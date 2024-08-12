12 советов родителям гиперактивных детей

Что такое гиперактивность и синдром дефицита внимания? Правда ли это болезнь или дело в отсутствии воспитания. Что предпринять родителям, чтобы помочь малышу комфортнее адаптироваться к окружающему его миру.

Все дети разные. Это – факт. Кто-то тихий и спокойный, кто-то громкий и быстрый. А еще есть гиперактивные дети. Их главные помощники – родители, основную работу с малышами проводят именно они.

Что делать, если ребенок гиперактивный

В помощь родителям гиперактивных детей мы собрали несколько советов, проштудировав книги психологов:

1. Поставьте диагноз. Для того, чтобы начать двигаться в нужном направлении, нужно это направление задать. Поэтому для начала нужно обратиться к доктору, для обследования и постановки диагноза. Только врач, проведя необходимые исследования, может определить: действительно у Вашего ребенка синдром дефицита внимания и гиперактивности или он просто такой «живой» и активный. Точный диагноз – это 50% успеха.

Потому что только в этом случае будет верно подобрана терапия. Приведу пример: слабослышащий человек, не знал, что есть такое заболевание. И считал, что его плохой слух - результат плохой концентрации внимания и стараний. Представляете насколько ему стало легче, когда он узнал, что болен. И от его стараний слух не зависел?

2. Информируйте учителей или воспитателя об особенностях своего ребенка. В обществе очень много штампов. Поэтому особенное поведение Вашего ребенка порой могут принять за невоспитанность и избалованность. Очень важно, чтобы окружающие малыша люди понимали в чем настоящая причина такого поведения. Это поможет найти к нему подход, подскажите как его успокоить и чего делать категорически нельзя. Очень важно, чтобы ребенок не замкнулся в себе и делился с вами своими эмоциями, рассказывал, что у него на душе. Учите его отстаивать свои интересы – это очень важно для пациентов с синдромом дефицита внимания.

3. Расскажите ребенку о его особенностях и диагнозе. Чтобы лучше контролировать себя или рассказать о своей болезни окружающим людям, ваш ребенок должен знать об этом как можно больше. Не нужно придумывать сказки или лгать малышу. Сначала изучите материал сами, а потом расскажите ребенку – так, чтобы он понял.

4. Придумайте план. Соберите семейный совет (присутствие ребенка обязательно) и обсудите самые проблемные зоны в поведении. Нужно четко определить границы проблемы – так ее легче держать под контролем. Затем разработайте конкретный способ корректировки поведения в наиболее проблемных ситуациях. Введите систему поощрений, если ребенку удалось выстроить сове поведение в соответствии с планом.

5. Возлагайте ответственность. Необходимо при любой возможности воспитывать чувство ответственности. Например, можно разрешить ребенку быть ответственным за утренний подъем. Пусть учится вставать сам, без вашей помощи. Если проспит и опоздает в школу, то придется ему потратиться на такси, взяв деньги из своих личных сбережений.

6. Давайте обратную связь. Гиперактивные дети зачастую так увлекаются что не замечают, что натворили. Говорите с ними, возвращайте их в реальность.

7. Поощряйте. Обязательно хвалите и поддерживайте ребенка. Это очень важно для детей с синдромом дефицита внимания.

8. Не бойтесь экспериментов. Позволяйте ребенку использовать любую технику, приспособления или инструменты, если это поможет ему, например, в учебе. Кто-то предпочитает печатать, а не писать. Кому-то помогала музыка или наоборот – полная тишина. Все средства хороши, главное, чтобы они были безопасны и приносили пользу.

9. Слушайте ребенка. Помните, как в фильме: «Счастье – это когда тебя понимают». Сделайте своего ребенка еще чуточку счастливее. Выслушайте его и постарайтесь понять.

10. Делите задачи на части. Когда перед ребенком стоит трудная и объемная работа, скорее всего он будет напуган и подавлен. Страх – я не справлюсь будет мешать работе. Поэтому целесообразно разделить задачу на этапы. Так ребенку будет легче выполнить всю работу.

11. Распорядок дня и подсказки. Для того, чтобы упростить малышу повседневную жизнь, можно составлять списки дел, оставлять записки с напоминаниями иногда и по несколько раз об одном и том же. В момент растерянности ребенку хорошо поможет список. Таких детей нужно направлять, поэтому дисциплина и расписания для них очень важны.

12. Разукрасьте жизнь малыша. Исследования показывают, что многие больные дети – визуалы. Им легче что-то находить, запоминать или систематизировать по цветам. Например, можно расставить книги по цветам. А если какие-то школьные методички или пособия в черно-белых тонах, купите яркие обложки для них, чтобы ребенку было проще ориентироваться.опубликовано econet

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