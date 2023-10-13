Подпишись
  1. Главная
  2. Вопросы
  3. Заболела кошка
Андрей Аксеновский
Жизнь

Заболела кошка

  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Привет! Наш кошка что то чувствует себя не очень хорошо. Она стала вялая, в основном лежит, хотя раньше не могла успокоиться и прыгала/бегала по пару часов без отдыха. Иногда начинает странно дышать - тяжело, с хрипами. Ещё, кажется отеки на задних лапках появились. Что это? Чем ей помочь?

Вопрос задан 13.10.2023
34
Нравится
Коментарий
Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

    Ответы на вопрос (1)

    Пригласить эксперта

    Подобные вопросы не для этого форума. Да и вообще на вопросы здоровья питомцев должен отвечать настоящий ветеринарный врач, а не диванный эксперт. У меня тоже есть питомцы и в случае проблем мы идём к ветеринару или вызываем его домой. По симптомам указанных вами можно гадать долго и упорно - что за беда случилась. Я думаю тут проблема с сердцем. Поэтому очень рекомендую посетить ветклинику. Там посмотрят, скорее всего сделают узи сердца кошке. После чего назначат лечение. Так что самим не надо ставить диагноз и лечить - посетите специалиста.

    13.10.2023

    Нравится Коментарий

    Комментарии (Всего: 0)

      Добавить комментарий

      Написать ответ
      Ответить
      Похожие вопросы
      Принять
      Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.