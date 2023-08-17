Что делать, если дети матерятся

Дети двух — пяти лет используют маты неосознанно, поскольку речевое подражание свойственно младшему возрасту наравне с другими видами деятельности. Тут корни злословия — окружение: либо взрослые, либо «коллеги» в детском саду.

Дети двух — пяти лет используют маты неосознанно, поскольку речевое подражание свойственно младшему возрасту наравне с другими видами деятельности. Тут корни злословия — окружение: либо взрослые, либо «коллеги» в детском саду.

В возрасте пяти — семи лет основной движущей силой является бунт против того, «как принято, как надо». При этом матерные слова дети употребляют осознанно, прекрасно зная и понимая, что этого делать нельзя.

В период с восьми до двенадцати лет дети понимают, где можно, а где нельзя ругаться. Жаргон используется среди ровесников для самоутверждения, из желания влиться в коллектив и стремления казаться взрослее. Школьники, матерясь, копируют манеру поведения старшеклассников, таким образом приобщаясь к миру взрослых. Так они чувствуют себя увереннее . Некоторый взрослые сторонятся матершинников, и дети, замечая это, думают что так можно заставить себя уважать и бояться.

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Издревле считали, что мат это не оскорбление, а защита. Поэтому подростки так сильно ругаются матом. Для них мир еще слишком враждебен, и они, как могут, пытаются от него защититься, а лучший способ защиты, как известно, — нападение. За изощренной бранью подростки пытаются скрыть свои слабости, и казаться сильнее, жестче и неприступнее. С точки зрения психологии агрессия является необходимым звеном духовной эволюции, поэтому прохождение данного этапа развития является хорошим знаком того, что ребенок развивается нормально. Важно научить подростка по-разному выражать свои чувства и переживания, выплескивать агрессию — найти способы без мата!

Что делать ?

Практические советы:

1. Постарайтесь, чтобы матерные слова и жаргонизмы вообще не звучали в присутствии и ближайшем окружении ребенка с самого его рождения.

2. Если бранное слово все-таки слетело с уст малыша, то в первый раз постарайтесь сделать вид, что вы ничего не слышали и понаблюдайте, как будет реагировать ребенок. Если ребенок уже понимает смысл сказанного слова, то он будет ждать от вас какой-то реакции, и, не дождавшись, повторит провокацию или решит, что слово обычное и в нем нет ничего такого. И потеряв интерес, забудет о нем. Если же ребенок не ожидает от вас никакой реакции, то, видимо, слово это он просто где-то «подцепил». И если не акцентировать на нем внимание, то словечко так же и отцепится.

3. Если ребенок сказал нецензурное слово при посторонних, самое главное — сохранить спокойствие. Конечно трудно сдержаться, не отреагировать и не наказать ребенка, ведь вам и стыдно, и обидно, и хочется оправдаться. Сделайте вид, что ничего страшного не произошло, это лишь досадная случайность, скажите что-нибудь в роде «ну да, бывает», улыбнитесь и смените тему разговора. А уже потом, когда остынете, поговорите с ребенком.

4. Если ребенок сам попросил вас объяснить значение слова, постарайтесь спокойно и доступно рассказать ему, что это слово ругательное, значит то-то, и говорят его, когда хотят кого-то обидеть.

5. Если мат все-таки появился в детской речи, поговорите с ребенком, спросите его что значат эти слова, пусть расскажет вам или нарисует, объяснит значение. Возможно, как правило, малыш и сам не знает, что говорит. Объясните ребенку, что они значат и скажите, что слова эти очень обидные и поэтому мы их избегаем.

6. Если ребенок кричит, злится и проявляет агрессию, родители должны показать ребенку, что они понимают и принимают его чувства, как бы говоря: «Я знаю, сейчас тебя что-то рассердило, и тебе это неприятно и хочется ругать». Нельзя просто запретить выражать свой гнев. Необходимо научить ребенка, как реагировать на раздражители, как проявлять негативные эмоции без мата и грубых слов.

7. Если маты уже закрепились в речи ребенка, то можно дать ему почитать словарь ненормативной лексики или что-то подобное. Ведь если чего-то много, оно доступно и не наказуемо, то быстро надоедает.

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Чего делать нельзя?

Нельзя запрещать ребенку ругаться матом как раз теми самыми словами, которые вы ему запрещаете. Будьте последовательны. Если вы говорите ребенку, что НЕЛЬЗЯ РУГАТЬСЯ МАТОМ, то это значит, что всем нельзя, а не только ему. Иначе придется еще и ответить на вопрос «Почему тебе можно, а мне нельзя?» и т.д.

Ни в коем случает нельзя стыдить ребенка, тем более на людях.

Не надо обобщать. Если уж вы так хотите отчитать ребенка, то отчитывайте за что-то конкретное, не делая из мухи слона. Ведь то, что он сказал одно плохое слово, еще не делает егоизвращенцем.

Нельзя просто запретить ругаться матом, ничего не объясняя. Запрет только порождает ответную реакцию и не приводит к положительному результату.

Главные выводы: если матерятся маленькие — основная тактика — не реагируем (именно бурная реакция взрослых может послужить стимулом к употреблению мата), если ругаются матом подростки — не проходим мимо.

Интересно знать:

Во всем мире русский мат считается самым крепким и смачным. Финны или поляки, например, используют именно русский мат, когда хотят выругаться по-настоящему. Особенность русского мата в том, что основной акцент делается на «грязности » понятий, связанных с половой жизнью. В то время как в испанком мате , например, самое страшное оскорбление - тупица, то есть связано с умственными способностями. опубликовано econet.ru

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