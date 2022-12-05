Гуакамоле с морской капустой

Гуакамоле — популярное блюдо мексиканской кухни. Основа соуса — авокадо и сок лайма (или лимона). Очень важно использовать спелое авокадо, от него зависит вкус соуса. Чаще всего этот соус подают к кукурузным чипсам.

Гуакамоле — популярное блюдо мексиканской кухни.

Основа соуса — авокадо и сок лайма (или лимона). Очень важно использовать спелое авокадо, от него зависит вкус соуса. Чаще всего этот соус подают к кукурузным чипсам.

Ингредиенты:

авокадо – 1 шт.

сухая ламинария – 2-3 ст.л.

острый соус – 1 ст.л. или по вкусу

Как готовить:

1. Морскую капусту (ламинарию) замочить в теплой воде. Достаточно 15-20 минут, чтобы водоросли были готовы. Удобнее всего использовать слоевища ламинарии, которые продаются в любой аптеке. Если же вы используете целые водоросли, перед замачиванием их лучше размолоть.

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2. Когда водоросли размокнут, их нужно отжать через сито от излишков воды. Вода, которая останется после замачивания – замечательный способ сделать детокс-маску – вещества, которые содержаться в слоевищах морской капусты обладают непревзойденным свойством вытягивать из кожи токсины. Для того чтобы сделать маску-компресс, нужно намочить в этой «водорослевой» воде ватные диски и распределить их на очищенной коже лица. Оставить на 10-15 минут, смыть водой и удивиться до чего свежей и гладкой стала кожа.

3. Авокадо очистить и размять вилкой, добавить размоченную и отжатую ламинарию, острый соус по вкусу и все перемешать. Как и в предыдущем рецепте, если соуса нет, добавить по вкусу соль, лимонный сок, чеснок и перец. И, кстати, можно добавить черной соли – тогда будет похоже на яичный салат.

Оформление:

Использовать гуакамоле с ламинарией как дип соус, вприкуску со свежими овощами, или как густой паштет для бутербродов, или как начинку для сыроедческих голубцов, или сделать рулеты, завернув соус в лист нори… В любом случае, получается очень вкусно!опубликовано econet.ru

Готовим с любовью, econet.ru! Приятного аппетита!