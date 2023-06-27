Хватит извиняться, лучше говорите «спасибо»!

Мы часто извиняемся, полагая, что люди оценят нашу вежливость и воспитанность. Но в большинстве случаев собеседнику гораздо приятнее услышать от вас благодарность, а не извинение.
Мы часто извиняемся, полагая, что люди оценят нашу вежливость и воспитанность. Но в большинстве случаев собеседнику гораздо приятнее услышать от вас благодарность, а не извинение.
Иллюстратор Yao Xiao на примере простых бытовых ситуаций объясняет, почему иногда «спасибо» лучше, чем «прости».
опубликовано econet
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