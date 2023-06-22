Ребенок плохо спит: 6 главных ошибок, которые совершают родители

Даже родители «хорошо спящих» детей нередко сталкиваются с дилеммой случайно заснувшего ребенка – оставить спать «в ночь» или разбудить и позже укладывать заново. Так или иначе, по статистике до 40 процентов детей страдают от тех или иных проблем со сном.

«Как уложить ребенка спать» – одна из важнейших задач, стоящих перед родителями. Даже родители «хорошо спящих» детей нередко сталкиваются с дилеммой случайно заснувшего ребенка – оставить спать «в ночь» или разбудить и позже укладывать заново. Так или иначе, по статистике до 40 процентов детей страдают от тех или иных проблем со сном.

Эксперты выявили шесть наиболее частых ошибок, совершаемых родителями, когда дело доходит до укладывания ребенка спать. Хорошая новость здесь в том, что эти ошибки могут быть исправлены без больших усилий. Детские эксперты по сну и родители со стажем подтверждают, что даже простые изменения в режиме ребенка и окружающей обстановке могут иметь большое значение в предотвращении или избежании наиболее частых проблем со сном.

И как только вы достигнете успеха, и ваш ребенок начнет вовремя ложиться спать и всю ночь не будет просыпаться, счастливым и хорошо отдохнувшим будет не только малыш, но и все ваше семейство.

1. Ошибка: укладывание детей спать слишком поздно

Современные дети спят намного меньше, чем их родители спали в свое время. «В грудном возрасте и в раннем пубертатном периоде дети получают меньше сна, чем дети в середине 70-ых и 80-ых», — говорит Марк Вайсблутт, педиатр и автор книги «Здоровые привычки сна: счастливый ребенок». Одно из недавних исследований показало, что 2-летние малыши сегодня спят на 40 минут меньше, чем 2-х-летки несколько поколений назад. Результат позднего укладывания проявляется в «войнах» перед засыпанием, трудностями с дневным сном и ночных пробуждениях.

Возможно, у вашего малыша нет устоявшегося режима сна, или вы поздно возвращаетесь с работы и хотите уделить ребенку побольше времени. «Дети, которые переутомились, заснут намного позже», — говорит специалист по сну Джилл Спивак. Когда ребенок переутомился, ему труднее заснуть, и, заснув, он встанет раньше, чем если бы он был уложен спать в нужное время».

В дошкольном периоде и во время начальной школы, с бесчисленными спортивными тренировками, или же после школы, ребенку очень сложно найти время для дневного сна и лечь вечером пораньше. «У большого количества детей очень много необходимых занятий», – говорит Джоди Минделл, заместитель директора Центра Сна в Детской больнице Филадельфии.

Задумайтесь об этом: к тому времени, когда все члены вашей семьи вернутся домой, поужинают, сделают домашние дела и так далее, своевременный отход ко сну может оказаться неприоритетным и маловероятным. И многие в такой ситуации склонны отказываться от дневного сна, надеясь тем самым избежать вечерних баталий перед укладыванием или полагая, что уставший и вымотанный ребенок и так заснет без стороннего вмешательства. «Но это – безумие, большая ошибка», — говорит Минделл, потому что когда дети чрезмерно устали, они не в состоянии уснуть.

Что делать: введите четкий (актуально после 10 мес. ) режим сна (в том числе дневного сна, если ребенок спит днем).

Помогите ребенку строго придерживаться режима. И не ждите, пока ваш ребенок начнет тереть глаза, зевать или капризничать – будет уже слишком поздно. Уложите его спать раньше этого момента. Даже 15–20 минут дополнительного сна могут иметь значение. Так как все дети разные, Спивак говорит о том, что в течение ночи новорожденным и малышам обычно нужно 11 часов сна, дошкольникам, с того момента как они прекращают спать днем — 12 часов и старшим детям — 10–11 часов.

2. Ошибка: сон в движении

Многие родители вздыхают от облегчения, когда их малыш засыпает при укачивании в колыбели или «укатывании» на заднем сидении автомобиля. Но часто эти замечательные моменты происходят и тогда, когда вы меньше всего ожидаете этого. А некоторые мамы и папы падают в ловушку использования «укатывания» для того, чтобы уложить своих маленьких детей на дневной сон, или даже в ночь. «Если ребенок всегда спит в движении – в слинге или автомобилях – он, вероятно, не получает глубокого восстанавливающего сна из-за возбуждения, свойственного сну в движении», – говорит известный американский специалист по сну, педиатр, д-р Вайсблутт. Он сравнивает сон ребенка в движении с поверхностным сном, которым спят взрослые, например, летя в самолете.

Что делать: использовать движение только для того, чтобы успокоить, но не усыпить.

Прежде, чем вы будете негодовать от слов, что постоянное укачивание нежелательно для малыша, послушайте следующий совет Вайсблутта: «Укачивание должно использоваться только для того, чтобы успокоить малыша. Но как только ваш ребенок заснул, укачивание необходимо прекратить!» «У ребенка должно быть лучшее – качественный сон», – говорит Вайссблутт. Совет: если вы берете малыша с собой в длительную автомобильную поездку, и ваш малыш задремал, бездельничайте и наслаждаетесь моментами тишины!!!

3. Ошибка: отвлекающие детали

Многие родители, когда укладывают малыша, кладут в его кроватку игрушку, обычную или музыкальную, свой мобильный телефон. Но игрушки, с их звуком и огнями, слишком отвлекают ребенка от мыслей о сне. «Она не заснула с мобильным телефоном. Было очень много ярких цветов, это сохраняло ее активность, вместо того, чтобы напоминать о том, что уже ночь».

Гиперактивными во время сна могут быть не только новорожденные. Если у старших детей в кровати много игрушек или других отвлекающих моментов (светящиеся обои или звездочки на потолке), они, возможно, не получают сна, в котором они нуждаются.

Что делать: во время сна ребенка не должно быть включенного света, ночника.

Чтобы максимально улучшить сон младенцев и малышей – тех, кто слишком молод, чтобы успели развиться ночные страхи – приучите ко сну в почти черных как смоль комнатах. Используйте вентилятор или машину белого шума, чтобы приглушить любые звуки с улицы или из соседней комнаты.

У старших детей может быть ночник с мягким светом, чтобы успокоить и преодолеть любые страхи, но никаких развлечений во время сна быть не должно. Хорошо подумайте, прежде чем позволить разместить в спальне вашего ребенка телевизор или компьютер. Даже дети, которые заснули с любимым DVD, теряют приблизительно 30 минут драгоценного сна – и это потеря, которая может испортить их настроение и поведение на весь день, и легче убрать электронику из спальни, чем каждый вечер сталкиваться с трудностями укладывания переутомленного ребенка спать.

4. Ошибка: нарушение ритуала отхода ко сну

Будучи ребенком вы, наверное, могли бы предположить, что ритуалы, состоящие из ванны, книги, и колыбельной, не так уж и необходимы. Но формирование условностей в поведении, благодаря которым ребенок будет понимать, что пора спать и в дальнейшем сам ложиться спать именно в определенное время, должно происходить с самого раннего возраста. Выбранный ритуал поможет ребенку в любом возрасте ложиться спать в четко определенное время.

Родители взрослых детей, которые соблюдали ритуал отхода ко сну, могут начать нарушать его, потому что они по ошибке полагают, что их ребенок уже подрос или потому что они также устали от постоянного соблюдения ритуала. Но даже родители извлекут выгоду из наличия ритуала, чтобы спланировать свой вечер определенным образом, и эти планы не будут нарушены многочасовым укладыванием ребенка в постель.

Что делать: соблюдать успокаивающий ритуал.

Независимо от возраста вашего ребенка должна присутствовать известная последовательность шагов или «стимуляторов сна», которые помогают дитю настоится на сон. Для младенца это может быть простое одевание в пижаму и объятия мамы или укачивание; со старшими детьми – ванна, чтение книг, колыбельная или молитва.

Вы можете придумать свой собственный ритуал.

5. Ошибка: непоследовательность

Пару раз в неделю, когда он действительно плаксив, вы ложитесь со своим ребенком в его кроватку, пока он не заснет. Или, возможно, вы укладываете своего ребенка в своей комнате, но иногда позволяете ему приходить в вашу кровать в середине ночи.

Проблема здесь даже не методе укладывания спать, а непоследовательность в его применении. Многие родители не возражают, когда ребенок спит с ними, но слишком часто это заканчивается «семейной кроватью», которую они изначально не планировали.

«Родители позволяют ребенку лечь в кровать, но не хотят, чтобы он остался в кровати с ними на ночь», говорит Оуэнс. Такой сценарий лишь закрепляет непоследовательность.

«Это, по существу, учит ребенка тому, что он в конечном счете получит то, что хочет», – объясняет Оуэнс.

Что делать: ввести «свод» правил о том, где и как спать ребенку.

Хотя лучше решить для себя заранее, хотите ли вы семейную кровать, но никогда не должно быть слишком поздно устанавливать правила. Если вы хотите отучить малыша спать с вами или ребенок начал просыпаться по ночам и приходить к вам, необходимо мягко, но твердо дать понять малышу, что пришло время спать в ЕГО кровати.

Есть, конечно, исключения. Если ваш ребенок заболел или боится внезапно начавшейся грозы, не стесняйтесь успокаивать его, оставаясь с ним в его кровати или спя на надувном матраце в его комнате. Но, как только болезнь или гроза стихают, возвратитесь к своему обычному режиму.

Ребенок, у которого было комфортное прижимание к маме с одной стороны и к папе с другой, может возмутиться. В этом случае доктор Минделл предлагает растянуть процесс на несколько дней –возможно, стоя в дверном проеме, пока ваш ребенок не заснул в течение нескольких ночей прежде, чем ребенок окончательно переселится в свою кроватку.

6. Ошибка: слишком раннее «переселение» в большую кроватку

Вашему малышу исполнилось 2 годика, и вы спешите купить ему новую чудесную кровать, которую увидели в магазине. Но, как только вы выключаете свет и оставляете малыша в его новой кровати, он начинает вставать, убегает к вам или начинает меньше спать.

Почему? Примерно до 3-х лет многие дети не готовы оставить свою предыдущую кроватку. «Их познавательных навыков и самообладания не хватает, чтобы оставаться в пределах воображаемых границ кровати», – говорит Минделл.

Что делать: ждите, пока ваш ребенок созреет для большой кровати.

Когда ребенок достигает возраста 3 лет, можно задуматься о том, чтобы переместить его в большую кровать. Однако, если у вашего ребенка есть трудности засыпания в новой кровати, вы всегда можете дать ему больше времени. Это как временное возвращение к пеленкам после нескольких неудачных попыток приучения к горшку.

«Если это не удается, нет ничего страшного в возврате к предыдущему варианту», – говорит Минделл. Ваш ребенок в конечном счете все равно будет в состоянии комфортно спать в большой кроватке и может даже попросить об этом. «Нет ни одного ребенка, идущего в детский сад, который все еще спит в колыбели», – напоминает Минделл. опубликовано econet

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