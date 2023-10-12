Где заказать билеты

осенью появилось больше свободного времени, которое хочется проводить с пользой. Решили посещать начать столичные концентры. Подскажите, какое-нибудь интересное мероприятие , можно несколько,
Как можно подсказать мероприятие если мы не знаем что вам нравится? Возможно вы предпочитаете классическую музыку, а я буду советывать побывать на "Воровайках".
Так. что куда пойти решайте сами, а посмотреть актуальные новости об концертах в Москве можно на https://musclub.ru/events/moscow. Там же можно заказать и билеты.
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