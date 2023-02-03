Зеркало Снежной Королевы: как мы смотрим на других

«Оссспади…» Думаю, каждый из нас хоть раз в своей жизни слышал это слово и хорошо может воспроизвести его с нужной интонацией. Это — наивысшее выражение ужаса и отвращения. «Оссспади, шо она на себя нацепила?», «оосспади, шо она о себе возомнила?».

Есть такой спорт: включить какую-нибудь программу вроде «Новогоднего огонька» или открыть Интернет и начать ужасаться. «Смотри, эта-то растолстела!», «а эта, вон смотри, как постарела», «а этот, этот опять с новой бабой!». И ни слова о том, что «эта — хорошая мама», «эта — потеряла мужа, помнишь, как она его любила», а «этот счастлив». Ряд блогов о красоте, спорте и одежде построен на «Обожекакойужас, смотрите, какие они отвратительные!». Когда читаешь такие тексты, проваливаешься в богатый внутренний мир автора с «жирными бабами», «малохольными импотентами», «запущенными толстухами с нечесаными гнездами на голове», «бесформенными нечто», «колхозным шиком» и прочим.

Обесценивание

Негативные оценки сыплются как из рога изобилия и вот-вот погребут тебя под собой. Некоторое время назад я была на открытом уроке йоги в школе у ребенка. И у одного из мальчиков был в мясо изодранный носок. Я не знаю, что нужно делать с носком, чтобы он так протерся, возможно, он был просто много раз стиранный и конкретно в этот день не выдержал и принял свою судьбу, но дырка была знатная.

Так вот, все остальные дети были в целых носках. И я этого не замечала, пока не увидела дырявый. И заметила то, что остальные дети были в целых носках только потому, что у меня много психологической тренировки.

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Нас вырастили в культуре, направленной на выявление недостатков. На поиск отличающегося от других. Это называется обесценивание. У этого явления много оснований, и от такой линии партии тяжело отказываться — ведь в поиске недостатков много удовольствия: «А вот я — хорошая мать, я бы НИКОГДА не отправила ребенка в школу в дырявом носке», «а вот я занимаюсь спортом и у меня в сорок лет НЕТ целлюлита», «а вот мой муж меня НЕ БРОСИЛ ради молодой и красивой!», «а вот моя жена никогда так не скажет!».

Трудно радоваться, когда происходит много тяжелого, но становится легче и приятнее жить, зная, что вот у этой женщины — красивой, богатой, ухоженной — тоже есть недостатки и горе. А иначе получается, что мир слишком несправедлив и именно ко мне.

Тяжело переучиваться и видеть хорошее в мире: что люди, в основном, не похожи на персонажей кино про спасателей Малибу, но становятся симпатичными и обаятельными, когда у них хорошее настроение, что на работе они, в основном, работают, а не пьют чай, что они обычно все-таки любят своих детей, а не только на них орут, и что — в общем и среднем — все в целых носках.

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Большим счастьем для меня было обнаружить, что вопреки всему, что мне много раз говорили разные люди, такой подход не расхолаживает людей и не превращает их в жирных надиванных овощей — наоборот, люди, получающие много тепла, любви и поддержки выглядят, работают и заботятся о себе лучше тех, кого много критикуют.

Очень сложно учиться видеть красоту в ежедневной жизни, особенно, если живешь в крайне загазованном городке напротив рудника. Критика и агрессия дают много ресурса и помогают справляться с ежедневным стрессом.

Правда, мир вокруг становится все «хуже и хуже», а близкие — все зашуганнее и зашуганнее. Да и сам уже превратился в злобного тролля, который и улыбнуться искренне и от души не может.

И порой, может быть, стоит оглянуться, посмотреть — а вдруг помимо грязи, облезшей краски и уродливых жирных баб есть что-то еще? На самом деле есть. И можно учиться это видеть. Сознательно.опубликовано econet.ru

Автор Адриана Имж

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