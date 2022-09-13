Если мы боли боимся, бежим от неё, нам не построить глубокие отношения. Никак. Это то же самое, что желать получить диплом...

Знаете, какую цену нужно заплатить за семейное счастье? Она не такая уж и маленькая и незначительная. Это — боль. Не постоянная, конечно, возникающая лишь иногда. Но больнее, чем близкий человек, вам никто и никогда не сделает. Никто не видит вас настолько близко, ни перед кем вы не становитесь настолько уязвимой.

Вас может ранить неосторожное слово, взгляд или просто молчание. Вы можете быть в слишком чувствительном и восприимчивом настроении, или например, во время женских дней или беременности, когда вообще все воспринимается остро. А ещё у каждого человека бывает плохой период судьбы, и находиться с ним рядом в это время — тоже больно. А если такой период у вас, но муж этого не понимает? Снова боль.

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А ещё никто кроме самого близкого не сможет сказать вам горькую правду, которую вам надо услышать и переварить, для того, чтобы стать лучше. И слышать это — больно.

Чем ближе друг другу люди, тем больше боли они причиняют друг другу. Не всегда намеренно. Иной раз связи между ними такие тесные, привязанности так давят, что простое движение одного причиняет боль другому.

Боль бывает разной: и острой, и невыносимой, и тянущей, и постоянно присутствующей фоном. Многое уже от самих отношений зависит. Но боль есть даже в «идеальных» отношениях с обложек журналов.

И чем больше мы привязаны друг к другу, тем больнее. Когда муж - единственный источник счастья в жизни — больно бывает часто и невыносимо. Когда муж — это весь мир, бывает больно до потери сознания. Когда мы растём и развиваемся — каждый в своём темпе, нам тоже приходится сталкиваться с болью. Когда муж на самом деле не такой, как мы бы хотели, и нет принятия, очень больно. Когда муж не оправдывает ожиданий — а он же живой человек, и такое бывает — снова больно. А ещё муж — это наше зеркало, и он показывает многие наши болевые точки. Это никогда не бывало приятным или радостным зрелищем.

Если мы боли боимся, бежим от неё, нам не построить глубокие отношения. Никак. Это то же самое, что желать получить диплом, не сдавая экзаменов. Или желать ребёнка, не вынашивая его в утробе и не рожая (такие способы есть, но в них обязательно присутствует другого рода боль, ничуть не меньшая).

Когда-то давно одна бабушка сказала мне такую фразу: «Ты не сможешь быть счастлива в отношениях, потому что избегаешь боли, бежишь от неё. А нужно научиться идти через боль. Там всегда и бывает счастье». Тогда я её не поняла — зачем вообще отношения, если там есть боль? Кому вообще нужны такие отношения? Лучше найти кого-то другого, идеального, «половинку», там-то точно боли не будет. Но оказалось, что боль — частый спутник любви, привязанности и близости. И умение её переварить — дорого стоит.

Для меня сразу возникает аналогия с родами. Если от боли прятаться, сдерживать потуги, то и маме, и ребёнку только хуже. А если открываться ей всем телом — через минутную боль приходит огромное счастье.

Если в отношениях боли избегать, то напряжение растёт — а потом взрывается. Если же позволить себе пройти через неё, продышать её — становится намного легче.

Поэтому многие говорят, что лучше не замужем, зато не больно. Может быть, да, в чем-то удобнее. И подстраиваться не надо, и терпеть. Только вот и особого счастья, которое можно найти в этих отношениях — тоже нет. И развития личностного нет. И перехода на другой уровень — нет.

Может быть, некоторым без мужа удобнее — не подстраиваться ни под кого, не меняться, делать все самой, ничего не ждать. Только вот «удобно» — это обычно далеко от «счастливо». И избегание боли — это то же самое что отобрать у себя шанс стать лучше, понять себя глубже, научиться жить в гармонии с партнером, пройти серьезную трансформацию, я даже сказала бы инициацию.

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Быть вместе — это значит оставаться вместе и в радости, и в горе, и в болезни, и в здравии, и в богатстве и в бедности, пока смерть не разлучит вас. А это значит — уметь переваривать, проживать боль, оставляя пространство для огромного счастья. Быть готовой к тому, что семейная жизнь – это не только лепестки роз, но и шипы, и эти самые шипы не менее прекрасны и необходимы.опубликовано econet.ru

Автор Ольга Валяева

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