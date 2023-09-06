Делаем ремонт в доме и решили сделать открытую веранду. Определились с типом покрытия - будет террасная доска. Может подскажите, где её купить по дешевле?
Продолжу - террасная доска из ДПК это современный материал из древесной муки, полимера (полиэтилен низкого давления), красителей и стабилизаторов. Влагоустойчив и долговечен. Почти полностью имитирует дерево. А, купить террасную доску по низкой цене можно только у производителя, так как отсутствуют перекупщики с их "наценкой".
Продолжу - террасная доска из ДПК это современный материал из древесной муки, полимера (полиэтилен низкого давления), красителей и стабилизаторов. Влагоустойчив и долговечен. Почти полностью имитирует дерево. А, купить террасную доску по низкой цене можно только у производителя, так как отсутствуют перекупщики с их "наценкой".
В вашем случае порекомендовал бы террасную доску из ДПК. Это современный материал из древестно
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