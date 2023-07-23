Что выбор партнера говорит о нас самих

Посыл к читателю такой — научись распознавать человека с диагнозом, сумей избежать с ним контакта, и шансы встретить позитивного и непорочного психологически здорового партнёра неизменно возрастут, а вместе с ними — и шансы на счастливые и безоблачные отношения. На самом деле всё происходит несколько иначе.

Часто в СМИ можно заметить статьи на такие темы: «Как распознать абьюзера», «10 признаков, что вы в отношениях с агрессором», «Семь главных качеств женщины-стервы», «Если ваш партнёр — нарцисс», ну и прочая.

Во-первых, никто не ходит с табличкой на груди. Большинство людей — взрослые, социализированные, и адаптированные к своим собственным особенностям. И пока отношения не перейдут из фазы конфетно-букетного заигрывания в фазу близости (когда уже поздно, ибо двое зацепились друг за друга душой), вряд ли все эти особенности выпрыгнут из коробочки. Оба «на цыпочках» и дышат через раз. А если даже и выпрыгнут, то будут расценены влюблённым партнёром скорее в плюс, а не в минус. То есть он не агрессивный, а прямолинейный, она не холодная, а принципиальная, он не жадный, а экономный…

Во-вторых и в главных: механизм выбора очень точен и тонок. И здесь я хочу остановиться подробнее. Если между двумя пробегает искра, или случается любовь с первого взгляда, или к человеку тянет и кажется, что вот он — тот самый, то ваши шестерёнки где-то совпали друг с другом.

К слову говоря, совпадаем мы и с теми партнёрами, которых выбираем разумом, но в таких союзах нет скрепляющего звена — чувства, и при большей или меньшей некомфортности совместного проживания они распадаются легче. Тогда как союзы, основанные на любви, держатся дольше, и партнёры в них стараются сохранить отношения путём взаимной притирки.

Так вот, выбор другого человека происходит каким-то изумительно выверенным способом. Есть мнение, что наше подсознание «считывает» другого за 9−20 секунд. И этому другому не обязательно что-то говорить и даже физически присутствовать. Такой выбор может произойти и при виртуальном общении, например.

Когда я говорю «совпали», я не имею в виду, что это подразумевает гармоничную будущую совместную жизнь. Я имею в виду, что ваша выпуклость идеально сочетается с его «впуклостью», т.е. ваши черты характера/комплексы/стратегии поведения дополняют его.

И тогда все советы из вышеуказанных статей теряют свой смысл и практическую пользу. Потому что выбираем мы подходящего под нас человека (и если я выбрала абьюзера, то по каким параметрам он мне подходит?). А приобретает смысл самоисследование и познание себя. Становится ясно, что любой наш выбор — лишь ключ, ступенька на пути нашего роста. Если иметь честность и смелость на это смотреть.

А теперь подробнее про выборы. Если мы выбираем агрессивных партнёров, это может означать, что ваша роль в этом союзе — жертва (все роли, как правило, привносятся в отношения из родительских семей).

И пока ваше основное качество — виктимность, вы будете выбирать агрессоров, а они будут выбирать вас. С другой стороны, партнёр-садист будет всеми силами показывать вам, какое именно качество вам нужно развивать и легализовывать. И даже будет демонстрировать способы — как. Другое дело, что способы эти, как правило, неэкологичны, и поэтому агрессивность в себе снова отвергается («я не такая жестокая, как он!») А вместе с агрессивностью — и способность защищать свою территорию и удерживать границы. Выход: присвоить себе собственную агрессию и разрешить злиться, но цивилизованным способом.

Если вы выбираете зависимых партнеров, то автоматически вы — созависимый. А значит — человек с такой же зависимой структурой личности, что и партнёр.

Только он зависит от вещества или вида деятельности (игра, работа), а вы — от него. Симптомы и у тех, и у других одни и те же: чувство невыносимости реальной окружающей их жизни, низкая самооценка, постепенное увеличение дозы и т.д. Созависимые, как правило, играют роль спасателя, чем усугубляют болезнь партнёра (потому что забирают у него остатки ответственности) и своё собственное состояние. Выход: разбираться с собственной жизнью, взять за неё ответственность и отказаться от ответственности за чужую.

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Если вы вбираете эмоционально недоступных партнеров. В психологии их определяют как контрзависимых, или — с шизоидной структурой личности.

Это те люди, которые бегут от близости, потому что она для них в силу пережитого опыта тяжела и невыносима. В этом случае второй партнёр — «прилипала», он стремится к слиянию и постоянному присутствию в жизни другого. И для него как раз невыносимо одиночество.

Но здесь не всё так просто и очевидно. Это то, что лежит на поверхности. На самом деле контрзависимые тоже ищут близости (но боятся), а созависимые — хотят быть отдельными (но не могут/не умеют).Выход здесь для созависимого — разрешить себе быть отдельным, автономным. И учиться этому. Второй человек в паре — всегда учитель.

Манипуляторы. Их выбирают те люди, которые позволяют собой манипулировать.

Из какой-то потребности, чаще всего — из потребности быть любимым (по сути они — те же манипуляторы: я позволю дёргать себя за верёвочки, а ты меня за это люби). Первые отлично видят этот крючок и постоянно цепляют за него, выторговывая для себя всё более и более комфортные условия совместного жития-бытия.

Вплоть до паразитического существования за счёт партнёра и почти открытых отношений с любовницами/любовниками. Выход здесь — ощутить себя ценным и значимым самому, не ожидая такого подтверждения со стороны партнёра. И научиться относиться к себе бережно и с любовью. Другими словами — стать себе любящим и добрым Родителем.

Нарциссы. Опять же их выбирают люди, которые недостаточно ценят и любят себя. И через принадлежность к такому блистательному и харизматичному партнёру пытаются прибавить себе веса в собственных глазах и глазах окружающих.

Что почти никогда не удаётся, потому что нарцисс питается восхвалениями и обожанием, но сам этого давать не способен и не намерен. И тогда его партнёр вместо увеличения собственной важности и значимости получает совсем обратный результат. Нарцисс всё больше надувается, а его партнёр — всё больше сдувается.Выход: присвоить себе собственную значимость (которая должна быть у нас просто по праву рождения), собственные результаты и достижения, и увидеть собственные распрекрасные черты, способности и таланты.

Надо отметить, что все обозначенные здесь выходы — результат кропотливой работы над собой. Потому что то, что формировалось в нас годами и десятилетиями, не так просто поддаётся коррекции. Если вы не справляетесь сами — обращайтесь к специалисту и какой-то отрезок пути пройдите вместе с ним, поддержите себя.

Выше описаны выборы не совсем благополучных с точки зрения психологического здоровья людей, а значит, — и отношений. Которые, тем не менее, можно исправлять и видоизменять — при желании и готовности обоих партнёров. Но в более благополучных отношениях работают те же механизмы выбора. Потому что нас привлекают только те люди, в которых много нас самих.

Те, которые на нас не похожи — нам просто неинтересны. Так мы выбираем не только партнёров, но и друзей, приятелей, собеседников. Если мы это осознаём — браво, можем смотреться в другого, как в зеркало, если же нет — есть над чем в себе поработать и много чего для себя открыть.

И смотрите, как становится интересно жить: вот встретил человека, он тебе откровенно нравится. И со стороны ты многое в нём видишь… И слабые стороны, и сильные. И потрясающе красивые, и откровенно неприглядные. Этот человек поворачивается к тебе разными своими гранями, и, если повезёт, — даже начинает открывается тебе…

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И тут есть один ключевой момент — посмотреть и увидеть целиком этого вошедшего в твою жизнь человека, его — такого разноцветного, живого и уязвимого, но позволившего подойти к себе близко. Почувствовать его. И узнать в нём себя.

И ексли вам вдруг что-то режет ухо, или колет глаз, или раздражает (а иногда прямо просто бесит) в поведении, спросите себя — а про что это во мне? Как это у меня появилось? В ответ на что? Для чего мне это было нужно? От чего спасло? Есть ли в этом необходимость сейчас? Что могу с этим сделать? Хочу ли оставить?

А ближнего вашего не меняйте, не надо. И даже отвергать не надо — если вы поменяетесь, он сам уйдёт.опубликовано econet