Внутренний набор навыков, необходимый для родителей

Несмотря на изобилие книг на моей книжной полке, скопившихся с момента окончания аспирантуры, о воспитании детей я узнал в основном из собственного родительского опыта и от других родителей, как это случается у всех нас.

Голос критика в нашей голове никогда не прекратит своих нотаций, и из-за этого воспитывать детей становится сложнее, чем могло бы быть.

Несмотря на изобилие книг на моей книжной полке, скопившихся с момента окончания аспирантуры, о воспитании детей я узнал в основном из собственного родительского опыта и от других родителей, как это случается у всех нас.

Я – клинический психолог, и последние 20 лет я в основном специализируюсь на лечении детей, а также даю консультации их родителям. У меня хорошее образование, есть лицензия, опыт, и сотни прочитанных книг за плечами. Поскольку я сам являюсь родителем, я могу честно ответить на «тот самый» вопрос, который иногда задают мне на консультациях обеспокоенные родители – о моем понимании того, через что они проходят, как в профессиональном, так и в личном плане. Так что, да, я знаю, как воспитывать детей и как профессионал в некоторой степени, и сам будучи родителем.

Родителям нужен новый способ прохождения через неизбежное страдание и общую для всех эмоциональную боль, связанную с воспитанием детей.

Пытаясь разобраться со всеми тонкостями родительства на работе, и дома, я уяснил для себя одну вещь: эмоциональная боль современного воспитания универсальна. Все родители рано или поздно сталкиваются со всплесками сильных негативных чувств и, к сожалению, многие увязают в бессмысленных страданиях в результате того, что происходит у них внутри – их реакции на эти болезненные эмоции. Эта истина привела меня к следующему выводу: родителям нужно научиться по-новому относиться к неизбежному страданию и общей для всех эмоциональной боли, связанной с родительством.

Для этого существует внутренний набор навыков – осознание того, что происходит, что меняется, и что будет означать продвижение вперед. Для многих родителей это слишком неуловимо и может составлять большую часть боли, как показывают мрачные социологические исследования, выявляющие высокий уровень тревожности, стресса и депрессии среди родителей.

Сидя за рабочим столом в минуты размышлений, а иногда наблюдая за тем, как мой годовалый сын расплескивает воду по всей ванной, я отслеживаю в себе различные родительские эмоции, эту дрожь, которая стряхивает с нас навыки цивилизованности и бросает в море эмоциональных переживаний.

Для всех современных родителей характерны такие эмоциональные переживания, как:

Страх за детей (что им будет больно, они не будут любимы, или каким-то образом у них будет несчастная судьба, или их предадут друзья)

Разочарование и тоска (когда мы, сжав зубы, видим, как рушатся наши планы и все, что мы когда-то хотели, тонет в волнах непредвиденных обстоятельств)

Потрясение (когда навыки, которыми мы овладели в прошлом, или ресурсы, которые у нас есть в данный момент, не выдерживают требований ребенка – маленького, или уже выросшего)

Чувство потери (когда мы наблюдаем, как недолгие сладкие моменты уступают неизбежности перемен и требований, отличных от наших собственных нужд, когда мы расстроены неудачами и разбитыми надеждами наших детей)

Чувство вины (вследствие бесконечных примеров того, как нам не хватает навыков общения с детьми, как мы попадаем впросак, когда хотим предстать перед ними примерными родителями, и, сознательно или нет, причиняем боль своим детям)

Запутанность (когда ситуация ставит нас в тупик, и мы не понимаем, какие из доступных родительских инструментов мы могли бы применить; когда все известные нам правила и инструкции « ак быть авторитетом в семье», рассыпаются в прах при столкновении с жизнью)

Страх за себя (когда не удовлетворяются наши потребности, тормозится карьерный рост, ухудшаются отношения, растет зависимость, и мы осознаем, что в будущем окажемся на вторых ролях, уступив следующим поколениям)

Все это универсальные зоны родительской боли, внутренние напряжения, с которыми и против которых мы боремся, ураганный вызов, которые дети бросают нашей психике – нашему каждодневному здравому смыслу. И некоторые из этих аспектов абсолютно неизбежны. Эта боль родительства дает мне мотивацию для изучения и для работы с родителями.

Что нужно родителям – это помощь при прохождении такого этапа, а не борьбы с ним, с болью, разочарованием и сомнениями. Оставьте все обоснования и рассуждения социологическим, политическим или даже религиозным дебатам, потому что здесь мы фокусируемся на другом. Мы не просто хотим сделать родительство терпимым и сносным – нас интересуют мельчайшие детали того, как найти путь к широким возможностям опыта – во всем его великолепии и пронзительности.

Что нужно родителям – так это помощь при прохождении боли, разочарований и сомнений, вместо борьбы с ними.

Я не говорю здесь о тонкостях воспитания детей – есть множество книг, целые стенды в книжных магазинах, где даются полезные советы, что-то, вроде «7 шагов эффективного родительства», сделав которые вы станете супер-мега-родителем, если будете использовать все эти советы последовательно и регулярно.

Вполне вероятно, они действительно ценны и хороши. И тем не менее, нам по-прежнему придется остановиться и встретиться лицом к лицу с самим собой – как с родителем. То, к чему я обращаюсь – это отношения с собой, с той болью, которую мы так легко возвеличиваем неумелыми средствами излишних страданий.

Я не знаю ни одного способа или инструмента, который бы помог прекратить неизбежную боль родительства. Предполагаю, что такого средства просто не существует. Яркие вспышки сладких моментов – когда наш ребенок сделал первый шажок или научился сам раскачиваться на качелях, в конечном итоге затихают. Когда маленькие дети исчезают из нашего поля зрения, мы напрягаемся от волнения.

Пройдет много лет, и они будут бросать в нас острые взгляды-кинжалы и фразы-молоты, но даже сейчас, когда они еще метр с кепкой ростом, мы не сможем сделать так, чтобы наши эмоциональные кнопки были вне их досягаемости. Вы стали родителем, и теперь можете забыть о спокойном сне, отныне он всегда будет прерываться – когда ваш ребенок еще мал и плачет в своей кроватке по ночам, или когда он уже подрос и вы волнуетесь, когда же он, наконец, придет домой.

Есть бесконечное количество причин, которые будут препятствием к легкому счастью, которого мы хотим для своих детей. И никто не даст подсказку, что делать в тот поворотный момент, когда они зависнут в дверях, ожидая наших спасительных родительских слов. Все остальные жизненные приоритеты – наша работа, отношения, наши собственные расширенные семьи - будет давить на нас так же, так как они хотят большего. И могут потерять больше, чем их справедливая доля в этой жизни.

Я не знаю ни одного способа или инструмента, который бы помог прекратить неизбежную боль родительства.

Предполагаю, что такого средства просто не существует.

В этой статье, а также в планируемых последующих статьях я предлагаю вам обнаружить свое родительское cознание – не просто взглянуть на себя со стороны, а на самом деле встретиться со своим внутренним голосом и признать его (в более жестких моментах воспитания, этот голос часто звучит как глас судьи, присяжных и палача).

Я предлагаю вам выдержать долгий твердый взгляд в этой внутренней связи. «Ты не достаточно хорош», говорит он. «Ты не можешь справиться с этими детьми… будут неприятности…», «…они неблагодарны, у тебя никогда не будет своей жизни…»

Этот голос у вас в голове никогда не прекратит своих нотаций, и из-за этого воспитывать детей становится сложнее, чем могло бы быть. В сложных семейных ситуациях вместо того, чтобы разводиться со своим супругом, было бы разумнее подумать о разводе с этим голосом в голове.

Я хочу, чтобы вы, оставаясь со своей болью, воспринимали свое сознание как щенка, начинающего тренировки. Уделяя внимание практике осознанности, вы можете обучить свой мозг, как оставаться сидящим и созерцать узоры на ковре вашего ментального и эмоционального опыта, давая себе время на то, чтобы боль начала изменяться сама.

Я постараюсь дать вам толчок, который поможет вам натренировать свой мозг родителя. Вы сможете позволить боли быть такой, какая она есть, не упрекая себя и не превращая ее в зверя, которого большинство из нас иногда встречают в себе в сложные моменты родительства. Боль – да, страдание – нет.

Когда физическая или эмоциональная боль нарастает, полезно иметь наработанную способность осознанно замечать ее, позволяя ей просто быть, наблюдать, как она меняется и, как правило, растворяется сама по себе. Ведь когда вы нажимаете на больное место, давите на него, пытаясь заставить боль уйти, она, наоборот, зачастую ходит кругами, и превращается в страдание – вечного заклятого спутника нашего ума.

Поэтому может быть очень полезным обучение тому, как пребывать в опыте боли, не добавляя к нему тоску, или планов решения своей проблемы. Для этого есть термин из практики осознанности – «принятие». И под этим термином я не подразумеваю чувство сдачи и поражения от боли, неизбежной при воспитании детей. Напротив, это активное право выбора, которое дает возможность успокоиться и позволить боли пройти через вас.

Сделайте паузу для практики.

Для этого можно воспользоваться техникой N.A.P.P, для работы с болью, которая проявляется в вашей каждодневной жизни как родителя. Привожу шаги этой техники:

Notice – обратите внимание и наблюдайте за болезненными ощущениями в вашем теле, а также за любыми сопровождающими их мыслями по мере их появления

Allow – разрешите всему быть так, как есть, не пытаясь ничего изменить

Prostrate – уступите, для этого надо просто «лечь» и «успокоиться» в настоящем моменте, пока боль не

Passes – пройдет сквозь вас и уйдет

Делайте эти шаги практики принятия, попробуйте их, когда в следующий раз вам встретятся трудности при общении с вашими детьми. Я бы посоветовал начать с более простых ситуаций – отведайте сначала «плоды, которые висят низко», в пределах досягаемости для ваших навыков внимательности и осознания. Практикуясь, со временем вы сможете делать эту технику даже в более жестких условиях – в более сложных или тревожных ситуациях.

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Будьте терпеливы по отношению к себе. Напомню, что «боль родительства» универсальна. Никто из нас не застрахован от нее, и мы все вместе проходим этот путь к большей осознанности в отношениях с нашими детьми. Вот почему это называется практикой, а не совершенством.опубликовано econet

Автор: Митч Абблет, перевод Елена Пакулина

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