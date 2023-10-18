МОТОР

Посоветуйте

Рейтинг: 0.0 из 5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Понимаю, что это не форум автомобилистов, но всё таки спрошу - возможно ктото подскажет. В машине скапливается жидкость под ковриком со стороны водителя и пассажира. У знакомых спрашивал - говорят это от обуви. Но как уменьшить, а лучше устранить, а то сгниет машина.