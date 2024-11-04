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Как быстро приготовить ТАРТАР из тунца

Источник: arborio.ru 04 ноября 2024 5898
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Простой рецепт, который не отнимет у Вас много времени. Всего 10 минут, и готово!

Как быстро приготовить ТАРТАР из тунца

Тартар из тунца

Простой рецепт, который не отнимет у Вас много времени. Всего 10 минут, и готово!

Ингредиенты (2 порции)

  • 300 г. филе тунца
  • 1 ст.л. соевого соуса
  • 1 ст.л. сока лайма
  • 1 ч.л. кунжутного масла
  • 1/2 ч.л. тертого имбиря
  • 1 ч.л. семян кунжута
  • несколько веточек кинзы и зеленого лука
  • черный перец

Как быстро приготовить ТАРТАР из тунца

Как приготовить:

Обжарьте семена кунжута на сухой сковороде до золотистого цвета. 

Нарежьте филе тунца крупными – стороной около 1 см – кубиками и уложите в миску.

Добавьте кунжут, а также тонко нарезанную кинзу (чуть больше) и зеленый лук (чуть меньше). 

Если вы не любите кинзу, вместо нее можно использовать петрушку.

Соедините соевый соус, сок лайма и кунжутное масло, добавьте имбирь, натертый на мелкой терке, и взбейте вилкой, чтобы как следует перемешать.

Перелейте заправку в миску и размешайте, чтобы она обволокла каждый кусочек филе тунца. Мариновать тартар не нужно, его можно сразу раскладывать по тарелкам: для этого удобнее всего использовать кулинарное кольцо.

Приправьте тартар свежемолотым черным перцем, и скорее подавайте.

Готовьте с любовью! econet

Автор:Алексей Онегин

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Источник: https://econet.by/

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тунец еда рецепт тартар

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