Разбудите в себе СОЛНЫШКО

Оно поможет развернуть лучшие стороны жизни лицом к себе. Стать везунчиком. Любимчиком мира! Научиться улыбаться:)

Представьте, что где-то в вас есть живой теплый и радостный огонек. Даже если вам плохо или как-то так… равнодушно, он все равно в вас есть. Потому что радость - это естественное состояние человека, это обязательное и основное качество его души. Даже если вы его не чувствуете, он просто затаился на время - ну, как тлеющий уголек в костре…

Вот сейчас самое время найти его и раздуть. Почувствуйте, где в теле откликнулось? Теплом в животе, нежностью в груди, легким першением в горле, внезапным улучшением зрения или слуха? Представьте, какой бы это был образ: мерцающая хрупкая свеча? Камин с настоящими дровами? Уголек в костре? Теплое солнышко? Окошко в ночи? Или просто лучик фонарика в кромешной тьме?

Усильте, если нужно, этот свет так, чтобы вам было с ним хорошо и надежно. И теперь оглянитесь… Видите ли вы, как в ответ на ваш призывный и теплый огонек вокруг зажигается все больше и больше таких же радостных, теплых и мощных источников света? Они есть везде, вокруг всего земного шара, и становятся видны только потому, что откликаются на ваш призывный свет.

Загляните в ваших близких. Он есть там точно. Даже если вы в ссоре. Даже если вам больно. Даже если вы чувствуете глубокую обиду. Загляните в них через свой волшебный огонек - и вы увидите, как точно такой же разгорается и в их душе.

И у начальника вашего он тоже есть, даже не сомневайтесь. И даже у тех, кто вас кинул. И у клиентов, которые топают на вас ножками…

Возможно, они о нем просто забыли… Или роль у них по жизни такая - напоминать вам о слабых местах. Но это уже другая история.

Вспоминайте об этом волшебном огоньке, как только проснулись. И старайтесь нести в себе это чувство весь день. Оно будет становиться больше, оно будет помогать вам принимать правильные решения и совершать правильные действия для того, чтобы все в вашей жизни складывалось наилучшим образом.

Если вы ожидаете, что при помощи этого упражнения можно манипулировать другими и заставлять их плясать под свою дудку, то это ошибка.

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Подбирайте правильно свое окружение

Ваш свет - это прежде всего для вас, и если вас вызывают на ковер к начальству, то с ним в душе вы не будете по-сиротски оправдываться, лопотать и лезть под стол, даже если вас будут расстреливать. И в конечном счете цепь неудач просто распадется, потому что не будет работать. А раз не будет работать, то зачем она нужна?

И рано или поздно ваш внутренний свет поможет другим вспомнить о том, что у них он есть тоже.

Этот свет называется - ЛЮБОВЬ!опубликовано econet

Автор: Suren Ohanyan

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