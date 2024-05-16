10 самых частых ошибок в воспитании детей

Воспитание, которое дают родители, влияет на всю дальнейшую жизнь ребенка. Не удивительно, что у тревожных родителей вырастают тревожные дети, у несчастливых – несчастливые. Воспитывая детей, мы часто совершаем ошибки, не думая о том, чем они чреваты.

Рассмотрим основные ошибки родителей, которые негативно сказываются на развитии и поведении детей. Постарайтесь не допускать их.

Главные ошибки родителей

1. Манипуляция.

Если родители говорят ребенку, что перестанут любить его, если тот не сделает то, что просят – это наносит маленькому человеку серьезную психологическую травму. Абсолютно каждый человек нуждается в том, чтобы быть любимым и принятым. А родительская любовь должна быть безусловной. Иначе ребенок будет считать, что любовь нужно заслужить и во взрослом возрасте будет стараться угодить окружающим, подавляя собственные чувства и эмоции.

2. Постоянный контроль.

Если родители будут контролировать каждый шаг ребенка, то он никогда не станет самостоятельным. Когда такие дети вырастут, то превратятся в инфантильных взрослых, не умеющих принимать решения и отказывать другим. Первые шаги к самостоятельности дети начинают делать в трехлетнем возрасте, и не стоит мешать им, достаточно научить их. Например, если ребенок хочет обуться без помощи родителей, предоставьте ему эту возможность, а если он слишком медленно это делает, и вы опаздываете по утрам на работу, просто будите ребенка раньше.

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3. Не восприятие ребенка как личность.

Родителям стоит понять, что у ребенка вне зависимости от возраста есть свой характер, свои проблемы и собственное представление об окружающем мире. Несмотря на то, что у взрослых больше жизненного опыта, у детей он тоже есть, просто немного в других сферах.

4. Чрезмерная опека.

Некоторые родители вовсе не занимаются воспитанием детей, поэтому малыши чувствуют себя нелюбимыми. Не стоит путать два совершенно разных понятия – научить самостоятельности и пустить все на самотек. Если родители не хотят слушать о проблемах ребенка и раздражаться каждый раз, когда заводится разговор на эту тему, то малыш будет считать себя виноватым во всех бедах семьи. Так быть не должно.

5. Развитие через «не хочу».

Некоторые родители заставляют ребенка заниматься делом, которое ему не интересно, говоря при этом, что потом он будет им благодарен. Дети действительно развиваются очень быстро и все схватывают на лету, но нужно ли с ранних лет заставлять их учить иностранные языки, играть на скрипке или танцевать? Главный вопрос, на который стоит ответить – зачем все это? Если слишком стимулировать интеллектуальное развитие ребенка, то его эмоциональное состояние будет подавлено. Если ребенок будет посещать десяток секций, это приведет к эмоциональному выгоранию и со временем у него не будет желания что-либо делать. Родителям стоит воспринимать ребенка как личность со своими собственными интересами и развивать их, а не создавать свой «бизнес-проект».

6. Постоянные запреты.

Если каждый день говорить ребенку «не трогай», «нельзя», «не лезь», то не стоит удивляться, что во взрослом возрасте он станет неуверенным в себе и безынициативным. Дети очень любят исследовать окружающим мир и им необходимо получать собственный опыт. Уважайте интересы ребенка и создайте для него безопасное пространство для исследований.

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7. Крики и физическое наказание.

Дети не должны бояться родителей. Для любого малыша отец и мать самые близкие люди, которым можно доверить все тайны, не боясь при этом криков и тем более побоев. Зачастую родители кричат на детей и бьют их от собственного бессилия. Это неправильно, нужно помнить о том, что дети всегда копируют поведение родителей и последние должны подавать достойный пример. И еще один момент – если родители начинают играть в «молчанку», то для детей это высшее наказание с психологической точки зрения. Не стоит допускать таких ситуаций, если в будущем вы не хотите иметь проблем во взаимоотношении с собственными детьми.

8. Отсутствие контроля над использованием современных гаджетов.

Вряд ли можно полностью запретить ребенку пользоваться смартфоном и компьютером, но этот процесс нужно обязательно контролировать. Некоторые родители предпочитают включить ребенку мультфильм на телефоне, чтобы тот не мешал заниматься домашними делами, но после такого не стоит удивляться, что когда ребенок пойдет в школу, у него будут проблемы с речью, письмом и мышлением. Постоянное просиживание за компьютером вредит не только умственному, но и физическому развитию ребенка, у него нарушается восприятие реального и виртуального мира, появляется такая же зависимость, как от наркотических средств или алкоголя.

9. Отсутствие личного положительного примера.

Помните, что у счастливых родителей не может быть несчастных детей. Если мать с отцом демонстрируют неуверенность в себе и тревожность, то рассказывать ребенку о том, что хорошо, а что плохо бесполезно, ведь он будет копировать поведение родителей. Чтобы дать хорошее воспитание детям, начинать нужно с себя.

10. Жизнь ради детей.

Ни в коем случае нельзя упрекать детей в том, что вы потратили на них много сил и времени. Иметь ребенка – это большая награда. Родители в первую очередь должны научиться любить себя, чтобы делиться любовью с детьми. опубликовано econet

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