Морковный крем-суп с клецками из сливочного сыра

Яркий и жизнерадостный суп из моркови хорош в любое время года. Зимой его можно готовить из солидной старой моркови и есть горячим...
Яркий и жизнерадостный суп из моркови хорош в любое время года. Зимой его можно готовить из солидной старой моркови и есть горячим, а летом молодая морковка, едва покинувшая огород, превращается в освежающе-холодный морковный крем-суп по этому же рецепту.
А нежнейшие клецки из сливочного сыра очень удачно дополняют пряный и острый морковно-имбирный суп-пюре, создавая игру контрастов температуры, текстуры, цвета и вкуса.
Ингредиенты:
Крем суп из моркови
Клецки из сыра
Приготовление:
1. Мелкой теркой снять с лимона цедру, выжать сок. Из перца чили удалить семена, кусочек нужного размера измельчить.
В кастрюле вскипятить воду.
2. Овощи очистить. Морковку и картошку порезать кубиками небольшого размера, бросить в подсоленный кипяток и отварить до готовности. В итоге, вода должна покрывать овощи на 0,5 см. Если ее больше, нужно слить лишнюю жидкость.
Лук нарезать мелкими кубиками, чеснок измельчить, имбирь очистить и натереть на крупной терке.
3. В сковороде разогреть растительное масло, добавить сливочное и дождаться, пока оно растопится. Обжарить лук до полупрозрачности на среднем огне.
Сильно зажаривать не нужно, пережаренный лук совершенно точно испортит вкус и запах супа.
4. Добавить в сковороду чеснок, чили и имбирь, жарить на среднем огне около 1 минуты. Влить кунжутное масло и выключить огонь.
5. В чашу блендера переложить овощи вместе с водой, в которой они варились, добавить содержимое сковороды и пюрировать до однородности. Добавить в получившийся суп-пюре из моркови лимонный сок, перец и соль по вкусу.
Клецки из сливочного сыра
Холодный сливочный сыр смешать с измельченной петрушкой и лимонной цедрой.
Я использовала нежный сыр «Филадельфия», можно взять рикотту или другой сливочный сыр. На крайний случай, можно использовать жирный и некислый домашний творог, но его нужно предварительно хорошенько взбить блендером с небольшим количеством сливок, чтобы получилась гладкая однородная масса.
Морковный суп-пюре налить в тарелки. Двумя чайными ложками сформировать из сырной массы клецки овальной формы, осторожно выложить их в тарелку. Посыпать готовый крем-суп из моркови семенами черного кунжута.опубликовано econet
Автор: Ольга Козюкова
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