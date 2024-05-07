Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. 25 фактов из психологии, которые помогут лучше понять окружающих

25 фактов из психологии, которые помогут лучше понять окружающих

Источник: vk.com 07 мая 2024 7026
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Всегда интересно узнавать что-то новое о том, как мы устроены, что нами движет, в зависимости от чего меняется наше поведение и настроение...

25 фактов из психологии, которые помогут лучше понять окружающих

Всегда интересно узнавать что-то новое о том, как мы устроены, что нами движет, в зависимости от чего меняется наше поведение и настроение. 

1. Дружба, зародившаяся в период между 16 и 28 годами, обычно бывает наиболее крепкой и продолжительной. 

2. Женщин тянет к мужчинам, которые обладают низким с хрипотцой голосом, потому что те кажутся уверенными в себе, но не агрессивными. 

3. Обычно лучшие советы дают те люди, в жизни которых было много тяжелых моментов. 

4. Чем выше у человека интеллект, тем быстрее он думает и тем более неразборчивый у него почерк. 

5. На самом деле не эмоции влияют на нашу манеру общения, а наоборот, то, как мы говорим, влияет на наше расположение духа. 

6. На первом свидании можно много узнать о характере человека, судя по тому, как он обращается к официанту или официантке. 

7. Люди, у которых сильно развито чувство вины, очень хорошо различают эмоции других

8. Мужчины не смешнее женщин: просто они отпускают больше шуток, не думая о том, понравятся ли их остроты окружающим. 

9. Малообщительные люди обладают искусством рассказывать о себе совсем немного, но делать это так, чтобы вы думали, что хорошо их знаете. 

10. У женщин в два раза больше болевых рецепторов, чем у мужчин, но также в два раза выше порог переносимости боли. 

11. Когда человек слушает музыку на высоких частотах, он становится более спокойным, счастливым и расслабленным. 

12. Если мысли не дают уснуть ночью, запишите их. От этого голова станет более ясной и вас начнет клонить ко сну.

13. Смс с пожеланиями доброго утра и приятных снов активируют участок мозга, отвечающий за счастье. 

14. Если вы будете делать вещи, которые вас пугают, вы станете более счастливым

15. Средняя продолжительность времени, в течение которого женщина хранит секрет, составляет 47 часов 15 минут. 

16. Люди, которые постоянно пытаются сделать счастливыми других, в конце концов часто остаются в одиночестве

17. Чем мы счастливее, тем меньше времени на сон нам нужно. 

18. Когда мы держим любимого человека за руку, мы не так сильно чувствуем боль и меньше переживаем.

19. У людей с высоким интеллектом меньше друзей, чем у среднестатистического человека. Чем умнее, тем избирательнее. 

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

25 фактов из психологии, которые помогут лучше понять окружающих

20. Существует огромная вероятность, что брак с человеком, который приходится вам лучшим другом, будет более крепким, а риск развода сократится на 70%. 

21. Женщины, у которых большинство друзей − мужчины, чаще пребывают в хорошем настроении

22. Люди, которые говорят на двух языках, могут неосознанно менять личность, когда переходят с одного языка на другой. 

23. Слишком долго пребывать в одиночестве так же вредно, как и выкуривать 15 сигарет в день. 

24. Путешествовать полезно для умственного здоровья, а также это снижает риск сердечного приступа и депрессии. 

25. Люди выглядят намного привлекательнее, когда с энтузиазмом рассказывают о том, что им действительно интересно.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

поведение мотивация психология жизнь сознание

Еще от vk.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Когда я хочу быстро понять человека, мне достаточно лишь взглянуть на его книжную полку. Р.Бах
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.