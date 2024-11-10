10 советов, которые помогут привлечь счастье

Люди склонны винить в своей неудавшейся жизни разные обстоятельства. А, может, счастье находится в наших руках? И, если приложить некоторые усилия, можно почувствовать себя действительно счастливее. Вот 10 способов изменить к лучшему нашу жизнь.
Счастье с жизненными обстоятельствами связано меньше, чем мы привыкли считать. Оно во многом зависит от нас самих: это результат сложившихся привычек и мировоззрения. У счастливых людей есть общая черта - высокий эмоциональный интеллект.
Мы не в силах повлиять на глобальные процессы, происходящие на планете. Однако счастливые люди владеют информацией и готовы действовать. Они не терзают себя волнениями из-за событий, которые не в силах изменить.
Эти люди стараются выходить из жизненных схваток без ущерба для себя. В конфликтах эмоции, которые нами владеют, вынуждают нас безуспешно биться до последнего. Важно научиться управлять эмоциями, чтобы разумно выбирать «поля сражений» и отстаивать свои интересы только в подходящие моменты.
Во время сна наш мозг перезагружается и удаляет токсичные белки, накопившиеся в ходе дня. И тогда мы просыпаемся бодрыми и активными. При дефиците сна сокращается энергетический потенциал, ухудшается внимание и память. Плюс ко всему, хроническое недосыпание повышает содержание стрессовых гормонов.
Идти по головам, добиваясь успеха любой ценой – ошибочная стратегия. Если нарушаются моральные принципы человека, это вызывает негатив и утрату мотивации. Важно занимать твердую позицию. Если вас вынуждают сделать то, что, по вашему мнению, не следует, настаивайте на своем. Держите ваш моральный компас «в рабочем состоянии».
Даже 10-минутное движение приводит к тому, что в теле вырабатывается нейротрансмиттер, он успокаивает и снимает импульсивность. Те, кто занимается спортом в течение недели, эффективнее распределяют свое время, работают более продуктивно и излучают позитивный настрой.
Есть 2 категории глубинных установок: на данность и на рост. Люди с установкой на данность убеждены, что не в состоянии измениться. Они избегают трудных задач. Люди с установкой на рост всегда стремятся меняться к лучшему. Они не боятся сложных задач, воспринимают их как ступень развития.
Правильно организованное пространство способствует плодотворному труду. А порядок организовывает и приучает к дисциплине. Все эти качества необходимы нам для достижения своих целей.
Когда мы помогаем окружающим, в организме производятся нейротрансмиттеры, которые дарят позитивные чувства. Например, участники социальных программ поддержки эффективнее побеждают стресс.
Люди, которые добиваются состояния полной концентрации внимания (потока), показывают потрясающие результаты в своей деятельности.
Поток – это такое состояние, при котором человек максимально уходит в свой проект, утрачивает счет времени и не отвлекается на внешние раздражители. Результат - ощущение счастья, повышение эффективности, приобретение дополнительных навыков.
Позитивный взгляд вперед может сделать нас счастливее и позволяет достичь высоких результатов. Верьте, что в будущем вас ожидает только хорошее. Так развивается эмоциональный интеллект.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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