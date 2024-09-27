Как приготовить сельдь по-голландски

Возьмите на вооружение рецепт селедки по-голландски. Такие банки опустошаются за раз!
Возьмите на вооружение рецепт селедки по-голландски. Такие банки опустошаются за раз! Эта рыбка со стола сметается в первую очередь. Советую очень!
Ингредиенты:
Как готовить:
Лимон нарезаем тонкими кружочками.
Морковь трем на крупной терке.
Лук нарезаем кольцами.
Выкладываем слоями в банку: на дно - несколько колец лука, лавровый лист, щепотку моркови, кусочек лимона, 0,5 ч.л. сахара, щепотку перца.
Сверху - слой сельди.
Затем снова овощи и специи.
И так чередуем слоями, периодически придавливая, пока не доберемся до самого верха банки.
Теперь закрываем плотной крышкой и отправляем в холодильник.
На второй-третий день селёдка готова.
Приготовленная таким образом селедка получается нежная, сладкая, сочная и очень, очень вкусная.
При подаче можно полить растительным маслом и слегка посолить.
Готовьте с любовью! econet
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