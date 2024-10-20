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Изумительные картофельные крокеты

Источник: vk.com 20 октября 2024 6478
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Если Вы любите картофель, но вам надоели привычные гарниры из картофеля, такие как картофельное пюре или картофель фри, то картофельные крокеты - то что Вам нужно. Готовятся крокеты легко, а на вкус сногшибательные... В общем обязательно попробуйте приготовить!

Изумительные картофельные крокеты

Если Вы любите картофель, но вам надоели привычные гарниры из картофеля, такие как картофельное пюре или картофель фри, то картофельные крокеты - то что Вам нужно. Готовятся крокеты легко, а на вкус сногшибательные... В общем обязательно попробуйте приготовить!

Время приготовления: 50 минут

Порций: 4

Сложность блюда: средняя

Ингредиенты: 

  • Картофель отварной - 500 гр.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Манная крупа - 1 ст.л.
  • Сливки - 30 мл.
  • Соль
  • Перец
  • Зелень

Панировка:

  • Яйцо - 1 шт.
  • Мука - 2 ст.л.
  • Сухари панировочные - 4 ст.л.

Растительное масло для фритюра

Как приготовить:

1. Отваренный до готовности картофель растолочь. Влить сливки, яйцо, всыпать зелень

2. Хорошо вымешать, можно миксером. Всыпать манку, перемешать.

3. Мокрыми руками скатать шарик. Обкатать его в муке.

4. Затем в слегка взбитом яйце.

5. Затем обкатать в сухарях.

6. Жарить в горячем масле до золотистого цвета.

7. Выложить на салфетку, что бы убрать лишнее масло.

Готовим с любовью,econet!  Приятного аппетита! 

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Источник: https://econet.by/

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еда рецепты картофель крокеты

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