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Андрей Аксеновский
Еда

Где приобрести термоконтейнеры

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Наша фирма развивается. получили заказ на обеспечение питанием несколько организаций. Соответственно появилось много вопросов и проблем. Один из них - где купить надежные и недорогие термоконтейнеры для еды

Вопрос задан 06.09.2023
22
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    Ответы на вопрос (1)

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    Найти фирму, которая выпускает недорогие и долговечные термоконтейнеры для пищи не трудно. Достаточно первичных навыков поиска в интернете. Другой вопрос - может вместо пластиковых термоконтейнеров использовать одноразовые бумажные/картонные? Всё-таки пластик не совсем экологичный материал.

    06.09.2023

    Нравится Коментарий

    Комментарии (Всего: 0)

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