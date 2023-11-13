Как восстановить внешний вид автомобиля

Это можно сделать и самостоятельно, однако потребуются знания и опыт в подборе краски и проведении лакокрасочных работ. Как альтернативный вариант самостоятельного ремонта - применение специальной самоклеющейся плёнки. Но, опять-таки нужен опыт. Поэтому, лучше не экспериментируйте, а свяжитесь со специалистами https://дефектов-нет.рф/. сделают работу качественно, предоставляют гарантию.