Стивен Коуэн: 11 вещей, которые стоит знать каждому родителю

Это важно знать каждому родителю! Статья от доктора Стивена Коуэна, врача-педиатра с 25-летним стажем, которая поможет вам совершенно иначе взглянуть на общую картину здоровья детей!

После 25 лет практики в области педиатрии и общения с тысячами детей, мне удалось заметить некоторые вновь и вновь повторяющиеся проблемы, позволившие мне совершенно иначе взглянуть на общую картину здоровья детей, и извлечь из всего этого крайне ценные уроки, некоторые из которых вы найдете в этой статье:

1. Рост и развитие ребенка – не соревнование

В наши дни многие родители хотят, чтобы их дети выросли как можно быстрее. Но живя в современном пост-индустриальном мире, помешанном на скорости и эффективности, мы начинаем забывать, что жизнь во многом похожа на созревание плодов. Чтобы плод был сочным, спелым, и во всех смыслах этого слова превосходным, у дерева, на котором он растет, должны быть крепкие, глубокие корни, и вдоволь питательных веществ. И потому старайтесь обращать больше внимания на почву, питающую жизнь вашего ребенка: ходите с ним на прогулки, принимайте вместе с ним пищу, играйте с ним…а если он уже достаточно взрослый, расскажите о том, каким было ваше детство.

2. Семейные традиции, как ничто иное, способствуют счастливой и здоровой жизни

Да, для их создания вам потребуется много времени и настойчивости. Но результат того более чем стоит. Семейные традиции часто становятся почти что священными, и по праву, так как они способствуют именно тому общению и времяпровождению, которые укрепляют семейные узы любви и привязанности. А уж они, в свою очередь, останутся в с вашим ребенком всю его жизнь, оградив его от многих невзгод.

3. Наша жизнь идет по спирали

У жизни каждого ребенка свой ритм и такт – порою быстрый и громкий, иногда медленный и тихий. И так же, как каждая весна приносит нам обновленное чувство ценности нашей жизни, каждый новый жизненный этап несет ребенку новые открытия и чудеса. Ведь обучение чему-то новому – далеко не только лишь процесс накопления информации. Это процесс ее переосмысления, процесс превращения наших знаний в нечто новое, и порою чтобы взглянуть на что-то свежими глазами, мы должны об этом забыть. Именно поэтому некоторым детям порою нужно слегка отойти назад, чтобы совершить огромный скачок вперед.

Наша жизнь идет по спирали, и это прежде всего значит, что у нас есть больше одного шанса чему-то научиться. С каждым новым жизненным этапом мы сталкиваемся с теми же уроками в новых обличьях – вновь и вновь. И потому будьте снисходительны к вашим детям, не настаивая на том, чтобы они непременно все «делали правильно» с первого раза.

4. Поощрение – не то же самое, что всепрощение

Мы растим детей, а не маленьких принцев и принцесс. Принцам вообще непросто жить в современном обществе. Недавние исследования показали, что вседозволенность не только не идет вашим детям на пользу, но и ослабляет их самодостаточность, а также лишает их мотивации и стремления к успеху.

Поощрять ваших детей – значит наделять их силами и желанием что-то делать самостоятельно, а не делать все за них. Окружите их вашей поддержкой, открывающей для них пути развития, но не толкающей на один из них. Искренняя, безраздельная любовь – именно то, что дает вашему ребенку желание рисковать, экспериментировать, и даже ошибаться, зная, что вы не поставите ошибку ему в вину. Порою поощрять ребенка – значит немного отступить в сторону, будучи всегда готовыми подать ему руку помощи, но веря, что он может справиться сам.

Поощрение может привести к чем-то великому, и часто приводит. Всепрощение же, напротив, раздувает чувство собственной важности ребенка, одновременно лишая его решимости и желания преодолевать препятствия в тех случаях, когда он сразу не получает желаемого. Всепрощение ведет к мелочности мышления и поступков.

5. Ваш лучший учитель на пути к просветлению – ваш собственный ребенок

Если вы хотите достичь просветления, вовсе необязательно удаляться для этого в удаленный ашрам. Ваш маленький мудрец-наставник уже рядом с вами, и он готов делиться с вами своею мудростью совершенно бесплатно!

В раннем детстве наши дети следят за каждым нашим движением. Пытаясь понять этот непонятный и безумный мир, они изучают нас, и наши недостатки – а после играют на их так, как это умеют делать лишь маленькие дети. И когда ребенок в очередной раз доводит вас до белого каления, помните – истоки вашего гнева кроются не в душе ребенка, но в вашей. Так что постарайтесь успокоиться, подумать, и понять, чему ваш ребенок пытается вас научить. Один из секретов успешных родителей – желание ради любви к собственным детям изменить себя самих.И когда вы стремитесь понять, на каких кнопках вашей души играет ребенок, тем самым вы сознательно хотите сделать лучше как вашу собственную жизнь, так и жизнь вашего ребенка.

6. Симптом – способ нашего теле сказать нам, что нужно что-то изменить

Хороший доктор, столкнувшись с симптомом, не стремится его подавить – вместо этого он спрашивает у него, что он означает. Наше тело довольно умно, и о многом нам может поведать – если мы не купимся на убеждения фармацевтических компаний, говорящих нам, что симптомы – это что-то плохое, нуждающееся в подавлении. Изрядная часть моего обучения медицине заключалась именно в том, как избавляться от симптомов, будто проблема в них (это все равно, что просить тело заткнуться – и столь же грубо). В этом-то и проблема. Мы не доверяем разуму нашего тела. Мы слишком много обо всем думаем, и боимся чувствовать наше тело.

Но дети научили меня тому, что один симптом, вроде жара – вовсе не проблема. То, что его вызывает, может быть проблемой, а может и не быть, но сам жар – всего лишь способ тела сказать нам, что оно пытается справиться с происходящим.

Взять, к примеру, ребенка с жаром. Какие еще у него симптомы? Если ему все еще хочется бегать и играть, к чему пытаться сбить жар? Ведь это всего лишь значит, что его тело нуждается в дополнительном тепле для мобилизации иммунной системы. Так помогите же ему в этом – давайте ребенку побольше теплой, но ни в коем случае не холодной жидкости, чтобы избежать обезвоживания, и питательной пищи, чтобы подбросить больше «дров» в костер тела.

7. Будьте готовы

Этот старый девиз из организации бой-скаутов остался со мною всю мою жизнь. Это состояние готовности, питаемое уверенностью, но не страхом.

Сейчас я вместо медицины предотвращения практикую то, что называю «медициной готовности». Я не считаю, что заболевший в чем-то виноват. Быть здоровым – не значит никогда не болеть. Жизнь – это бесконечная череда взлетов и падений, в особенности – жизнь детей. И чтобы иммунная система ребенка стала по-настоящему сильной, она должна научиться и как болеть, и как выздоравливать. Слишком сильно оберегая детей от болезней, мы лишаем их умения выздоравливать.

Вместо того, чтобы жить в постоянном страхе болезни, будьте готовы в случае чего помочь ему выздороветь, обеспечив его усиленным питанием, пробиотиками, достаточным отдыхом и нагрузками. И самое главное, вместо того, чтобы печалиться, когда ваш ребенок болеет, радуйтесь, когда он выздоравливает.

8. Исцеление требует времени

Большая часть практикуемой мною альтернативной медицины отнюдь не действует мгновенно. Мы пристрастились к быстрому исцелению потому, что у нас нет времени на то, чтобы болеть. Во время моего обучения медицине мне порою казалось, что из меня готовят пожарного в белом халате, обученного как можно быстрее заливать огонь болезней.

Да, некоторые болезни сравнимы с пожаром, и чтобы их загасить, нужны сильные и действенные лекарства, но большая часть проблем со здоровьем детей к ним уж никак не относится. В этих случаях для исцеления мало сильнодействующих лекарств – и оно занимает должное время. Да, необходимость отпрашиваться с работы только потому, что вашего ребенка отправили из школы домой с насморком, добавляет стресса в наши и без того полные им жизни. Но именно дети научили меня тому, что у исцеления, как и у наших жизней, есть определенные стадии, через которые не стоит пытаться перепрыгнуть.

Когда мы не даем телу самому восстановится после болезни, мы лишаем его возможности научиться тому, что нужно для создания стойкого и долговечного здоровья. Но если мы позволяем телу оправиться после болезни, болезнь становится для него не просто чем-то, что надо пережить, но и временем открытий. И это помогает нам понять, что здоровье и болезнь – всего лишь две стороны одной монеты.

9. Умение жить – это умение отпускать

С каждым мигом нашей жизни в нее входит что-то новое, и уходит что-то старое. Умейте отпускать. Хорошие вещи, пережившие время своей пользы и красоты, становятся чем-то иным. Так же, как весна становится летом, а лето – осенью, каждая из стадий развития вашего ребенка сменяется новой, а старая уходит безвозвратно. От ползанья он переходит к хождению. От угуканья – к речи. Детство сменяется подростковым периодом. Вдохнув, вы не можете не выдохнуть. А все съеденное рано или поздно покинет наш организм.

Каждый сезон, каждую стадию, каждую крохотную частичку нашей жизни мы учимся уметь отпускать. Это позволяет нам избавляться от того, что нам не нужно, чтобы освободить в нашей жизни место для новой информации и впечатлений. Да, отпускать – не так-то просто, именно поэтому каждый ребенок делает это по-своему, и в свой черед.Природа любит разнообразие, и ваш ребенок уникален. Цените это.

Пожалуй, один из самых неожиданных и важных способов, которым дети учат меня уметь отпускать – их игры. Ведь любая игра – это прежде всего «отпущенные» сдерживающие факторы. Игра освобождает нас, и помогает нам относиться к самим себе не так серьезно.

10. Доверяйте себе. Вы знаете своего ребенка лучше, чем кто-либо еще

Самое важное, чему я могу научить новых родителей – умение доверять самим себе. Нет чуда сокровеннее и величественнее, чем явление в этот мир новой жизни. Нам кажется, что мы знаем о ней все, что нужно – и там не менее мы чувствуем себя так, будто мы не знаем ничего. Но дети научили меня тому, что это состояние, в котором мы одновременно знаем и все, и ничего – отличная возможность развить нашу силу интуиции.

Хорошие родители начинают с того, что открывают своему ребенку сердце, и вслушиваются в его жизнь без страха или паники.Исследования показывают, что в области определения проблем с ребенком интуиция матери может обставить во много крат любые лабораторные исследования. К сожалению, наша нынешняя жизнь настолько переполнена пугающей нас информацией, что она мешает нам пользоваться интуицией. Подумайте хотя бы о докторах, ведущих себя так, будто они знают ваших детей лучше, чем вы сами!

Вслушивайтесь в вашего ребенка. Смотрите ему в глаза. Попытайтесь почувствовать, что это такое – находиться в этом мире в полном сознании до обретения языка, не зная о всех тех ярлыках, пугающих нас, и разделяющих нам мир на хорошее и плохое, доброе и злое. У младенцев нет врагов. Они зрят в корень. Они обладают тем, что дзен-буддисты называют «разумом начинающего». Приглядитесь к тому, как ваш ребенок дышит всем телом – и вы поразитесь тому, насколько это сходно с дыханием из практик Цигун. Попробуйте на мгновение прервать поток ваших мыслей, и просто вздохнуть, подражая ему. Возможно, именно так вы найдете так долго ускользавшие от вас ответы.

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11. Постарайтесь увидеть всю проблему целиком (потому что мы слишком легко попадаем в ловушку насущных вопросов, особенно в 2 часа утра)

Мне довелось увидеть тысячи детей, мало-помалу становящихся взрослыми, и я понял, что то, что для четырехмесячного младенца или четырнадцатилетнего подростка кажется больше самой жизни, на деле оказывается не более чем небольшим ухабом на жизненном пути. Именно дети научили меня смотреть на жизнь в целом, а не на тот крохотный отрезок, что разворачивается перед нами сейчас.

И поверьте, стоит нам отойти чуть назад и окинуть наши жизни оценивающим взглядом, как мы понимаем, что те мудрость и сочувствие, которые мы так долго искали, все это время уже были с нами.опубликовано econet

Автор: Стивен Коуэн

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet