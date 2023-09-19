Этот веганский очищающий суп-пюре не только вкусный, но и полезный. Главный ингредиент супа – батат, сладкий картофель

Этот веганский очищающий суп-пюре не только вкусный, но и полезный. Главный ингредиент супа – батат, сладкий картофель.

Батат – основная пищевая культура во многих тропических странах мира, в том числе и в Японии. Батат содержит очень много клетчатки, именно она заставляет шевелиться кишечник и желудок, улучшая перистальтику, переваривание и всасывание пищи. Так что и полезных веществ при употреблении батата всасывается больше, и пищеварительный тракт массажируется и тренируется весьма интенсивно. Все японские дети еще с садика знают, что батат почистит животик. Батат приготовленный на углях – древняя японская сладость для детей. Сырой батат не очень вкусный, но вы можете употреблять его сырым. В этом рецепте я приготовила батат и лук на пару.

Ингредиенты (на 3-4 персоны)

3 стакана порезанного батата (1 большой клубень)

2 стакана воды или кокосовой воды

1 красная луковица

1 средний помидор

3 финика

1/2 стакана мякоти кокоса или орехов кешью (орехи замочить в воде на 2 часа)

1 ч.л. порошка карри (индийская приправа)

щепотка морской соли

свежий шпинат и/или другая зелень

Приготовление

Нарезанный кубиками батат и луковица приготовить на пару 15 минут. Оставить остывать овощи. Когда остыли, погрузите все ингредиенты в блендер и хорошо взбейте до образования кремового супа-пюре.

Добавляйте воду по вкусу. Мой сын любит густые супы, которые напоминают каши Свежий шпинат или другую зелень мелко порезать и украсить суп в тарелке или чашке.

Если у вас нет этого ингредиента, можете заменить его на кабачок, тыкву или топинамбур.

Если вы или ваши дети не любят вкус карри, можете сделать без него или добавить ваши любимые специи.

Приятного аппетита!опубликовано econet

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