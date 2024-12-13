Как быстро приготовить гриссини из чиа с сыром

Замечательный аналог хлебцев, мне нравится есть их с супами, и с утра на завтрак с омлетом. А так же замечательная закуска к вину. Делаются очень просто и достаточно быстро.

Замечательный аналог хлебцев, мне нравится есть их с супами, и с утра на завтрак с омлетом. А так же замечательная закуска к вину. Делаются очень просто и достаточно быстро.