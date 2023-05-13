Коварная частица "НЕ": не делай, не трогай, не бегай!

«Не делай, не трогай, не бегай, не-не-не...». Знакомая ситуация? Часто взрослые дают много наставлений: «не ходи на кухню, не трогай вазу, не бери ножницы» и т. д., не объясняя, почему нельзя и, что самое главное, КАК МОЖНО. Дети же часто нарушают запреты, родители расстраиваются, ругают, снова запрещают и все возвращается на круги своя.

Известный анекдот отлично иллюстрирует эту ситуацию. Посетитель пообедал в кафе, а так как на столе не оказалось салфеток, он раздумывает, чем бы вытереть рот. Случайно его взгляд натыкается на надпись: «Просьба занавесками рот не вытирать». «А это идея!», — радостно подумал посетитель.

В продолжение расскажу историю о себе. Когда мне было примерно 4 года, бабушка разрешила мне поиграть на балконе. «Играй, только голову между прутьями не засовывай», — сказала бабушка. Как вы уже догадались, первое, что я сделала, когда бабушка вышла, это засунула голову между прутьями. Не помню точно, как меня вызволяли, но помню, что сидела я так довольно долго. Я очень хорошо помню, что до бабушкиных слов у меня и в мыслях не было пихать голову между прутьями балкона. Но бабушка подала мне идею. И я ее моментально воплотила.

«Не» — коварная частица. Она имеет тенденцию выскакивать из нашего сознания. Так, вместо «Не бей, не толкай», остается посыл: «Бей, толкай», а вместо «Не трогай, не бери» — «Трогай, бери».

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Попробуем оказаться от «не»? Тогда давайте переформулируем наши запреты.

Вместо «Не лезь к огню» можно сказать «Будь осторожен, горячо».

Вместо «Не трогай ножницы» — «Ножницы острые, можно пораниться, будет больно».

«Не крутись на качелях» — «Посиди спокойно, крутиться на качелях опасно».

«Не кричи» — «Я тебя слышу».

«Не дерись» — «Зачем ты ударил мальчика? Ему очень больно и обидно».

«Самый конструктивный путь — очень рано предупреждать детей об опасности, ничего не запрещая», написала Франсуаза Дальто. Отказавшись от частицы «Не», мы не запрещаем детям, но обозначаем последствия их действий, предупреждаем об опасности. То есть, даем им возможность увидеть последствия их действий.

Есть и еще одна причина, по которой желательно отказаться от «не». Использование «не» - это обозначение запрета. Однако такой запрет не показывает, что, как и когда нужно делать. Для взрослого совершенно очевидно, что слова «Не лезь в лужу» одновременно означают и «Обойди лужу»

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А что эти слова значат для ребенка? Увы, не то же самое, что для взрослого. Ребенок понимает, что наступать на воду нельзя. Он чувствует, что ему что-то запрещают и от этого запрет особенно хочется нарушить. Но ребенок не очень хорошо понимает, что конкретно он должен делать. поэтому нередко ребенок просто останавливается перед лужей.

Или, например, посыл «Не плюй косточки от черешни на стол» означает, что плевать косточки на стол нельзя. И только это. Если же мы говорим: «Выплевывай косточки на эту тарелку», мы даем ребенку информацию о том, как нужно поступать с косточками. То есть, формируем у ребенка адекватные формы поведения, помогаем ему адаптироваться к новым условиям окружающей среды.опубликовано econet

Автор: Юлия Гусева

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