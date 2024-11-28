10 неприятных ситуаций в отношениях, которые приводят к эмоциональным травмам

Есть вещи в отношениях, которые трудно пережить, осознать и принять. Поэтому мы получаем эмоциональные травмы. Исцелиться от них бывает очень сложно. Какие ситуации опасны для нашего психологического здоровья? Измена, обман, пагубные привычки партнера, унижение. И это еще не всё.

Если после расставания или развода прошло достаточно времени, но какой-то страх удерживает вас от следующей попытки, вы сторонитесь знакомств и прячетесь в своей раковинке, значит в прошлых отношениях вы получили сильную эмоциональную травму. В этой статье вы найдете 10 основных пережитых болей прошлого, которые мешают вам начать снова строить личную жизнь.

10 источников эмоциональных травм

Они объединены одним фактором. Страхом повторения боли. Той боли что вы испытали в отношениях или в период расставания.

1. Вы столкнулись с изменой. Измена всегда удар. Столкнувшись с такой формой предательства трудно прийти в себя. Человек, которому вы доверяли, с которым договорились быть друг другу верными, совершает поступок, от которого рушится мир. И боль от измены еще усугубляется вопросом - а не виновата ли в этом я. Ошибочной попыткой взять на себя отнесенность за проступок другого взрослого человека, который не способен придерживаться морали.

2. Физическое насилие в отношениях. Когда мужчина поднимает руку на женщину это шок. Тот, кто должен защищать и заботиться, превращается в тирана и деспота. Только ничтожный человек может поднимать руку на того, кто не в силах дать сдачи.

3. Вы жили с обманщиком. С человеком, который просто патологически не может сдержать обещание. С человеком, на которого нельзя положиться. Трудно быть в отношениях с нечестным человеком. Как можно планировать и надеяться на успех, если понимаешь, что другой партнер, с вероятностью 90 % не сдержит обещание и не будет соблюдать договоренности?

4. Самовлюбленный нарцисс. Вы жили с человеком-нарциссом, который любит только себя и не понимает, что у вас тоже есть потребности и желания. Живя с таким человеком, вы постоянно чувствовали безразличие, вам демонстрировали, что вы на втором месте и вас в общем то не берут в расчет. Любые попытки устранить несправедливость воспринимались в штыки.

5. Алкоголик, наркоман или игроман оставили неприятный след в вашей жизни. Человек мог быть изначально склонен к этим порокам и заболеваниям. Но вы верили и надеялись, что все изменится. Вы даже боролись за него. Но проиграли битву с зеленым змеем. Силы истощились, мечты разрушились, отношения закончились. Вы слишком верили и надеялись на чудо. Чудо не произошло. Человек не изменился. Не излечился. Потому что не его все устраивало. К этому же пункту можно отнести людей с психическими заболеваниями.

6. Финансовые трудности. У каждого свое представление о том, каким должен быть доход в семье. И когда эти представления сильно расходятся, то непременно, в отношениях тоже будут возникать проблемы. Или, когда один человек в семье пытается решить финансовые проблемы, а другой прикладывает все силы сил чтобы такую проблему создать, то все это грустно заканчивается.

7. Скандалы, не способность договориться. Как бы людей не тянуло друг к друга, если они не умеют договариваться и решают проблемы, словно они детсадовцы в песочнице - крича, плача и стуча совочками по голове врага, с целью доказать свою правоту, то такие отношения выматывают и надолго оставляют чувство горечи.

8. Унижение. Непозволительно никогда. Принижать человека, опускать, втаптывать. В деструктивных отношениях такое часто встречается. Когда человек, которого вы любите, называет вас оскорбительными именами, это сказывается на самооценке. И хорошо, что вы смогли выбраться из таких отношений.

9. Ревность. Это так неприятно, когда ревнуют. Трудно постоянно доказывать другому, что вы ему верны. Что новая прическа и красивое платье - просто желание быть красивой и нравиться ему и себе, а не способ найти кого-то на стороне. Ревность зла, бессмысленна и утомительна. Она как липкая грязь, и как бы вы ее с себя не счищали, ревнивец снова вас измажет.

10. Манипуляции. Вы жили в среде, когда вами манипулировали. Когда вы делали то, что не хотели. Хитрые уловки, раскачивание и газлайтинг использовались чтобы заставить вас сомневаться в себе и своих желаниях. Сейчас вы понимаете, что были марионеткой в руках неадекватного кукольника. И страшно опять оказаться в его руках.

Если вы пережили прободные травмы в прошлых отношениях, то вам может быть сложно начинать новые. Страх снова испытать эмоциональную боль, пугающим туманом еще окутывают вас. Конечно, после расставания требуется какое-то время побыть с собой, проанализировать прошлое, исцелиться.

Если время прошло, но вы понимаете, что вам сложно начать новые отношения или вы боитесь повторить ошибку, то лучше обратиться к психологу.

Сам факт, что вы попали в подобный диструктив, неприятен, но понятен. Бывает. Иногда мы встречаемся с чем-то неприятным в жизни. А вот то, что вы так долго терпели подобную ситуацию и непозволительное обращение с собой, говорит о неких проблемах, которые тянутся из прошлого. Обратитесь к психологу чтобы разобраться в себе, поменять ошибочные паттерны и измениться. Помните, когда меняетесь вы, то меняется и ваша жизнь.опубликовано econet

Автор психолог Лариса Соловьева

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