Особенный мужчина, которого нельзя отпускать

Да, мы, человеческие существа, все равны. Но не все мужчины одинаково ценны. Некоторые, очевидно, лучше, чем другие.

Да, мы, человеческие существа, все равны. Но не все мужчины одинаково ценны. Некоторые, очевидно, лучше, чем другие.

Еще более простой аргумент: некоторые парни явно лучше справляются с ролью любящих партнеров, чем другие. Некоторые же, напротив, не занимаются ничем, кроме работы. Это, однако, не значит, что и первый и второй типаж могут уживаться в одном человеке.

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Все люди развиваются и меняются с течением времени. Наш характер формируется под давлением проб и ошибок, встречаемых нами на жизненном пути. Есть довольно много характеристик, которые делают мужчину великим мужчиной.

Но есть и много качеств, которые делают парня выдающимся мужчиной в глазах его любимой женщины.

Вот 12 самых важных качеств для парня, которого нужно любить и за которого нужно держаться. Уж если поймали — не отпускайте.

1. Когда он смотрит на вас, он действительно смотрит на вас.

Если мужчина смотрит вам прямо в глаза, создавая невидимую трубу, соединяющую вас двоих, то он на самом деле пытается разглядеть вашу душу.

Он пытается получить представление о человеке, который скрывается за вашими глазами. Он хочет понять вашу истинную сущность, то, что делает вас такой, какая вы есть. Он хочет понять, будет ли его душе комфортно рядом с вашей.

Фактически, такой взгляд — это признание в любви. Особенно, если вы ловите его на себе каждый день. Если ваш мужчина смотрит на вас таким образом, считайте, что вам крупно повезло.

2. Он добрый человек; это не пустяк

Мужчины — это обычно крайне агрессивные существа. Они всегда пытаются позиционировать себя выше всех остальных. Есть также безвольные мужчины, которые избегают ответственности и конфронтации любой ценой. И вам бы стоило держаться подальше от обоих типов мужчин.

Но есть тип парней, которые умудряются сочетать в себе сильные лидерские черты с сочувствием и душевным теплом. Это мужчины, которые умеют любить всем сердцем, но при этом крайне агрессивны и жестоки в бою. Они не начинают сражения, но заканчивают их.

Если в мужчине сочетаются одновременно и сила, и сострадание, никогда не отпускайте его.

3. Он работает над своим успехом

Чтобы жить хорошей жизнью, нужно добиться профессионального успеха. Вам не нужно обязательно становиться миллионером или чемпионом мира, но малое число жизненных успехов не позволит вам гордиться своей жизнью.

Успех — как и все в жизни — имеет длинные и извилистый путь. Чтобы добиться своего, необходимы терпение и упорство. Парадокс богатства: чем медленнее движешься к цели, тем выше вероятность, что ты ее достигнешь. Если рядом с вами мужчина, который понимает эту истину на подсознательном уровне, цените его как самое дорогое, что у вас есть.

4. У него невероятно честолюбивые мечты, но при этом он твердо стоит на земле

Какая женщина не хочет заполучить в одном лице и мечтателя, и скромного реалиста? Это, наверно, идеал любого мужчины: он хочет дотянуться до звезд, но понимает, что пока может получить только луну.

Тем не менее, он не позволит, чтобы кто-то или что-то помешало ему в реализации своих амбиций. И не позволит, чтобы его эго мешало ему наслаждаться своими промежуточными успехами.

Такие парни никогда не прекращают делать все возможное, чтобы улучшить жизнь — свою и партнера. И они никогда не обещают того, что не в с состоянии вам дать.

5. Он умеет готовить

Давайте будем честны… Мужчина, который знает, что нужно делать на кухне, — это очень сексуально.

Круче этого в плане сексуальной привлекательности может быть только мужчина, который готовит по своим собственным рецептам и всегда выбирает здоровую пищу.

6. Он физически активен

Его физическая активность, скорее всего, так или иначе делает его физически привлекательным. Это банально, но куда проще регулярно хотеть мужчину, который регулярно следит за собой и работает над собой.

Вы должны учитывать, что пика своей сексуальности все люди достигают в юности. Если ваш парень остается физически активным по мере приближения к 30-35 годам, то что может быть лучше?

7. Он уверен в себе, но не самоуверенный болван. Он немного дерзок, но не слишком

Если вы нашли интеллектуального, мудрого, но в то же время немного резкого мужчину, то он точно достоин того, чтобы быть хранителем вашего счастья. Пока он слишком дерзит вам, разумеется.

Немножко дерзкие мужчины действительно привлекают женщин, но только до тех пор, пока уверенность в себе не перерастает в избыточную самоуверенность.

Мы биологически запрограммированы на то, чтобы ценить силу в любых ее проявлениях.

8. Он имеет уникальную способность заставлять вас смеяться и улыбаться

Если вы находитесь в отношениях с парнем, который не в состоянии рассмешить вас или поднять настроение в трудную минуту, прекращайте их прямо сейчас. Надо быть честной в отношении самой себя: жить с мужчиной без чувства юмора будет очень трудно.

Чем чаще вы «загораетесь» от смеха рядом со своим мужчиной, тем лучше.

9. Он говорит вам, что любит вас, хотя это излишне: вы и так чувствуете, что это правда

Слова имеют большое значение. Тем не менее, поступки важней любых заявлений, идей, концепций и намерений… На все, что имеет значение, нужно тратить время и усилия. Поэтому и мужчин нужно оценивать по их поступкам, а не словам.

Это, конечно, здорово, когда ваш мужчина говорит вам, что любит вас. Потому что всем приятно это слышать. Но еще лучше, когда его поступки говорят сами за себя. А вы никогда не сомневаетесь в том, любит ли он вас на самом деле.

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10. Он готов отказаться от последнего аргумента ради мира

Люди спорят. Пары спорят. И у каждого партнера всегда есть свой набор аргументов. И в споре каждый человек хочет победить, потому что победа заставляет нас чувствовать себя лучше, более уверенными в себе. Вот почему мы обычно до конца стоим на своем, даже в ущерб себе и отношениям.

К сожалению, переспорить уверенного в себе мужчину обычно невозможно. Но если ваш мужчина готов закончить спор до того, как победит в нем, это значит, что любовь для него важнее правды. Разве это не замечательно?

11. Всякий раз, когда вы нуждаетесь в руке помощи, он протягивает вам ее

Опять же: значение действий и конкретных поступков невозможно переоценить. Любовь для мужчин — это гораздо более простое и понятное чувство, чем для вас. Мужчины заботятся о тех, кого любят. Они помогают им. И делают все возможное, чтобы они были счастливы. Точка.

12. Без тебя он теряет себя; Вы уже стали его частью, поэтому он хочет стать частью вас

Когда мужчина любит женщину, он хочет, чтобы она вся принадлежала ему. Речь идет не о ее теле, а о ее уме. Настоящий мужчина готов разбиться в лепешку, лишь бы быть уверенным в том, что его женщина думает о нем чуть чаще, чем всегда. Вот почему ему действительно важно быть частью того, что она любит, что считает важным и во что верит.

Когда мужчина любит женщину, он воспринимает все маленькие детали ее жизни как свои собственные. Они меняют его мировоззрение.

Все, что важно для нее, становится важным для него. Он готов подстраиваться под привычки своей женщины, меняться.

Мужчина всей вашей жизни любит вас так сильно, что готов разорвать мир на куски, лишь бы он соответствовал вашим ожиданиям. опубликовано econet

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