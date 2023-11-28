Где купить запчасти

Да, уж - ценник мягко говоря не адекватен работе. Краник стоит около 500 руб, менять его не долго и не требуется спесредств. Запчасти на стиральную машину вашей модели смортите на https://zstock.ru/. Там много чего есть, и кроме стиралок. Оплата онлайн и возможна доставка .