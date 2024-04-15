Иногда стоит подвергать сомнению прописные, казалось, бы истины. В итоге мы приходим к схеме - «Жизненный опыт – самопознание – выбор»

Было это на курсах повышения квалификации учителей со стажем работы свыше 20 лет.

На практикуме по психологии преподаватель предложил нам обсудить вопрос «Что первично: Убеждение или Принуждение?».

- Конечно, Убеждение! С ребёнком нужно разговаривать, анализировать, приводить примеры, приходить к правильному выводу…

Я тоже сразу так подумала и в дальнейшем обсуждении не принимала участие.

Моё внимание сосредоточилось на личности преподавателя. Почему он нам, не новичкам в школьном деле, предложил для обсуждения такой банальный вопрос? Он считает нас специалистами не очень высокой квалификации? Он формально относится к своей работе? А может, на самом деле всё не так просто?

И я стала рассуждать.

Что такое Убеждение? Как процесс – это то же принуждение, только словесное; как конечный результат – это выбор, за который человек несет ответственность (перед собой, прежде всего).

Что такое Принуждение? Как процесс – это давление со стороны людей, обстоятельств, условностей; как конечный результат – это жизненный опыт, процесс самопознания (а это дорогого стоит!).

В итоге мы приходим к схеме:

«Жизненный опыт – самопознание – выбор»

А значит наш ответ «Принуждение первично, а Убеждение – вторично».

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Вывод:

Иногда стоит подвергать сомнению прописные, казалось, бы истины.опубликовано econet

Автор: Людмила Андриевская

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