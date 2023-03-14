10 привычек токсичных родителей - и как они портят детство своих детей

Токсичные родители причиняют эмоциональный и психологический вред своему ребенку. Часто пагубное воздействие на детскую личность не заметно и дает свои плоды лишь спустя годы. По каким признакам можно определить, что родители токсичны по отношению к собственному ребенку?

Быть родителями мы учимся изо дня в день. Ошибаясь, делая выбор, решая проблемы… Не всегда наши поступки бывают идеальными. И тогда мы делаем выводы или стремимся исправить свои оплошности в воспитании. Но есть категория родителей, которые – вольно или невольно - наносят моральный ущерб своему ребенку. Их мы называем токсичными. У таких отцов и матерей дети вырастают травмированными, нервными и закомплексованными.

10 признаков токсичных родителей

Вот как ведут себя ядовитые отцы и матери.

1. Игнорируют личные границы

Родители считают нормальным тотально отслеживать действия ребёнка. Если говорить о детской безопасности, это правильно и даже необходимо. Но нарушение здоровых границ, особенно подростка, это признак того, что с ним не считаются, не воспринимают его как самостоятельную личность.

Яркий пример: родители никогда не стучатся, прежде чем войти в комнату своего чада.

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2. Не обеспечивают ребёнку ощущение безопасности

Ребенок должен чувствовать себя комфортно в кругу семьи, в домашних стенах. Если у него нет ощущения безопасности, это значит, что родители (или один из них) ведут себя недопустимо (допускают разного рода насилие, манипулируют, создают дома напряженную атмосферу).

3. Критикуют ребенка

Здоровая, конструктивная критика необходима. Ребенок должен понимать, что жизнь состоит не только из удовольствий, в ней есть и обязанности.

Но токсичный родитель, который постоянно критикует все действия ребёнка не убережет того от ошибок, а сделает нерешительным, неспособным делать выбор, пассивным.

4. Требуют к себе особого внимания

Токсичные родители культивируют идею, что дети им должны. Они не признают тот факт, что у ребёнка личная жизнь, куда взрослым вторгаться не следует.

Дети не должны усваивать установку, что мир крутится вокруг их родителей.

5. Позволяют себе насмешки

Нет ничего плохого в том, чтобы по-доброму подшутить над своим ребенком. Но когда шутки попахивают унижением, обесцениванием, манипуляцией, это негативно скажется на моральном состоянии подрастающего человека и его отношении к людям.

6. Возлагают вину на ребёнка

Токсичные родители умеют преподносить ситуации таким образом, что вина всегда падает на ребенка. Это тоже своего рода манипуляция, цель которой – подчинить или снять с себя ответственность.

7. Не позволяют ребёнку выражать свои мысли и эмоции

Токсичные родители игнорируют эмоциональные потребности ребёнка, он постоянно слышит окрики, одергивания. Ему не разрешается плакать и жаловаться. И высока вероятность, что во взрослой жизни этот человек будет строить болезненные отношения, так же игнорируя свои переживания.

8. Наводят страх

Непредсказуемое поведение токсичного родителя держит ребенка в постоянном напряжении и страхе. Он не знает, какова будет родительская реакция на те или иные его действия.

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9. Думают исключительно о себе

Ядовитые родители планируют жизнь всей семьи, исходя только из своих интересов и потребностей. Нужды ребенка при этом никогда не учитываются. Режим дня, поездки на отдых, праздники и другие явления жизни – всё подчинено родительскому комфорту.

10. Манипулируют ребёнком посредством денег и чувства вины

Токсичные родители не выстраивают отношения с ребенком на основе взаимопонимания, отзывчивости и доброты. Они ставят условия, апеллируют к чувству вины, применяют политику «ты мне – я тебе». В результате ребенок начинает искаженно воспринимать личные отношения, усвоив, что за определенные поступки он может получить денежное вознаграждение.опубликовано econet

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