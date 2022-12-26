Назвать предательством – это слишком плоско

Не новость же для вас, что нет ничего у другого, чего не было бы в нас. Чаще то, что нас раздражает или возмущает, это наши неосознанные переживания. Например, если женщина боится стареть, то она будет замечать и говорить о том, как плохо выглядят ее друзья или как люди могут настолько не ухаживать за собой, или как безобразна старость.

Не новость же для вас, что нет ничего у другого, чего не было бы в нас. Чаще то, что нас раздражает или возмущает, это наши неосознанные переживания. Например, если женщина боится стареть, то она будет замечать и говорить о том, как плохо выглядят ее друзья или как люди могут настолько не ухаживать за собой, или как безобразна старость.

Это всем известный механизм психологической защиты, который называется проекцией. Защита потому и защита, что закрывает человека. От чего? От внутренней боли. От столкновения с тем, что вызовет страх встречи с собой, со своими травмами.

По сути, это неосознанное перенесение на другого человека собственных переживаний. Здесь ключевое слово – неосознанное, то есть человек не отдает себе отчет в том, почему именно его что-то задевает или цепляет в другом, почему из всех возможных оценок и определений он выбирает что-то конкретное. Это надо глубоко копать.

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Встречаясь с клиентами, я не раз слышала, как они называют уход супруга, прекращение отношений, измену (тоже определение) словом “предательство“. В этом слове очень много силы и энергии. Оно очень эмоционально заряженное. И, самое главное, оно позволяет увести внимание от себя на другого. Это же защита, видите? “Это не я виноват, это другой меня предал”.

Вы можете возмутиться: “Ну, конечно, всегда в изменах виноват партнер!”. Не всегда. Вопрос не в этом, вопрос в том, почему сексуальную связь партнера на стороне вы назвали предательством. То же самое относится и к другим событиям – можно было бы назвать ревностью, слабостью, эмоциональной нестабильностью, но было названо предательством.

Раскручивая клубок неосознанных мотивов, можно дойти до интересных умозаключений.

Во-первых, можно принять, что каждый из нас способен на поступок, который другой человек может расценить как предательство. Я, допустим, временно прекратила отношения с подругой, когда устала слушать долгие, многочасовые излияния по поводу больных и извращенных отношений. У меня случилась эмоциональная перегрузка, мои советы не выполнялись, а слушать, как человек упивается своим несчастьем, у меня не хватило терпения. Это реально съедало мою жизнь и отнимало силы. Понимаю, что для нее это выглядело как “оставила в тяжелый момент”. Так что монетка всегда имеет две стороны.

Тема предательства – очень часто тема о защите собственных интересов, об обозначении территории и границ своей личности.

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Во-вторых, на близком человеке вы могли отыграться за родителя, чей поступок по отношению к себе в далеком или не очень прошлом расценили как предательство. Родителю это обозначить было невозможно в силу должествования, страха отвержения и прочее, поэтому свою боль, ушедшую в глубину психики, вы высказываете другим людям, дожидаясь удобных обстоятельств или создавая их.

В-третьих, говоря о том, что другой человек вас предал, вы зачастую переносите на него претензию к самому себе. Предъявлять себе такого рода претензию очень страшно. Придется посмотреть правде в глаза – что в своей жизни я делаю не так. Где, в каком моменте, с кем я себя предал? И как я продолжаю это делать сейчас?

Например, как рассказала одна клиентка, “вспоминая момент, где я себя предала и себе изменила, всплывает в памяти, как в самом, самом начале отношений, месяцев через пять после знакомства, мой будущий муж стоял и говорил, что хочет связать со мной жизнь, но для этого я должна полностью измениться. Сейчас это звучит для меня похоронным маршем, а тогда – счастье, да-да, изменюсь! Главное, будем жить вместе, а там видно будет”.

Другая клиентка, вспоминая, рассказала историю, как будучи некоторое время в браке, узнала о незапланированной беременности. К тому моменту, как она утвердилась в своих подозрениях, она была в командировке далеко от дома. Муж потребовал сделать аборт под предлогом, что ребенок не от него. Женщина сделала аборт, хотя до сих пор это не укладывается у нее в голове. Муж, почувствовав, что перегнул палку, приехал потом с извинениями и цветами. Уйти от него у нее не хватило духу.

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Те моменты и те ситуации, где мы переступаем через себя, идем наперекор своему чувствованию и своим убеждениям, мы очень хорошо помним. Они живут глубоко в нас вечной болью и страданием. Чтобы не мучиться, мы переносим свою боль, как оценку и осуждение, на другого.

Возможно, эта статья поможет вам посмотреть на свою жизнь с другой стороны. Жизнь слишком многогранна, чтобы воспринимать ее плоско.опубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик

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