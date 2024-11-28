10 неприятных ситуаций в отношениях, которые приводят к эмоциональным травмам

Есть вещи в отношениях, которые трудно пережить, осознать и принять. Поэтому мы получаем эмоциональные травмы. Исцелиться от них бывает очень сложно. Какие ситуации опасны для нашего психологического здоровья? Измена, обман, пагубные привычки партнера, унижение. И это еще не всё.
Если после расставания или развода прошло достаточно времени, но какой-то страх удерживает вас от следующей попытки, вы сторонитесь знакомств и прячетесь в своей раковинке, значит в прошлых отношениях вы получили сильную эмоциональную травму. В этой статье вы найдете 10 основных пережитых болей прошлого, которые мешают вам начать снова строить личную жизнь.
Они объединены одним фактором. Страхом повторения боли. Той боли что вы испытали в отношениях или в период расставания.
1. Вы столкнулись с изменой. Измена всегда удар. Столкнувшись с такой формой предательства трудно прийти в себя. Человек, которому вы доверяли, с которым договорились быть друг другу верными, совершает поступок, от которого рушится мир. И боль от измены еще усугубляется вопросом - а не виновата ли в этом я. Ошибочной попыткой взять на себя отнесенность за проступок другого взрослого человека, который не способен придерживаться морали.
2. Физическое насилие в отношениях. Когда мужчина поднимает руку на женщину это шок. Тот, кто должен защищать и заботиться, превращается в тирана и деспота. Только ничтожный человек может поднимать руку на того, кто не в силах дать сдачи.
3. Вы жили с обманщиком. С человеком, который просто патологически не может сдержать обещание. С человеком, на которого нельзя положиться. Трудно быть в отношениях с нечестным человеком. Как можно планировать и надеяться на успех, если понимаешь, что другой партнер, с вероятностью 90 % не сдержит обещание и не будет соблюдать договоренности?
4. Самовлюбленный нарцисс. Вы жили с человеком-нарциссом, который любит только себя и не понимает, что у вас тоже есть потребности и желания. Живя с таким человеком, вы постоянно чувствовали безразличие, вам демонстрировали, что вы на втором месте и вас в общем то не берут в расчет. Любые попытки устранить несправедливость воспринимались в штыки.
5. Алкоголик, наркоман или игроман оставили неприятный след в вашей жизни. Человек мог быть изначально склонен к этим порокам и заболеваниям. Но вы верили и надеялись, что все изменится. Вы даже боролись за него. Но проиграли битву с зеленым змеем. Силы истощились, мечты разрушились, отношения закончились. Вы слишком верили и надеялись на чудо. Чудо не произошло. Человек не изменился. Не излечился. Потому что не его все устраивало. К этому же пункту можно отнести людей с психическими заболеваниями.
6. Финансовые трудности. У каждого свое представление о том, каким должен быть доход в семье. И когда эти представления сильно расходятся, то непременно, в отношениях тоже будут возникать проблемы. Или, когда один человек в семье пытается решить финансовые проблемы, а другой прикладывает все силы сил чтобы такую проблему создать, то все это грустно заканчивается.
7. Скандалы, не способность договориться. Как бы людей не тянуло друг к друга, если они не умеют договариваться и решают проблемы, словно они детсадовцы в песочнице - крича, плача и стуча совочками по голове врага, с целью доказать свою правоту, то такие отношения выматывают и надолго оставляют чувство горечи.
8. Унижение. Непозволительно никогда. Принижать человека, опускать, втаптывать. В деструктивных отношениях такое часто встречается. Когда человек, которого вы любите, называет вас оскорбительными именами, это сказывается на самооценке. И хорошо, что вы смогли выбраться из таких отношений.
9. Ревность. Это так неприятно, когда ревнуют. Трудно постоянно доказывать другому, что вы ему верны. Что новая прическа и красивое платье - просто желание быть красивой и нравиться ему и себе, а не способ найти кого-то на стороне. Ревность зла, бессмысленна и утомительна. Она как липкая грязь, и как бы вы ее с себя не счищали, ревнивец снова вас измажет.
10. Манипуляции. Вы жили в среде, когда вами манипулировали. Когда вы делали то, что не хотели. Хитрые уловки, раскачивание и газлайтинг использовались чтобы заставить вас сомневаться в себе и своих желаниях. Сейчас вы понимаете, что были марионеткой в руках неадекватного кукольника. И страшно опять оказаться в его руках.
Если вы пережили прободные травмы в прошлых отношениях, то вам может быть сложно начинать новые. Страх снова испытать эмоциональную боль, пугающим туманом еще окутывают вас. Конечно, после расставания требуется какое-то время побыть с собой, проанализировать прошлое, исцелиться.
Если время прошло, но вы понимаете, что вам сложно начать новые отношения или вы боитесь повторить ошибку, то лучше обратиться к психологу.
Сам факт, что вы попали в подобный диструктив, неприятен, но понятен. Бывает. Иногда мы встречаемся с чем-то неприятным в жизни. А вот то, что вы так долго терпели подобную ситуацию и непозволительное обращение с собой, говорит о неких проблемах, которые тянутся из прошлого. Обратитесь к психологу чтобы разобраться в себе, поменять ошибочные паттерны и измениться. Помните, когда меняетесь вы, то меняется и ваша жизнь.опубликовано econet
Автор психолог Лариса Соловьева
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
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