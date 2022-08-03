12 шагов избавления от газлайтинга

В данной статье разбираемся с понятием газлайтинг и характеристиками газлайтера наряду с рекомендациями, помогающими вам осознать свою зависимость от психологического насилия и избавляющими от его разрушительного влияния.
Газлайтинг – это форма психологического насилия, когда человек или группа людей заставляют кого-то сомневаться в своем здравом уме, восприятии реальности или воспоминаниях. Иными словами, газлайтинг – это завуалированное насилие, в основе которого лежит манипуляция, как форма психологической тирании, заставляющей человека сомневаться в своей адекватности и объективной картине мира.
Можно ли распознать газлайтера? Как ему противодействовать? Какие необходимо предпринять шаги, чтобы не только избавиться от газлайтинга, а и противостоять ему в будущем? Синдром “жертвы” – это навсегда или есть свет в конце этого тоннеля?
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Газла́йтинг от английского названия пьесы «Газовый свет», “в которой смоделирована устойчивая психологическая манипуляция, применяемая главным героем по отношению к своей жертве. Название фильма указывает на светильный газ, использовавшийся в домах в викторианскую эпоху. Главная героиня замечает, что вечерами свет в доме слегка меркнет, в то время как её муж настойчиво повторяет, что ей это только кажется, при этом освещение действительно меняется из-за того, что муж включает газовый свет в другой части дома, где ищет спрятанные драгоценности”. – Википедия.
Ну, а мы рассматриваем современную картину газлайтинга в газовом тумане которого может оказаться практически каждый из нас.
Единственный способ описать то, что вы чувствуете, – это чувствовать себя минимизированным. Вы чувствуете себя раздавленным и задушенным. Вы постоянно сомневаетесь в себе; ваши чувства, ваше восприятие, ваши воспоминания и небольшая задушенная часть внутри вас задается вопросом, действительно ли вы сходите с ума?
Возможно, вы чувствуете себя невротиком, вы гиперчувствительны и вас не покидает непреодолимое чувство отчуждения. Что не так с вами?
Вы испытали изощренную технику манипуляции, известную как газлайтинг. Этот прием подрывает все ваше восприятие реальности и может постепенно проникать в ваши отношения, дружбу, семейную жизнь и работу.
И действительно, люди, испытывающие газлайтинг, часто чувствуют замешательство, беспокойство и неспособность доверять себе. Причём, это можно в полной мере проследить на примере СМИ, которые спускают в унитаз весь здравый смысл практически по любому поводу, а экспертами, к примеру в медицине и COVID выступают Билл Гейтс и Грета Тунберг.
Газлайтинг, по своей сути, представляет собой форму эмоционального насилия, которое медленно разъедает вашу способность выносить суждения. По сути, газлайтер использует негативные, вредные или деструктивные слова и действия в свою пользу, снимая с себя вину за подобные оскорбительные шалости, причём указывая на вас пальцем, крутящим у виска. Это часто достигается за счет того, что вы чувствуете себя «чрезмерно чувствительным», «параноиком», «психически неуравновешенным», «глупым», «расстроенным» человеком, что заставляет вас сомневаться в себе и даже в своей адекватности.
Обычно применяемый психопатическими, социопатическими и нарциссическими людьми, газлайтинг имеет тенденцию медленно разъедать вас, пока вы не поймете, что вы – оболочка того человека, которым вы когда-то были.
Газлайтинг часто развивается постепенно, что затрудняет его обнаружение (иными словами, если постоянно врать, то это вскоре будет восприниматься как правда, опять же на примере современных таблоидов СМИ). Хотя вы можете чувствовать себя сумасшедшим/ей, или неуравновешенным/ой и иррациональным/ой, не всё так трагично, как кажется на первый взгляд.
Но для начала разберёмся, какие формы психологического прессинга существуют.
Газлайтер может использовать различные методы для сознательного или подсознательного управления/контроля, в основе которого – манипуляция другими людьми. Причём, многие газлайтеры – не столько результат определённого воспитания или его отсутствия в должной форме, сколько врождённая индивидуальная черта. Так что «перевоспитать» такого газлайтера весьма непросто, а порою и практическим невозможно.
У газлайтинга нет гендерной идентификации, ибо ими могут быть как мужчины, так и женщины, хотя чаще всё же эта девиантная модель поведения присуща сильному полу.
Самые распространённые варианты или формы газлайтинга следующие:
Хотя любой может испытать газлайтинг, это особенно часто встречается в интимных отношениях и в социальных взаимодействиях, где наблюдается дисбаланс сил. Человек, который подвергается такому поведению, несомненно подвергается насилию.
Таким образом, газлайтинг может быть расовым, медицинским, семейным, партнёрским, родительским, институциональным и пр. А человек, испытывающий gaslighting может:
Газлайтинг рано или поздно, если он направлен на вас, приводит к хроническому беспокойству, депрессии, а также глубокой психологической травме, особенно если он является частью более широкой модели насильственного воздействия. Кроме того, длительный газлайтинг ведёт и к другим расстройствам личности, что неминуемо впоследствии сказывается на физическом здоровье.
Как я и писал ранее, дисфункциональное поведение, такое как газлайтинг, часто уходит своими корнями в наше прошлое, а именно детство (а иногда и предыдущий жизненный опыт, что несколько затрудняет осознание данного факта газлайтером, который, тем не менее, можно проработать через регрессивный метод терапии).
Некоторые газлайтеры, буквально, «впитали» эту модель (подражание, как неосознаваемый поведенческий паттерн) от своих родителей или от других образцов для подражания. Если, например, родитель был алкоголиком, он частенько мог использовать газлайтинг, чтобы манипулировать ребенком, дабы сохранить свой «авторитет» в семье.
В консультировании у меня была одна женщина, которая выросла в очень строгой семье, где нарушение правил каралось суровым наказанием. Понятно, почему она, возможно, неосознанно использовала модель избегания вины, (газлайтинг, как обман) как способ защитить себя в детстве. Однако это не делало её «детскую модель» приемлемой для взрослого периода. Это по-прежнему было вредно, как для её партнера, так и для ее отношений с ним, и для неё самой; и важно было донести ей, что она все еще должна исправить эту «незрелую» манипулятивную модель на более приемлемую для всех, учитывающую свободный выбор других людей.
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Если вы не хотите быть в неизменной роли жертвы, учитесь распознавать предупреждающие знаки. Газлайтинг – явление не внезапное. Психологическое насилие – это постоянный обман и манипуляция, чтобы со временем утомить своих жертв.
На энергоинформационном уровне – это регулярная психоэмоциональная подпитка со стороны газлайтера, и истощение – со стороны жертвы. А если принять во внимание, что первой реагирует нервная система и ресурсы её не безмерны, то за её истощением второй и третьей «сдаются» эндокринная и иммунная система, проявляющие функциональный сбой и ведущие к неминуемым проблемам со всем организмом.
Часто за таким патологичным взаимообменом стоит широко известный стокго́льмский синдро́м, включающий защитно-бессознательную травматическую связь, взаимную или одностороннюю симпатию, возникающую между жертвой и агрессором в процессе захвата (агрессивного и/или подавляющего волю знакомства), похищения и/или применения угрозы или насилия (не обязательно в прямой форме) или возникающего в процессе взаимоотношений, когда газлайтер всё больше захватывает и подчиняет себе волю другого человека, не ограничиваясь только этим, а и проявляя себя, как абьюзер – совершая кроме психического насилия над своей жертвой и физическое. В роли абьюзера может оказаться кто угодно – близкий родственник, коллега на работе, друг. Как правило, насильник хорошо разбирается в людях и знает, как на них воздействовать и подавлять. Причём, жертва, как я уже написал выше, фрагментирует своё сознание на две половины, в которой есть любимый образ и нелюбимый. Впоследствии она настолько “срастается с этим восприятием, что уже не видит человека целостно, а фрагментирует его на две части.
В консультировании у меня была женщина, которая всерьёз обратившись за помощью по поводу абьюзинга мужа-алкоголика (он частенько её избивал) хотела, чтобы я в терапии оставил его лучшую сторону (“он ведь хороший когда не пьёт, и чувствует свою вину, и заглаживает её и т.п.”), а избавил от негативной. Предложив посмотреть на него, как на человека с двумя сторонами: тёмной и светлой, она вдруг осознала весь ужас от своего разросшегося мазохизма ввиду того, что не готова отпустить мужа и оставить его, ведь избавляясь от его негативной стороны, она теряла и позитивную…
12 шагов – это 12 действий не столько в противоположную сторону от газлайтера, сколько 12 шагов к себе, к пониманию сложившейся ситуации и последовательному распутыванию паутины газлайтинга, вольно-невольно в которой вы оказались.
Газлайтинг, как и другие вредные действия, происходит, когда мы пытаемся контролировать то, что с нами происходит, контролируя других. Никто не любит «иметь проблемы» с нашим партнером, вступать в конфликты или даже сталкиваться с собственными плохими поступками. Чтобы избежать этих неприятных ощущений, мы пытаемся снять с себя ответственность за самих себя, перекладывая её на своего партнера.
Обычно мы избегаем этих неприятных эмоций и состояний, потому что они более болезненны, чем должны быть, как нам кажется. Но на самом деле, любой психотелесный дискомфорт неестественен для нашей природы. Однако из этого не следует, что избегание – приемлемое решение, отнюдь.
Кроме того, зачастую мы рассматриваем критику, разочарование и конфликты как ужасные – почти опасные для жизни ситуации, хотя это всего лишь обострённая, практически автоматическая умственная реакция, которая не понимает природы эмоций и чувств: «не трогайте меня», «оставьте меня в покое», «так мне и нужно», замыкаясь в себе и усугубляя зависание в проблеме.
Нужно принять во внимание тот факт, что и в отношениях здоровых пар бывают конфликты, и все мы время от времени получаем отрицательную обратную связь, как реакцию на нарушение/отстаивание своих границ личности и/или некоторое непонимание или недопонимание. Ведь часто МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ – это когда двое смотрят на одно и то же, но видят и хотят по-разному.
Однако, моё глубокое убеждение, подкреплённое многолетней практикой, что любой конфликт – это период благоприятной возможности, которые могут не только позволить вам перешагнуть этот кризис, но кардинально изменить жизнь к лучшему.
Столкновение с неодобрением со стороны нашего партнера или даже наш собственным диалог с самим собой, могут сделать нас лучше. Ведь школы жизни никто не отменял, как и трудные уроки взросления и психоэмоциональной зрелости.
Но что важно себе уяснить – большинство людей ориентируются в отношениях, не прибегая к деструктивной схеме, которая имеется у вас сейчас, и вы тоже можете.
Вместо того, чтобы рассматривать критику или конфликт как ужасные вещи, мы можем переосмыслить их как обратную связь и возможность расти. Я знаю по собственному опыту, что часто легче сказать, чем что-либо сделать или даже по-другому думать об этих ситуациях. Преодолеть эту глубоко укоренившуюся проблему сложно, и помощь консультанта – мудрый шаг.
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Ну и напоследок, ещё несколько штрихов и практических рекомендаций поддержать себя перед лицом газлайтинга:
Автор Сергей Колеша
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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