружения. Одиноко может быть и в многотысячной толпе на концерте, и в тесной компании друзей, и в браке.
В последнем его переживать особенно тяжело, куда болезненнее, чем без пары: в подкладку формального одиночества всегда зашита надежда на встречу – в одиночестве вдвоем надежды нет.
Когда я была одна, я постоянно пыталась понять, над какими чертами своего характера мне нужно «поработать», чтобы меня можно было «полюбить». Идея собственной дефективности не взялась с потолка – интернет забит списками «не совместимых с семейной жизнью» особенностей (найдешь хоть одну у себя – пиши пропало). Изучив их, вообще удивляешься, как люди сходятся. Такой риск.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Чуть позже я поняла, что успех или неуспех встречи предопределяет не то, какая ты в момент нее, а то, как ты будешь справляться с трудностями после. Насколько быстро облетит твоя шелуха, сползет корона и за тонной мусора и шумом радиопомех ты различишь живое сердце другого. Сердце, которому тоже страшно.
В момент встречи кажется, что такими искренними, настоящими и открытыми мы не были никогда. Мы словно обнажаем самую сокровенную сердцевину, снимаем маски. Мой же опыт говорит, что это время тотального вранья.
Неосознаваемого, неумышленного, но обмана. Я обнаружила это, подняв как-то из любопытства историю нашей с Сашей скайп-переписки после знакомства. Думала найти знаки «предначертанного», тень маячившей на горизонте Большой Любви. Не нашла ничего, кроме потуг рассказать, какие успешные, самостоятельные, самодостаточные и счастливые у нас жизни друг без друга.
А ведь я была уверена, что была с ним предельно честной. Самой собой.
Начинать отношения страшно. Еще больше мужества нужно, чтобы дать им шанс, а не свалить на первом повороте. С собой безопасно, с другим – непредсказуемо. В голове есть какое-то сумбурное представление «как надо», но в этой картинке от вас обоих – лишь имена
Ваша история будет уникальной, не похожей ни на историю родителей, ни на чью-то подсмотренную жизнь. Не важно, как начинаются или заканчиваются чужие отношения – они не имеют ничего общего с тем, что будет у вас. Как блеск и роскошь свадьбы не взаимосвязаны с качеством и продолжительностью брака, так и нарисованная в вашей голове картинка будущего является не более чем иллюзией.
Здорово, что вы что-то там себе придумали. Приготовьтесь, что все пойдет не так.
Примите как данное: у одиночества нет причин. Это не приговор, не наказание и не проклятье, не нечто, от чего во что бы то ни стало нужно избавляться или пытаться замаскировать тональником, словно прыщ. Одиночество – это «здесь и сейчас, при данных обстоятельствах», но это вовсе не означает, что «навсегда». «Нормальных» и «хороших» не разобрали – «нормальные» и «хорошие» не пирожки.
Перестаньте думать, что с вами что-то не так или что-то не так с теми, кого вы встречаете на своем пути. Не бойтесь узнавать людей лучше. Давайте другим шанс узнать себя. Как ни странно, но именно время дает нам в руки козыри, именно боль учит избавляться от привычки сжигать мосты. Чем старше мы становимся, тем более глубокого хотим погружения, а это невозможно, если при входе в любую ситуацию прежде всего искать глазами дверь.
Совершенно нормально быть одной и не чувствовать ни вины, ни потребности в ком-то рядом, честно любить это состояние и не желать перемен. Совершенно нормально – очень хотеть создать семью и бросить якорь.
Нет единственно верного выбора, равно как и нет выбора нейтрального: «Каждый раз, когда вы что-то выбираете, вы не выбираете что-то другое. Поэтому даже наши попытки охватить всё (то есть ни от чего не отказаться) имеют свою цену и влекут за собой определенные потери» (Т. Крэбб).
Отношения будут вас менять точно так же, как меняет вас сейчас одиночество. Каждый новый год будет делать с вами что-то прекрасное. Так, однажды пришел момент, когда мне перестало быть важным, кто я. Важным настолько, чтобы это стоило конфликтов или споров, разговоров на повышенных тонах, обид, попыток защитить свое эго.
Я вдруг обнаружила, что в моей коробочке с определениями вместо четких форм – коллекция пуговиц и шишка. У меня что-то есть – но я не владею ничем из этого, я к чему-то пришла – но это лишь так, привал в пути.
Это Вам будет интересно:
Почему девочки растут уже с внутренней неуверенностью в себе
Думайте, сомневайтесь, пробуйте. Не верьте, будто есть только один вариант развития событий, один человек на всю жизнь, одна возможность, которую если упустишь – то все. Потому что это не так. Потому что может быть по-разному и по-другому, особенно в такой тонкой сфере, как чувства, где все – эфемерно и зыбко, как круги по воде, в которую ты опускаешь уставшие ноги, сев на кладку.
Идти долгой дорогой – не то же самое, что идти неверной дорогой. Зато это такая прекрасная возможность
посеять
больше
семян.опубликовано econet.ru
Автор Ольга Примаченко
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий