Психологические функции мышц

Итак, начнем с того, что в классическом психоанализе показателем душевного здоровья человека считается сила Эго, а целью терапии — воспитание зрелого Эго.

По аналогии с этим в бодинамическом анализе вводится понятие телесного Эго, функциями которого являются:

мышление;

эмоциональный контроль;

жизненная позиция (убеждения и стереотипы поведения);

баланс «Я» (внутренний психологический баланс между «Я» и «другими», между чувствами и разумом);

приближение/отдаление (внешний баланс в отношениях с людьми);

отношения с окружающими людьми;

центрирование (самоуважение);

заземление и тестирование реальности;

формирование границ (ассертивность);

самовыражение.

Зрелое телесное Эго является условием как психологической, так и социально-психологической адаптации. На его основе выстраивается целостность, единство человека как с самим собой, так и с другими людьми, являющееся отражением общечеловеческой взаимосвязи.

Термин «бодинамический» (bodynamic) образован от слияния двух корней: тело (body) + изменение (dynamics). Тем самым можно расшифровать его как «бодидинамический» анализ или анализ телесного развития.

В основе метода лежат представления психологии возрастного развития, анатомии и возрастной физиологии нервно-мышечной системы, описывающие динамику телесного развития ребенка, ее параллелизм с развитием личностным. Разработан метод датским психотерапевтом Л. Марчер (Lisbeth Marcher), последовательницей В. Райха, опиравшейся на его представления о «мышечном панцире»

Из представления о телесности Эго, о телесной «привязке» тех или иных личностных качеств вытекает и метафорическое представление о психологических функциях отдельных мышц или мышечных групп, которые лежат в основе телесно-психического единства.

Если это представление признается верным, то справедливо и противоположное: через нормализацию состояния мышц может осуществляться коррекция психологических проблем (принцип обратной связи). Диагностика же состояния отдельных мышц может использоваться для диагностики психологических проблем.

Л. Марчер подошла к описанию формирования структуры характера на телесном уровне как составной части психомоторного развития, а на психологическом уровне — как закономерно развивающейся во времени последовательности альтернативных выборов (табл. 2), формирующих структуру личности. Соответствующие этим наиболее общим выборам частные личностные свойства как бы запечатлеваются в мышцах (см. табл. 1).

Таблица 1. Метафорические психологические функции мышц по Л. Марчер

Группы мышц Психологические функции мышц Голова, шея Мимические мышцы в целом Выражение чувств, социальные контакты Мышцы вокруг глаз Направленность внимания и краткосрочное планирование Мышцы области рта и язык Эмоциональное принятие Мышцы передней поверхности шеи Речевое самовыражение Мышцы задней поверхности шеи Сила воли, гордость, ориентация в обстоятельствах Плечевой пояс и руки Разгибатели и сгибатели плеча, а также мышцы, приводящие и отводящие плечо Личное пространство в отношениях Мышцы, поднимающие плечо Способность нести психологическую «ношу» Ротаторы плеча Самозащита и способность принимать поддержку от других Разгибатели предплечья Отталкивание, удерживание на дистанции Сгибатели предплечья Привлечение и удержание Ротаторы предплечья Брать и отдавать Сгибатели и разгибатели запястья Позиционирование или социальный контроль поведения Мышцы, противопоставляющие большой палец и мизинец Обострение восприятия; письменная речь Разгибатели пальцев Тонкое приспособление (изменение границ); умение «отпускать от себя» Сгибатели пальцев Прикосновение, изучение и удержание; способность брать и отдавать Туловище Мышцы передней области грудной клетки (большая и малая грудная и передняя зубчатая мышцы) Ощущение собственной ценности и личной силы (как в поверхностных, так и в глубинных контактах) Межреберные мышцы (первичные дыхательные мышцы) Ощущение полноты бытия, «пространство дыхания» Диафрагма (вторичная дыхательная мышца); поверхностные мышцы живота Эмоциональный самоконтроль; удержание и «переваривание» эмоций Большая и малая поясничные мышцы Интимная привязанность Разгибатели туловища (позвоночника) Способность противостоять эмоциональным и физическим стрессорам Квадратная мышца поясницы Баланс между ориентацией на собственные чувства или на эмоции окружающих Мышцы тазового дна Cексуальные чувства Ноги Сгибатели бедра Инициация движения вперед и психологического контакта Разгибатели бедра Самоутверждение, способность «стоять на своем» Ротаторы бедра Cексуально-чувственное самоосознавание Мышцы, приводящие бедро Интимные и чувственные контакты Разгибатели голени Персональные границы во взаимоотношениях Сгибатели голени Выбор направления и контроль движения вперед Малоберцовая мышца Персональный баланс в групповом взаимодействии Разгибатели стопы и пальцев Контакт с реальностью Сгибатели стопы Самоутверждение, способность «крепко стоять на ногах» Сгибатели пальцев Ощущение контакта с землей

Бодинамический анализ внес существенные дополнения в райховские представления о структуре характера и «мышечном панцире». В телесной психотерапии структура характера первоначально понималась, по сути, как набор подсознательных, иррациональных стереотипов поведения в стрессовых ситуациях — набор, который формируется у каждого человека, начиная с раннего возраста (именно с воспроизведением детского опыта и связаны элементы иррациональности).

При этом складывается он во многом стихийно, под влиянием обстоятельств (уточним: возможно, и путем подражания окружающим). Набор типичных психологических защит составляет, по Райху, «панцирь характера», а их отражение в виде участков повышенного мышечного тонуса — «мышечный панцирь».

При этом, по мысли Л. Марчер, в процессе развития различные группы мышц «созревают» в разное время. И психомоторное развитие представляется как последовательное «созревание» определенных мышц (и освоение связанных с ними движений).

Под «созреванием» здесь имеется в виду достижение такой степени зрелости нервно-мышечного аппарата, которая делает активность данной мышцы в полной мере доступной сознательному контролю. Переход мышцы в «зрелое» состояние связан с конкретным возрастным периодом, причем ограниченным достаточно узкими временными рамками. Это так называемый критический или сензитивный период развития, с которым также ассоциируется неизгладимый опыт, приобретенный в ситуации первичного научения (импринт).

Когда ребенок сталкивается с психотравмирующими ситуациями, то возникают две проблемы.

Во-первых, нарушение психомоторного развития, его частичная задержка на данном возрастном этапе (телесный аналог фрейдовской фиксации). Поначалу она призвана играть защитную роль, но в дальнейшем становится «тормозом» дальнейшего развития, основой комплекса неполноценности.

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Во-вторых, возникающий импринт, как правило, содержит биографические сцены, насыщенные травматичными переживаниями. Хотя эти воспоминания и подвергаются вытеснению, но вследствие того, что подобная защита не является абсолютной, они создают своего рода «ахиллесову пяту», островки повышенной психологической уязвимости в структуре личности. Связанные же с «проблемными» мышцами кинестетические ощущения частично вытесняются, становятся недоступными для сознания.

Таблица 2. Периодизация возрастного психологического развития по Л. Марчер

Этап развития Возрастные границы Психологическое содержание Существование Внутриутробный период и до 3 месяцев после рождения Связь с матерью Потребность От 1 месяца до 1,5 лет Интернализация чувства заботы со стороны окружающих, удовлетворения потребностей Автономия От 8 месяцев до 2,5 лет Самостоятельное передвижение и общение с окружающими Воля От 2 до 4 лет Способность добиваться цели и оказывать влияние на окружающих Любовь От 3 до 6 лет Способность к поддержанию сердечных отношений Формирование мнения От 5 до 8 лет Становление логического мышления, способности принимать решения на основе норм культуры Коллективизм От 7 до 12 лет Способность быть членом группы/общества

Отсюда вытекают две задачи телесной психотерапии. Тактическую задачу составляет выявление мышечных «блоков»; задачу же стратегическую, осуществляемую на основе устранения этих «блоков», — развитие недостающих телесно-психологических ресурсов. Начальным этапом работы с пациентом является телесная диагностическая процедура — составление индивидуальной мышечной «карты».

При подобном картировании проводится исследование около 200 мышц. При этом, в отличие от традиционной телесной терапии, анализируется не только статическая, «механическая» характеристика — мышечный тонус (то есть состояние мышцы в покое), но и динамическая характеристика состояния мышцы. Это так называемая реактивность, то есть рефлекторный ответ мышцы на ее механическую ручную стимуляцию — пальпацию.

Подобный ответ мышцы можно сравнить с каналом обратной связи, с сигналом подсознания о приемлемости/неприемлемости данного телесного контакта. Если тонус мышцы и ее реактивность соответствуют срединному диапазону на условной шкале (диапазон нормы), то считается, что данная мышца находится в ресурсном состоянии. Иначе ее состояние расценивается как отклонение от нормы — соответственно гипо- или гиперреактивность.

Сопоставление со схемой возрастного психомоторного развития позволяет предположить, в каком возрасте произошли психотравмирующие ситуации, повлиявшие на состояние мышц. Психологическая травма, перенесенная в течение критического периода возрастного развития либо в еще более в раннем возрасте, проявляется в гипотонусе (гипореактивности) соответствующей мышцы. Если же психотравма имела место в более старшем возрасте, то ее результатом становится мышечный гипертонус (гиперреактивность).

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В отличие от райховского подхода, бодинамический анализ отказывается от попыток насильственного снятия «мышечного панциря», чтобы не оставлять пациента беззащитным. Вместо этого предлагается обучать пациента осознаванию присутствия собственного «панциря» в различных жизненных ситуациях, как способу контроля эмоций и доступа к внутренним ресурсам.

В конечном итоге наряду с восстановлением ресурсного состояния соответствующих мышц это приводит к укреплению или «пробуждению» телесного Эго, гармонизация функций которого и служит главной целью психокоррекционной работы.опубликовано econet.ru

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