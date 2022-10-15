Стейк из цветной капусты с острым томатным соусом

Великолепный вариант быстрого в приготовлении и очень вкусного овощного блюда

Великолепный вариант быстрого в приготовлении и очень вкусного овощного блюда - стейк из цветной капусты с изумительным острым томатный соусом домашнего приготовления.

В более диетическом (хотя блюдо и так содержит минимум калорий) варианте вы можете капусту отварить в небольшом количестве подсоленой воды.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Ингредиенты:

Цветная капуста - 1 шт

Чеснок - 2 шт

Помидоры - 3 шт

Томатная паста - 1 ст.л

Сахар - по вкусу

Свежий чили - 1 шт

Свежий базилик - 1 пучок

Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления:

1. Качан цветной капусты помыть. Разрезать вдоль на две части. Затем от одной из сторон отрезать не толстый (порядка 2 см толщиной) кусок капусты. У вас должен получится стейк цветной капусты в разрезе.

2. В толстостенной скороводе нагрейте масло, бросьте в него раздавленный чеснок и жарьте его до золотистой корочки. Затем выньте и выложите стейк из цветной капусты. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Каждую сторону жарьте порядка 5 - 7 минут.