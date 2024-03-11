10 лайфхаков против тревоги

Если вы часто испытываете чувство тревоги, тогда эта статья для вас. 10 советов от психолога, которые помогут избавиться от этого чувства.

В этой статье вы узнаете 10 простых действий, которые легко повторить, чтобы остановить приступ паники или уменьшить тревогу. Читайте, примеряйте на себя. Тренируйтесь пока вы спокойны и вспомните хотя бы один лайфхак от тревоги во время очередного приступа паники.

10 действий против тревоги для ленивых

Дыхание.

Бросьте вызов мыслям.

Правило 3-3-3.

Займите позицию «наблюдающего».

Не пугайте себя!

Не убегайте!

Прекратите читать мысли окружающих вас людей.

Старайтесь контролировать свое напряжение.

Развеселите себя!

Беспокойтесь продуктивно.

Итак, 10 лайфхаков:

1. Дыхание. Делаете четыре глубоких вдоха/выдоха, в комфортном для вас ритме. Задерживаете дыхание и считаете до 7. На 8 — выдыхаете. Попрактикуйтесь в спокойной обстановке дома, чтобы быть готовым во время приступа.

2. Бросьте вызов мыслям. Большинство людей в тревоге ждут худшего. Размышляйте над разными сценариями! Учитесь спорить с собой, задавайте вопросы, думайте над альтернативными исходами.

Спросите себя:

«А какие есть факты, что все будет именно так?»;

«Что плохого, если это случится?»;

«Так ли это ужасно?»;

«Я действительно не смогу это пережить?».

3. Правило 3-3-3. Посмотрите вокруг и назовите три вещи которые видите. Затем, назовите три звука, которые слышите. И, наконец, потрогайте три части своего тела: коленки, пальцы, нос. Это упражнение поможет мозгу «заземлиться».

4. Займите позицию «наблюдающего». Посмотрите вокруг, осознайте свои эмоции, мысли, но только не вешайте ярлыки: «плохие/хорошие». Примите происходящее без осуждения.

5. Не пугайте себя! Не фиксируйтесь на ощущениях: сердце, животе и голове! Как бы тяжелы они не были, это все иллюзия, в которую вы верите. Невротические «симптомы» уводят вас в дебри, чтобы отвлечь от главного. Первая тревожная мысль «я умираю» — всегда ошибочна!

6. Не убегайте! Это требует тренировки, но таков единственный верный путь. Тревогу надо пережить и выдержать. Пока вы будете поддаваться и сбегать, все будет повторяться. Оставайтесь на месте и дышите.

7. Прекратите читать мысли окружающих вас людей. На вашем лбу не написано, что вас трясет изнутри или вы паникуете. Паническая атака и тревога — это очень интимные переживания. И совершенно незаметны окружающим.

8. Старайтесь контролировать свое напряжение. Это скорее профилактика, но все же: учитесь держать руку на собственном пульсе. В буквальном смысле. Это позволит почувствовать как растет ваша тревога на телесном уровне и во время принять меры. Только не переконтролируйте!

9. Развеселите себя! Посмотрите смешной ролик в инстаграмме, найдите видео с забавными котиками и собачками. Смех — это самая лучшая психо защита.

10. Беспокойтесь продуктивно. Определитесь, что вас на самом деле напрягает. И составьте план действий по выходу в другое состояние. Чем рациональней он будет, тем скорее отступит тревога.опубликовано econet

Автор Александр Молярук

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