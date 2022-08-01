10 Законов Вселенной

Внешнее всегда отражает находящееся внутри. Переместив внимание с внешнего на то, что происходит внутри, мы получаем ключ к своей жизни...

1.Любой процесс, завершаясь, переходит в свою противоположность.



2. Подобное всегда притягивает подобное.

— Что есть здесь, есть везде; чего здесь нет, нет нигде.

— Если мы чего-то не видим в себе, мы не увидим этого и снаружи.

— Если мы что-то отрицаем в себе или не хотим видеть, мы обязательно столкнёмся с этим снаружи.

— То, что мы отрицаем и подавляем, происходит в нашей жизни.

— Чем сильнее мы отторгаем что-то, тем сильнее оно притягивается к нам.

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3. Внешнее всегда отражает находящееся внутри. Переместив внимание с внешнего на то, что происходит внутри, мы получаем ключ к своей жизни.

— Любая ситуация, любой человек, любой предмет вовне есть продолжение нас самих.

4. «Как наверху, так и внизу».

Придавая чему-то значимость, мы раскалываем себя и данное явление на верх и низ.

5. Правое равно левому.

Мы являемся и тем, что отрицаем, не принимаем, считаем неправильным.

6. В каждой точке трёхмерного пространства одновременно существуют прошлое и будущее .

— Причина и следствие — это одно и то же.

7. Мысль имеет способность материализоваться вовне.

8. Преодолевая препятствие, мы получаем его силу.

9. Боль в точности указывает на место в теле, где мы не принимаем себя, разделены с самим собой .

— Болезнь всегда возникает в том месте, которое отвергнуто.



10. Каждое наше действие в мире обязательно возвратится к нам.опубликовано econet.ru

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