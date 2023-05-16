Есть чувства, которые причиняют тебе дискомфорт, и более того, способны навредить твоей жизни. Они разрушают твои отношения, твой внутренний комфорт, уверенность и мотивацию. В сегодняшней статье, я предлагаю тебе рассмотреть эти чувства, отметить те, которые у себя нашел, и сделать все, чтобы забыть их. Итак, 17 чувств, которые ты должен забыть.

1. Чувство веры в идеал.

В мире нет ничего идеального. Это невозможно. Все можно сделать еще лучше. Без отсутствия недоступного ориентира нет стремления к совершенству. Иначе деградация.

2. Чувство одиночества.

Это чувство непродуктивно, следовательно, это лень. Лень — это отсутствие желания. Без желания можно быть только одиноким. Это парадоксальное чувство.

3. Чувство важности.

Ты не важен. Важно то, чем ты можешь быть полезен другим. И наоборот.

4. Чувство, что ты кому-то чем-то обязан.

Ты никому и ничем не обязан с самого рождения. За исключением себя. Это факт. Его невозможно оспорить.

5. Чувство ожидания.

Не жди никого и ничего, если это уже не случилось. Ищи новые пути, другие возможности. Имей другой план. Ждать — это удел ленивых.

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6. Чувство, что тебе кто-то что-то должен.

Никто тебе ничего не должен. С этой логикой ты кому-то чем-то обязан. А ты ведь никому ничем не обязан?

7. Чувство отчаяния.

Забудь. Только эйфория. Только удовольствие. Делай то, чего хочешь ты, а не то, что хотят, что бы ты делал, другие. Не существует двух одинаковых жизненных опытов. Опыт всегда уникален.

8. Чувство страха.

Страх и самосохранение разные вещи. Пока ты боишься, ты бездействуешь. Бездействие — это лень. Лень — это одиночество. Дальше ты знаешь.

9. Чувство, что кто-то прав.

Пока не доказано — всё ложь.

10. Чувство неспособности.

Человек обучаем. Всему и всегда. Если это не так — это не человек.

11. Чувство того, что жизнь проходит мимо.

Уволься.

12. Чувство ответственности.

Это не должно быть чувством. Это должно быть фактом.

13. Чувство обиды.

Не обижайся. Это всего лишь люди. Их работа подводить тебя.

14. Чувство стыда.

Если ты все сделал правильно, тебе не должно быть стыдно. Если кто-то сделал что-то не правильное — не обижайся. Стыдом ты лишь замещаешь это чувство.

15. Чувство любви.

Умей забывать о нем хоть иногда. Оно отвлекает тебя от действительно важного. В этом мире нет идеала. Помнишь?

16. Чувство отсутствия выбора.

Выбора не существует. Если это не так — не выбирай.

17. Чувство паники.

Запомни. Мы все равно умрем. А пока ты жив — избавляйся от всего лишнего.опубликовано econet

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