10 типов токсичных людей в вашем окружении

Какой ущерб наносит нам общение с токсичными людьми? Мы портим нервы, теряем энергию и душевное равновесие. Можно ли узнать токсичного человека и нейтрализовать, пока он не принес нам вред? Для этого полезно знать, какие типы этих людей существуют.

Токсичные персоны создают для нас ненужные проблемы и вносят в общение стресс. В зависимости от их стратегии поведения можно выделить 9 наиболее распространенных типов токсичных личностей.

Как распознать и нейтрализовать токсичных людей

Сплетник

Он получает удовольствие, муссируя чужие беды и негативные события. Концентрируясь на неудачном опыте окружающих, Сплетник повышает свою самооценку. Сплетник не желает поучиться у известных, великих людей добиваться успеха в жизни, ему лучше впустую проводить время за обсуждением чужих провалов.

Жертва

Жертва добивается сочувствия, принимает вашу помощь. Но вот вы осознаете, что беды такого человека нескончаемы. Да он и не хочет, чтобы его проблемы разрешились, ведь трудности делают жизнь «жертвы» интереснее. Он всегда избегает своей ответственности и видит все в мрачных тонах.

Критик

Если кто-то без устали критикует ваши поступки и дела, пришло время задуматься. Критик с удовольствием ткнет вас носом в ваши ошибки и недостатки. Но у подобных людей своя самооценка оставляет желать лучшего, и они стремятся компенсировать это на других.

Эгоцентрик

Он всегда соблюдает дистанцию в общении с вами. Эгоцентричный человек не удосуживается сформировать эмоциональную связь с людьми. Для него окружающие - это просто инструмент для утверждения своей самооценки. Обратите внимание, какая часть ваших разговоров уделяется его персоне, а какая - вам.

Манипулятор

Он готов пользоваться нашим временем и ресурсами, закрывая глаза на наши потребности. Манипулятор, когда ему нужно, даст вам шанс ощутить себя незаменимым и важным человеком. Когда ему от вас уже нечего получить, вы получите свою порцию презрения и равнодушия.

Газлайтер

Он попросту опасен. Этот манипулятор заставляет свою «жертву» усомниться в ее ощущении действительности. Газлайтер незаметно сеет сомнение в вашей «нормальности». Он выбивает почву из-под ног, обманывая и отрицая очевидные вещи. Восстановиться после такого «общения» бывает очень трудно.

Человек-ураган

Его эмоции всегда выходят из-под контроля, этот человек характеризуется иррациональным поведением, транслирует чувства на первого попавшегося бедолагу, способен безосновательно обвинить вас в своих несчастьях и проблемах. Истерика - его норма, а отделаться от такого человека довольно сложно.

Судья

Отличается от Критика тем, что ведет скурпулезный подсчет ваших успехов и провалов. Акцентирует внимание именно на последних, и при каждой вашей удаче Судья не замедлить напомнить о былой ошибке.

Старый друг

Если стало заметно, что ваш закадычный друг чересчур «грузит» вас своими неудачами, заботами, не переживая о взаимности, твердит только о себе, любимом, настроен отрицательно по отношению к вам, пора пересмотреть рамки вашего общения.

Как нейтрализовать токсичного человека

Важно эмоционально дистанцироваться. Не давать возможности «токсину» завладеть вашими мыслями и настроением.

Полезно установить четкие личные границы, которые не позволят токсичному человеку применять свои манипуляции и находить слабые места в вашем эмоциональном состоянии.

Не находя отклика на свои приемы поведения, он утратит к вам интерес.опубликовано econet

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