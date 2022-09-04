10 вопросов, ответы на которые нужно обязательно знать до брака

Конечно, ото всех сложностей определённо не застрахуешься, но многих неприятностей реально можно будет избежать, слыша и идя на встречу друг другу!

Настал тот прекрасный момент вашей жизни, когда вы и ваш любимый человек решили пожениться, радостно взявшись за руки, вы спешите в ЗАГС. Но уверены ли в том, что у вас схожие представления о дальнейшее семейной жизни и вас не ждет ряд неприятных сюрпризов? Предлагаю вам ознакомиться с темами, которые точно стоит обсудить. Конечно, ото всех сложностей определённо не застрахуешься, но многих неприятностей реально можно будет избежать, слыша и идя на встречу друг другу!

Поговорите об этом ДО брака

1. Место жительства

Где вы будете жить? У его родителей? Тогда готовы ли вы каждое утро встречаться на кухне с его мамой и сталкиваться с папой у дверей в ванную? Это временно, вы планируете построить дом или купить квартиру. Сколько времени на это уйдет? Не случится ли так, что жить с родителями придется ближайшее десятилетие.

2. Бюджет

Как будет складываться семейный бюджет? Будет общая копилка или у каждого свои средства? Если есть общие деньги, то какие суммы можно взять не обсуждая и какие траты нужно предварительно обязательно обсудить? Будете ли вы принимать помощь родственников? Как вы будете относиться к мужчине просящего помощь у родителей?

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3. Дети

Хочет ли он вообще детей? (да, случается, что такой невероятно важный вопрос до брака никто никому не задал). Если да, то когда и как он планирует участвовать в воспитании – встанет ли ночью, готов после работы будет сразу приходить домой, чтобы помочь искупать и готов ли самостоятельно посидеть с ребенком. Возможно, вы хотите нанять няню, как к этому относится будущий отец ребенка? Декрет это не отдых на курорте, понимает ли это ваш мужчина?

4. Домашнее хозяйство

Продукты сами не прибегут и не усядутся на полочки в холодильнике, кто будет их покупать? Это будет происходить ежедневно или пару раз в неделю? Как вы будете питаться – в кафе и ресторанах, доставкой или исключительно домашней пищей? Готов ли ваш суженный помочь вам на кухне или будет лежа на диване ждать все готовенькое? Как будут обстоять дела с уборкой? Не надеется ли он, что это будете делать полностью вы? Если вы хотите нанять уборщицу, то как к этому отнесется? Чем четче вы распределите обязанности, тем проще вам будет в дальнейшем.

5. Отношения с родственниками и друзьями

Как часто вы будете посещать его родителей, а он ваших? Собираетесь ли вы устраивать родственные посиделки? Родственники и друзья должны предварительно позвонить и предупредить о своем приходе или просто заявиться на пороге в любое время дня и ночи? А может у него есть чудесные родственники/друзья из Владивостока, которые будут ежегодно вас навещать и жить у вас по три месяца?

6. Что можно и что нельзя

Границы нужно устанавливать сразу, можно ли ночевать вне дома? Можно ли заявляться домой сильно пьяным или устраивать в ваше отсутствие буйные вечеринки? Встречи с друзьями, как часто они планируются? Возможен ли раздельный отдых?

7. Измена

Что вы считаете изменой? Если он станцует танго не с вами, как вы к этому отнесетесь? Может ли он в компании друзей по-дружески приобнять женщину, а поцеловать ее в щеку? А завести дружбу с женщиной он может? Если вы узнали о факте измены, то, что будет дальше?

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8. Принятие решений

Как в вашей семье будут приниматься решения? Всегда совместно или он будет стучать кулаком по столу и кричать, что он так решил и точка, а вы втихаря делать, что хотите?

9. Как порадовать друг друга

Что вы любите – кофе в постель, массаж ножек, вам нужен час времени каждый день, чтобы вас никто не беспокоил? А что предпочитает он – приготовленную пенную ванну по вечерам, милые записки на холодильнике по утрам?

10. Ссора

Если вы поругались, допустимо ли, что кто-то из вас будет ночевать вне дома, бегать с вещами к родителям? Можно ли на вас кричать, а бить посуду? Или вы готовы обсуждать и договариваться?опубликовано econet.ru.

Автор Мария Зелина

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