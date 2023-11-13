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Алексей
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Как восстановить внешний вид автомобиля

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При неудачной парковке на правой стороне автомобиля образовались множественные царапины. Как их убрать и вернуть нормальный вид?

Вопрос задан 13.11.2023
16
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    Ответы на вопрос (1)

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    Это можно сделать и самостоятельно, однако потребуются знания и опыт в подборе краски и проведении лакокрасочных работ. Как альтернативный вариант самостоятельного ремонта - применение специальной самоклеющейся плёнки. Но, опять-таки нужен опыт. Поэтому, лучше не экспериментируйте, а свяжитесь со специалистами https://дефектов-нет.рф/. сделают работу качественно, предоставляют гарантию.

    13.11.2023

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    Комментарии (Всего: 0)

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