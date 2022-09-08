Как приготовить салат под свекольным соусом

В соус можно добавить мелкопорезанный укроп или любую другую зелень, или посыпать сверху...45rg
Для Соуса:
Приготовление:
1. Семечки перемолоть в муку.
2. В мощном кухонном комбайне или блендере измельчить свеклу и помидор. Добавить лимонный и апельсиновый сок, а также соль и молотые семечки, взбить до однородного состояния.
3. В полученный соус можно (по желанию) добавить мелкопорезанный укроп (или любую другую зелень), или посыпать сверху. Можно вообще без укропа обойтись. Это уже как вам больше нравится.
4. Свекольным соусом заправить листовой салат, и вуаля – обед готов!опубликовано econet.ru
Автор Елена Рольхайзер
Готовим с любовью, econet.ru! Приятного аппетита!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий