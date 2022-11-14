10 правил воспитания, написанных прогрессивным отцом дрожащей рукой в ванной

10 правил воспитания детей от Олега Батлука. Обязательно к прочтению всех родителей!

1. Воспитание ребёнка нужно начинать с себя. Постойте рядом с картиной в Третьяковке. С любой. Наберитесь побольше культуры. Рядом с Айвазовским надолго не задерживайтесь — там укачивает.

10 правил воспитания, написанных прогрессивным отцом

2. Бабушка — это троянский конь. Время от времени она будет разрушать ваш город. Внутри троянского коня (по одной из версий) спрятались пятьдесят воинов. В карманах бабушки будет как минимум столько же конфет. Некоторые будут страшно шоколадными. Это для вашего-то венганчика, который считает верхом шоколадности морковку.

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3. Иногда ребёнок — это Вий. Возможно ли перевоспитать Вия? Вопрос риторический. Иногда лучшее, что вы можете сделать, это очертить круг и до первых петухов читать вслух Петрановскую.

4. Все книги по воспитанию — это воспитание сферического коня в вакууме. Помните, что в разгар боевых действий вы сможете применить от силы десятую часть прочитанного, и то, если не ослепнете от адреналина.

5. Порой сирена работает просто так. Никакого пожара нет. Просто штатная проверка техники.

6. Не стоит жертвовать реальным ребенком ради абстрактных понятий. Ум, Честь, Совесть, Интеллигентность, Доброта — это священные коровы, которые сжигаются на жертвеннике ребенка вместе с микрофлорой его души.

7. Шлепнуть по попе — это не насилие. Некоторые вредные привычки ребенка нужно вырывать с корнем. Вот меня отец лупил ремнем, и ничего, вышел-таки из меня толк. Так говорит сорокалетний безработный на лавочке во дворе, опрокидывая стакан водки в десять утра.

Методика "по попе" — это все равно, что чинить капот краш-тестом. Во-первых, у меня, например, оттуда растут руки. Если бы мои родители наказывали меня таким образом, они бы просто сломали мне пальцы, и я не стал бы писателем (эх, зря родители скромничали — слышу я реплики из зала). Во-вторых, отцы-ременологи (или ременщики?), одним словом, адепты культа ремня, вопрос к вам. Вот вы, к примеру, бухаете. Ну, бухаете же, среди вас такие точно есть. И разнообразные родственники вас за это пилят, воспитывают, даже экзорцистов нанимают, а вы все бухаете и бухаете.

Итак, бухарики-ременологи, уникальное ограниченное предложение для вас, только сейчас: а попробуйте-ка ремень на себе, в качестве научного эксперимента. Утром, по холодку, отбегаете вместе с женой в ближайшую лесополосу (чтобы не пугать дома ребенка, ребенка оставьте с бабушкой, только вытрясите из нее предварительно все пятьдесят конфет), выдаете жене ремень, тот самый, со следами вашего ребенка на нем, вы оголяете свои подушки безопасности до появления рабочей поверхности, и жена приступает к вашему воспитанию. Только не увлекайтесь, пожалуйста, а то так и до БСДМ недалеко, да и грибников распугаете. Ну, как? Помогло? Бросили бухать? Я так и думал.

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8. Ребенок не робот: здесь нажал — туда пошел. Робот — это вы, весь состоящий из кнопок разной окружности. Ребенок сложнее вас. Как бабочка сложнее сачка. Не забывайте об этом, когда будете мечтать о пульте управления.

9. Рассуждать о ребенке в терминах поводка (длинный, короткий) — не очень хороший знак. Если вы поймали себя на таких рассуждениях еще до появления у вас ребенка, лучше заведите собаку.

10. И снимите, наконец, постные лица. Вы родители, а не Свидетели Иеговы. Родители как первокурсники: то, что когда-то казалось им сплошным экзаменом, потом вспоминается как лучшее время жизни.опубликовано econet.ru.

Автор Олег Батлук

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